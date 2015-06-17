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The Legend of Barney Thomson

Убойная стрижка, 2016

2016 / Канада / Великобритания
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Известный в сериальных кругах актёр Роберт Карлайл выпускает свой дебютный фильм. Вы могли видеть его в таких телешоу, как «Однажды в сказке» и «Звёздные врата: Вселенная». В последнем он даже выступал в качестве постановщика эпизодов. Однако теперь он демонстрирует зрителям полнометражную ленту, которая открыла кинофестиваль в Эдинбурге. В картине также снялась известная британская актриса Эмма Томпсон («Реальная любовь», «Гарри Поттер и узник Азкабана) и прочие популярные актёры из Великобритании.

От начала и до конца сюжет будет пропитан очень тонким чёрным юмором. Стареющий парикмахер Барни живёт и работает в Глазго. Барни Томсон — парикмахер-неудачник, которому никто не хочет доверить свою прическу, ведь его профессионализм вызывает большие сомнения с первого взгляда. И так не отличавшийся самостоятельностью, Барни окончательно теряет контроль над ситуацией, когда в драке случайно закалывает ножницами своего босса. За цирюльником начинают охоту полиция и криминальные авторитеты, а его единственным союзником становится его хладнокровная мама.

  • Эмма Томпсон, сыгравшая мать Роберта Карлайла, всего на два года старше его.
  • Это первая режиссерская работа Роберта Карлайла в полнометражном кино. Ранее он снял сериал “Звездные врата: Вселенная”.
  • В начале фильма Барни спрашивает трех мужчин в парикмахерской, почему никто из них не хочет, чтобы их подстриг он. Когда он говорит слово “я” он размахивает руками точно также, как Румпельштильцхен, персонаж Карлайла из “Однажды в сказке”.
  • Рэй Уинстон сыграл полицейского, расследующего дело о серийном убийце-парикмахере. Ранее он играл серийного убийцу-цирюльника в британском фильме “Суини Тодд” 2006 года.
  • Оригинальное название фильма: “Легенда о Барни Томсоне”.
  • Мартин Компстон, Джеймс Космо и Роберт Карлайл участвовали в экранизациях романов Ирвина Уэлша. Компстон снимался в фильме “Грязь”, Карлайл и Космо — в дилогии “На игле”.

Барни Томсон — обычный парикмахер в Глазго. Он неловкий, неуверенный в себе человек, чья жизнь идет по накатанной колее, и кажется, ничто не способно наполнить ее новыми красками. Крутые перемены происходят в тот момент, когда в случайной драке Барни убивает своего босса. Испуганный собственным деянием, Барни совершенно не знает, что делать. Он обращается за помощью к маме, которая довольно быстро предлагает выход из сложившейся передряги. Тем временем пропавшим парикмахером начинают интересоваться все, кому не лень — и полиция и местные криминальные элементы. Неожиданно для себя Барни оказывается в центре такой горячей заварушки, о которой даже мечтать никогда не смел. Но хватит ли ему сноровки для того, чтобы избежать беды?

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 мая 2016
Премьера онлайн 17 июня 2015
Премьера в мире 17 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл
В ролях
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Джеймс Космо
Джеймс Космо
Мартин Компстон
Мартин Компстон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убойная стрижка 3 постера
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Чик-чик и готово Барни Томсон — настоящий неудачник, и вся его жизнь — сплошная посредственность. Работа парикмахером в Глазго, жизнь с эксцентричной и властной мамашей, уверенность в сером завтрашнем дне, ничего нового. Но всё в корне меняется, когда незадачливый брадобрей совершенно случайно пронзает ножницами своего босса. Отчаявшемуся Барни приходится обратиться за помощью к мамочке, которая оказывается не так проста, и невозмутимо помогает ему избавиться от тела. А потом ещё…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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25 мая 2016 16:02
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