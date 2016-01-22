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Дочь Бога Дочь Бога
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Daughter of God

Дочь Бога, 2015

2015 / США
4.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дебютный фильм Деклана Дэйла наконец выходит на экраны. В его ленте «Дочь Бога» главные роли сыграли: Киану Ривз («Матрица», «Дом у озера») и юная актриса Ана де Армас («Чёрная лагуна»). В картине также снялась обладательница «Оскара» за роль второго плана в картине «Великая Афродита» Мира Сорвино. А одним из продюсеров выступил сам Ривз.

Сюжет фильма «Дочь Бога» разделён на две истории, которые разворачиваются параллельно друг с другом. В одной из них царят детективные мотивы, а другой правит мистика. Детектив в исполнении Ривза расследует смерть своего напарника. В ходе расследования он обнаруживает шокирующие подробности жизни своего коллеги, которые ведут к разгадке одной большой тайны. А в это же время молодая девушка, которую играет де Армас, становится свидетельницей загадочного и сверхъестественного явления. Она пытается разобраться с тем, что видела, но понимает, что лучше бы ей было в это не ввязываться. В итоге их судьбам суждено переплестись. Но каким образом это случится, вы узнаете только во время просмотра.

- На самом деле фильм «Дочь Бога» снят и написан одним человеком, которого зовут Ги Малик Линтон. Деклан Дэйл - это псевдоним, под которым он выпустил его в прокат

- Киану Ривз и Ана де Армас уже играли вместе в недавней картине «Кто там»

- Фильм вышел в ограниченный прокат ещё в январе 2016-го, за это время ему удалось собрать всего немногим больше миллиона долларов

С женщиной, которая стала свидетелем чуда, начинают происходить странные вещи. А в это время полицейский детектив пытается разобраться в том, что привело к смерти его напарника.

4.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 8 сентября 2016
Премьера онлайн 29 апреля 2016
Премьера в мире 22 января 2016
Возраст 18+
Прокатчик 25-й этаж
Режиссер
Деклан Дэйл
Деклан Дэйл
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Ана де Армас
Ана де Армас
Лаура Гомез
Лаура Гомез
Кристофер МакДональд
Кристофер МакДональд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь Бога 3 постера
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Когда убивают копа, для всех бандитов Гарлема наступают черные времена. Полиция начинает шерстить всех без разбора: им плевать, виновен ты в чем-нибудь или нет, толкаешь наркоту или давно соскочил – желая поквитаться за смерть напарника, доблестные стражи порядка метут всех подряд. И единственный выход для местной шантрапы в такой ситуации – залечь на дно. Но вот ведь странность:  в этот раз «сценарий» вдруг изменился. Да, матерого полицая нашли в подземном переходе…
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