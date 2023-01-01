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Скоро в прокате "Умка в кино"
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1 января 2023
Белль и Себастьян: Новое поколение
, Пьер Коре, Франция
Чебурашка
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Призрачный дом
, Чо Ба-рын, Корея
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2022, Россия, семейный, комедия
Мира
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Иван Царевич и Серый Волк 5
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2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Аватар 2: Путь воды
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2022, США, приключения, боевик, фантастика
Непослушник 2
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2022, Россия, комедия
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Елки 9
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2022, Россия, комедия
Сердце пармы
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2022, Россия, исторический, драма
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