Убойная стрижка, 2016

Известный в сериальных кругах актёр Роберт Карлайл выпускает свой дебютный фильм. Вы могли видеть его в таких телешоу, как «Однажды в сказке» и «Звёздные врата: Вселенная». В последнем он даже выступал в качестве постановщика эпизодов. Однако теперь он демонстрирует зрителям полнометражную ленту, которая открыла кинофестиваль в Эдинбурге. В картине также снялась известная британская актриса Эмма Томпсон («Реальная любовь», «Гарри Поттер и узник Азкабана) и прочие популярные актёры из Великобритании.
От начала и до конца сюжет будет пропитан очень тонким чёрным юмором. Стареющий парикмахер Барни живёт и работает в Глазго. Барни Томсон — парикмахер-неудачник, которому никто не хочет доверить свою прическу, ведь его профессионализм вызывает большие сомнения с первого взгляда. И так не отличавшийся самостоятельностью, Барни окончательно теряет контроль над ситуацией, когда в драке случайно закалывает ножницами своего босса. За цирюльником начинают охоту полиция и криминальные авторитеты, а его единственным союзником становится его хладнокровная мама.
Барни Томсон — обычный парикмахер в Глазго. Он неловкий, неуверенный в себе человек, чья жизнь идет по накатанной колее, и кажется, ничто не способно наполнить ее новыми красками. Крутые перемены происходят в тот момент, когда в случайной драке Барни убивает своего босса. Испуганный собственным деянием, Барни совершенно не знает, что делать. Он обращается за помощью к маме, которая довольно быстро предлагает выход из сложившейся передряги. Тем временем пропавшим парикмахером начинают интересоваться все, кому не лень — и полиция и местные криминальные элементы. Неожиданно для себя Барни оказывается в центре такой горячей заварушки, о которой даже мечтать никогда не смел. Но хватит ли ему сноровки для того, чтобы избежать беды?