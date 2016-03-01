Амун, 2016

Петр – циник, скептик и принципиальный реалист, но семейная трагедия вынуждает его отправиться в пустыню на поиски Амуна – старца с мистическим даром целителя. Маленький Илья по вине обстоятельств оказался на грани смерти, и Петр должен его спасти. Раскаленная песчаная стихия подвергнет испытаниям принципы главного героя. Выжить без воды здесь можно, но нельзя справиться без веры. Миражи в сознании странника смешиваются с воспоминаниями о прошлом, а мысли – с ощущениями. Петру придется учиться жить заново, пройдя через самопожертвование и обретя новую мудрость.
Семейная трагедия заставляет ярого скептика и реалиста Петра отправиться в самое сердце Иудейской пустыни на поиски мистического старца Амуна, по слухам, обладающего даром целителя. Раскаленные пески становятся той стихией, которая испытает принципы Петра на прочность, подвергнув его библейским искушениям. Здесь можно продержаться без воды, но без веры выжить невозможно. Миражи смешиваются с обрывками прошлого, мысли — с чувствами. И главный герой через самопожертвование учится заново жить.