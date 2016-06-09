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Чистое искусство Чистое искусство
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Чистое искусство, 2016

2016 / Россия
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть О фильме

Величайший Российский кинодеятель Ренат Давлетьяров свои фильмы выпускает редко, поэтому они всегда становятся праздником для отечественного зрителя. Не так давно можно было увидеть его ремейк культовой картины«А зори здесь тихие», а также комедию о взрослении «Однажды». Бывший директор «Мосфильма» экспериментирует с жанрами, и в этот раз решает поработать с триллером. Главные роли исполнили перспективные молодые актёры. Во-первых, это Анна Чиповская («Без границ», сериал «Оттепель»). Во-вторых, это Пётр Фёдоров, которого в 2015 году можно было увидеть в таких фильмах, как «Вакантна жизнь шеф-повара», «Иерей-сан: Исповедь самурая» и «Саранча». Бюджет ленты составил 2 миллиона долларов.

У Саши в жизни всё прекрасно, ведь она молода и скоро выходит замуж. Но девушке не суждено обрести счастье, потому что судьба сталкивает её с самой настоящей трагедией. Погибает её жених, но это всего лишь полбеды. Вместе с тем на неё открывается охота опасной криминальной группировки и полиции, уверенной в виновности девушки. Поддержки искать негде, так как в один миг все от неё отвернулись и при возможности готовы сдать властям. Но Саша не из простых, поэтому она пытается сама узнать причины произошедшего и вывести преступников на чистую воду.

Героиня этой истории — молодая и красивая девушка Саша, чья счастливая жизнь рушится в один день, когда она находит своего жениха убитым, и тут же оказывается вовлеченной в чужую криминальную аферу. Кажется, против Саши весь мир — за ней охотятся и хотят убить, полиция разыскивает ее как главную подозреваемую, от нее отворачиваются друзья. А главное — она совершенно не понимает, почему с ней все это происходит. Но Саша не готова сдаваться. Движимая стремлением разгадать тайну вокруг убийства любимого, она начинает свое расследование…

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 9 июня 2016
Премьера в мире 9 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик 25-й этаж
Режиссер
Ренат Давлетьяров
Ренат Давлетьяров
В ролях
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Петр Федоров
Петр Федоров
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Илья Любимов
Илья Любимов
Дмитрий Брауэр
Дмитрий Брауэр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чистое искусство 2 постера
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Найди того, кто меня убил Они были до неприличия красивой парой. И счастливой. Очень. А еще им дико везло – во всем. Андрей (Петр Федоров) рисовал свои чумовые картины – и самые капризные галереи считали за честь их выставлять. Саша (Анна Чиповская) сутками бегала с фотоаппаратом – и считалась профи своего дела. Конечно, никто не называл её «надеждой русского авангарда», как Андрея, однако она была на виду и её ценили. А потом что-то произошло. Как будто что-то…
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Олег 10 июня 2016, 02:41
Типичный криминальный триллер с множеством современных стереотипов. ФСБ спасает с опозданием, да и в ФСБ не всё в порядке. … Читать дальше…
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