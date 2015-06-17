Убойная стрижка, 2016

Известный в сериальных кругах актёр Роберт Карлайл выпускает свой дебютный фильм. Вы могли видеть его в таких телешоу, как «Однажды в сказке» и «Звёздные врата: Вселенная». В последнем он даже выступал в качестве постановщика эпизодов. Однако теперь он демонстрирует зрителям полнометражную ленту, которая открыла кинофестиваль в Эдинбурге. В картине также снялась известная британская актриса Эмма Томпсон («Реальная любовь», «Гарри Поттер и узник Азкабана) и прочие популярные актёры из Великобритании.

От начала и до конца сюжет будет пропитан очень тонким чёрным юмором. Стареющий парикмахер Барни живёт и работает в Глазго. Барни Томсон — парикмахер-неудачник, которому никто не хочет доверить свою прическу, ведь его профессионализм вызывает большие сомнения с первого взгляда. И так не отличавшийся самостоятельностью, Барни окончательно теряет контроль над ситуацией, когда в драке случайно закалывает ножницами своего босса. За цирюльником начинают охоту полиция и криминальные авторитеты, а его единственным союзником становится его хладнокровная мама.