Городские птички, 2016

Фильм «Городские птички» является дебютом в кино для Юлии Белой. По большей части в её картине снялись начинающие актёры: Евгения Афонская, Евгения Громова и Анна Воркуева («Стартап»). Но есть среди молодых исполнителей главных ролей и уже знакомые лица: Филипп Авдеев из «Класса коррекции» и Александр Горчилин из «Ученика».

В центре сюжета «Городские птички» окажутся трое подруг, которые учатся на факультете журналистики. Фильм поведает истории каждой из девушек. У Маши много комплексов, она полновата и работает в детском издательстве. Но однажды она просыпается в очень неожиданном месте с сильным похмельем. У модной Насти всё замечательно: она любит свою работу и живёт с крутым парнем. Однако скоро ей предстоит узнать об ужасной измене. А Рита работает администратором в хостеле, но сама никогда не путешествовала. Зато она умеет играть в настольный хоккей, обыгрывая своих же клиентов. И однажды один из них покоряет её сердце.