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Амун Амун
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Амун, 2016

2016 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Петр – циник, скептик и принципиальный реалист, но семейная трагедия вынуждает его отправиться в пустыню на поиски Амуна – старца с мистическим даром целителя. Маленький Илья по вине обстоятельств оказался на грани смерти, и Петр должен его спасти. Раскаленная песчаная стихия подвергнет испытаниям принципы главного героя. Выжить без воды здесь можно, но нельзя справиться без веры. Миражи в сознании странника смешиваются с воспоминаниями о прошлом, а мысли – с ощущениями. Петру придется учиться жить заново, пройдя через самопожертвование и обретя новую мудрость.

  • Анар Аббасов, режиссер фильма, известен по своим работам «Гурбан», «Бетховен».
  • Алексей Филимонов, исполнивший в философской киноленте главную роль, ранее участвовал в фильме «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
  • Драматическая картина рекомендована для всех зрителей старше двенадцати лет.
  • Единственный женский персонаж в числе основных – Маша, которая появляется только в финальной части сюжета.
  • В течение всего фильма просматривается мысль о цене жизни, которая должна быть уплачена, а линия главного героя поделена на две важных части: прошлое и текущие поиски святого Амуна.

Семейная трагедия заставляет ярого скептика и реалиста Петра отправиться в самое сердце Иудейской пустыни на поиски мистического старца Амуна, по слухам, обладающего даром целителя. Раскаленные пески становятся той стихией, которая испытает принципы Петра на прочность, подвергнув его библейским искушениям. Здесь можно продержаться без воды, но без веры выжить невозможно. Миражи смешиваются с обрывками прошлого, мысли — с чувствами. И главный герой через самопожертвование учится заново жить.

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 марта 2016
Премьера в мире 1 марта 2016
Возраст 16+
Режиссер
Анар Аббасов
Анар Аббасов
В ролях
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Все актеры и съемочная группа
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Амун
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С неистовством и остервенением, на которые способны только самые ярые скептики, Петр ищет некоего Амуна – святого старца, живущего на Горе Искушения в Иерихоне. Он столь упрямо и неумолимо движется к своей цели, преодолевая все преграды, что, как кажется, старается не столько сына спасти, сколько понять, зачем он вообще живет в этом мире, где правду ото лжи отделяет только сила веры. У Анара Аббасова получился довольно неоднозначный во всех смыслах фильм. В «Амуне»…
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