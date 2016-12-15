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Городские птички Городские птички
Киноафиша Фильмы Городские птички

Городские птички, 2016

2016 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Городские птички» является дебютом в кино для Юлии Белой. По большей части в её картине снялись начинающие актёры: Евгения Афонская, Евгения Громова и Анна Воркуева («Стартап»). Но есть среди молодых исполнителей главных ролей и уже знакомые лица: Филипп Авдеев из «Класса коррекции» и Александр Горчилин из «Ученика».

В центре сюжета «Городские птички» окажутся трое подруг, которые учатся на факультете журналистики. Фильм поведает истории каждой из девушек. У Маши много комплексов, она полновата и работает в детском издательстве. Но однажды она просыпается в очень неожиданном месте с сильным похмельем. У модной Насти всё замечательно: она любит свою работу и живёт с крутым парнем. Однако скоро ей предстоит узнать об ужасной измене. А Рита работает администратором в хостеле, но сама никогда не путешествовала. Зато она умеет играть в настольный хоккей, обыгрывая своих же клиентов. И однажды один из них покоряет её сердце.

- Фильм «Городские птички» - участник кинофестиваля Otkritie Х Strelka Film Festival , обладатель трех призов фестиваля Движение — за режиссуру, лучший женский ансамбль и приз зрительских симпатий

- «Городские птички» - это дебют в кино режиссёра Юлии Беловой и актрис Евгении Громовой и Евгении Афонской

Это фильм о современной молодежи. В основе повествования – лирические истории героинь, студенток старших курсов журфака. На одном пяточке жизни их свел общий интерес, но они очень разные и из различных социальных слоев. У каждой – своя история.
Алла любит знакомиться с молодыми людьми через Интернет-сайты. Редактор издательства Маша – полноватая и закомплексованная девушка, мечтающая встретить своего принца. Мастер по пирсингу Настя хочет отомстить своему парню за измену. Администратор хостела Рита из-за боязни высоты отказывает себе в путешествиях, за это шутливо отыгрывается на посетителях-иностранцах.
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 декабря 2016
Премьера в мире 15 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Юлия Белая
В ролях
Евгения Афонская
Евгения Афонская
Филипп Авдеев
Филипп Авдеев
Харальд Розенстрем
Харальд Розенстрем
Александр Горчилин
Александр Горчилин
Елена Махова
Елена Махова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Городские птички 1 постер
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Городские птички смотреть онлайн

Городские птички
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Тёплое, совершенно невинное и воздушное, даже слегка наивное, подобное первому поцелую, кино о трёх взрослых девушках, которые не потеряли веру в настоящую любовь, и стараются сохранить на неё право в безумном мегаполисе, где судьбы людей переплетаются по совершенно безумным законам. По сути, фильм состоит из трёх отдельных новелл с абсолютно разными героинями, чьи взгляды и подход к жизни имеют диаметрально противоположный характер. Однако, все они, как повторяют на протяжении фильма несколько…
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