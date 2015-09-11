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Ключ от преисподней, 2015

2015 / США / Турция
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Группа полицейских, выпивающих после работы в баре, получает сообщение о срочном вызове. Выехав на место преступления, герои, к своему большому удивлению, попадают на черную мессу в заброшенном доме. Так загадочное здание становится их персональной адской камерой пыток, в которой каждый получит по своим земным заслугам.

  • По словам режиссера фильма Кана Евренола, при создании образа Отца он черпал вдохновение в картинах “Апокалипсис сегодня” Фрэнсиса Форда Копполы (1979), “Борьба за огонь” Жан-Жака Анно (1981), “Спуск” Нила Маршалла (2005), “Граница” Ксавье Жанса (2007) и “Только Бог простит” Николаса Виндинга Рефна (2013).
  • Картину сняли за 28 ночей.
  • Одной из самых сложных сцен, по признанию Евренола, стала сцена в реке, в которую падает Арда. Съемка данного небольшого эпизода заняла полночи.
  • Актер Мехмет Серанхоглу, сыгравший Отца, страдает от чрезвычайно редкого заболевания кожи, которое делает его внешность уникальной. Кан Евренол утвердил актера на роль сразу же после того, как ему показали фото Мехмета. Для Серанхоглу роль Отца стала актерским дебютом.
  • Съемки прошли в Стамбуле, Турция. Некоторые откровенные сцены порой приходилось снимать в самых консервативных районах города, что добавляло стресса создателям картины, у которых не всегда было на руках разрешение на производство фильма от властей.
  • Режиссер Кан Евренол утверждал, что Мехмет Серанхоглу внес большой вклад во многие художественные решения относительно декораций и своего персонажа, несмотря на то, что к моменту съемок у него не было опыта ни в актерском мастерстве, ни в искусстве в целом.

Пятеро брутальных копов сидели в ночной забегаловке. Обычный мужской треп — футбол, девушки, секс — прервал экстренный вызов. Группе приказали проверить заброшенный дом в лесу. Сели в патрульную машину и поехали. Привычное дело. Ежедневная рутина. Но не в этот раз. Полуразрушенный и пустой, на первый взгляд, дом оказался преддверием Ада, кишащим жуткими монстрами. И каждому из полицейских здесь уготованы чудовищные пытки, каждому — по грехам его…

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 апреля 2016
Премьера онлайн 25 марта 2016
Премьера в мире 11 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Кан Евренол
В ролях
Мухаррем Байрак
Мехмет Акиф Будак
ФАдик Булбул
Дерин Канкая
Мехмет Серанхоглу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ключ от преисподней 2 постера
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Служить и отвращать Пятеро полицейских на ночной смене. Травят скабрезные анекдоты, спорят, дерутся — показывают себя во всей непривлекательности. Долгая и бестолковая экспозиция прерывается срочным вызовом — нужно проверить огромный старый дом в глухом лесу, окутанный дурной славой. Наши слабоумные и отважные герои сталкиваются со всевозможными неприятностями на пути, но пока даже не подозревают, какими ужасами в действительности обернётся эта вылазка. Место это оказывается…
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13 апреля 2016 18:08
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