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Страна чудес Страна чудес
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Страна чудес, 2015

2015 / Россия
5.8 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм-альманах, каждая история которого посвящена новому году и тонкостям русской души. Герой первой истории, незадачливый полицейский, пытается собрать деньги, чтобы врачи приняли роды у его жены. Второй сюжет посвящен семье из небольшой деревни, которая выигрывает билет на телепередачу «Поле чудес». Третья новелла повествует о пассажирах авиарейса в Москву, которые застревают на взлетной полосе из-за плохой погоды. В последней истории деревенский мужик встречается с инопланетянами, летающая тарелка которых разрядилась возле его участка. 

  • Изначально идея фильма пришла в голову продюсеру Руслану Татаринцеву. Это был один из эпизодов фильма, «Потом». Позже к нему добавилась история «Ризотто», а потом – сюжет с «Квартетом И». Из этих новелл и выросла итоговая картина. Позже ее сценарий занял первое место на конкурсе Фонда кино. 
  • Перед операторами каждой новеллы стояла задача сделать яркое, но реалистичное изображение, чтобы создать у зрителей ощущение чуда. По этой причине на съемках почти не использовался контровой свет. 
  • По замыслу авторов сценария, каждый персонаж представляет собой какой-то архетип, своеобразный сгусток русской жизни. Благодаря этому каждый зритель сможет отождествиться с одним из героев и найти в фильме что-то свое. 
     

Герои фильма — жители самых разных уголков нашей страны, самые обычные люди, с которыми случаются самые необычные вещи, просто чудеса какие-то.

Семье пожарных Семёну и Любе из Костромы выпадает шанс осуществить заветную мечту: поехать в Москву на любимую программу «Поле Чудес», где им предстоит сделать выбор всей жизни «приз или деньги?». Неопытный ППСник, но опытный неудачник Саня должен не только пережить свой первый день в патруле, но ещё принять роды у своей жены и реанимировать своего напарника. Четвёрка новоиспечённых приятелей должна во что бы то ни стало в нелётную погоду улететь в Москву, а пара юных влюблённых каким-то непостижимым способом — примирить своих непримиримых родителей. А Валере вообще предстоит решить дилемму: спасать человечество от всемирного потопа или просто улететь с дружками по караоке — пришельцами, на их cтареньком НЛО?

5.8 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 января 2016
Премьера в мире 1 января 2016
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Прокатчик All Media
Режиссер
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Александр Паль
Александр Паль
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Все актеры и съемочная группа
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После того как бесконечные «Елки» канули куда-то вглубь истории (вероятно, создатели «Елок-1914» сейчас самоотверженно снимают «Елки-1812», «Елки-1612» и т. д.), новогодняя ниша вдруг оказалась свободной. И вот тут-то на смену бекмамбетовскому елочному гламуру пришел жесткий фарс. Василий Сигарев выкатил на-гора «Страну Оз» (или «Страну 03»: и сюжет и заголовок допускают оба толкования), а группа авторов, состоящая из…
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WhiteCelitel 31 января 2016, 23:00
Фильм весьма средний, но большего я не ждал. Посмотреть на новый год один раз.
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28 декабря 2015 00:00
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