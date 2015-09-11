Ключ от преисподней, 2015

Группа полицейских, выпивающих после работы в баре, получает сообщение о срочном вызове. Выехав на место преступления, герои, к своему большому удивлению, попадают на черную мессу в заброшенном доме. Так загадочное здание становится их персональной адской камерой пыток, в которой каждый получит по своим земным заслугам.
Пятеро брутальных копов сидели в ночной забегаловке. Обычный мужской треп — футбол, девушки, секс — прервал экстренный вызов. Группе приказали проверить заброшенный дом в лесу. Сели в патрульную машину и поехали. Привычное дело. Ежедневная рутина. Но не в этот раз. Полуразрушенный и пустой, на первый взгляд, дом оказался преддверием Ада, кишащим жуткими монстрами. И каждому из полицейских здесь уготованы чудовищные пытки, каждому — по грехам его…