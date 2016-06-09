Чистое искусство, 2016

Величайший Российский кинодеятель Ренат Давлетьяров свои фильмы выпускает редко, поэтому они всегда становятся праздником для отечественного зрителя. Не так давно можно было увидеть его ремейк культовой картины«А зори здесь тихие», а также комедию о взрослении «Однажды». Бывший директор «Мосфильма» экспериментирует с жанрами, и в этот раз решает поработать с триллером. Главные роли исполнили перспективные молодые актёры. Во-первых, это Анна Чиповская («Без границ», сериал «Оттепель»). Во-вторых, это Пётр Фёдоров, которого в 2015 году можно было увидеть в таких фильмах, как «Вакантна жизнь шеф-повара», «Иерей-сан: Исповедь самурая» и «Саранча». Бюджет ленты составил 2 миллиона долларов.

У Саши в жизни всё прекрасно, ведь она молода и скоро выходит замуж. Но девушке не суждено обрести счастье, потому что судьба сталкивает её с самой настоящей трагедией. Погибает её жених, но это всего лишь полбеды. Вместе с тем на неё открывается охота опасной криминальной группировки и полиции, уверенной в виновности девушки. Поддержки искать негде, так как в один миг все от неё отвернулись и при возможности готовы сдать властям. Но Саша не из простых, поэтому она пытается сама узнать причины произошедшего и вывести преступников на чистую воду.