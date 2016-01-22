Дочь Бога, 2015

Дебютный фильм Деклана Дэйла наконец выходит на экраны. В его ленте «Дочь Бога» главные роли сыграли: Киану Ривз («Матрица», «Дом у озера») и юная актриса Ана де Армас («Чёрная лагуна»). В картине также снялась обладательница «Оскара» за роль второго плана в картине «Великая Афродита» Мира Сорвино. А одним из продюсеров выступил сам Ривз.

Сюжет фильма «Дочь Бога» разделён на две истории, которые разворачиваются параллельно друг с другом. В одной из них царят детективные мотивы, а другой правит мистика. Детектив в исполнении Ривза расследует смерть своего напарника. В ходе расследования он обнаруживает шокирующие подробности жизни своего коллеги, которые ведут к разгадке одной большой тайны. А в это же время молодая девушка, которую играет де Армас, становится свидетельницей загадочного и сверхъестественного явления. Она пытается разобраться с тем, что видела, но понимает, что лучше бы ей было в это не ввязываться. В итоге их судьбам суждено переплестись. Но каким образом это случится, вы узнаете только во время просмотра.