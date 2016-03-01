Амун, 2016

Наша рецензия

С неистовством и остервенением, на которые способны только самые ярые скептики, Петр ищет некоего Амуна – святого старца, живущего на Горе Искушения в Иерихоне. Он столь упрямо и неумолимо движется к своей цели, преодолевая все преграды, что, как кажется, старается не столько сына спасти, сколько понять, зачем он вообще живет в этом мире, где правду ото лжи отделяет только сила веры. У Анара Аббасова получился довольно неоднозначный во всех смыслах фильм. В «Амуне»…