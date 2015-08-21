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Невероятный Блинки Билл Невероятный Блинки Билл
Киноафиша Фильмы Невероятный Блинки Билл
Blinky Bill the Movie

Невероятный Блинки Билл, 2016

2016 / США / Австралия
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

У нового австралийско-американского мультфильма «Невероятный Блинки Билл» сразу три режиссёра. Ноэль Клири является дебютантом, Алекс Стадерманн в 2014 году подарил зрителям «Пчёлку Майю», а Дин Тейлор хоть и не снял пока собственный шедевр, успел поработать художником в таких проектах, как «Кошмар перед Рождеством» и «Все псы попадают в рай 2». А сценарием занялся ещё один начинающий автор Фин Эдквист. После такого совместного проекта все они имеют возможность по-новому заявить о себе. А оригинальных персонажей озвучили такие актёры, как Руфус Сьюэлл («История рыцаря», «Иллюизонист»), Тони Колетт («Маленькая мисс Счастье») и звезда «Настоящей крови» Райан Квантен.

Как вы догадались, Блинки Билл – это имя главного героя. Он является подрастающей и приветливой коалой и постоянно ищет приключения. Но больше всего на свете он мечтает найти своего отца, поэтому организует целый поход вместе с другой коалой, с которой он познакомился случайно. По пути они встречают новых товарищей, среди которых утконос, кенгуру и прочие звери. Не обойдётся и без опасных врагов и ловушек, однако Блинки Билл способен справиться с любыми преградами.

- Персонаж Блинки Билл был придуман в 1933 году австралийской писательницей Дороти Уолл. Он является одним из самых популярных детских книжных героев в стране

- Продюсированием картины «Невероятный Блинки Билл» занялась та же студия, которая поставила самый первый мультфильм о персонаже в 1992 году

- Также на экраны выходил анимационный сериал «Приключения Блинки Билла», помимо которого снято ещё 3 мультфильма

Блинки Билл – очаровательный и озорной медвежонок-коала, который никого не боится и никогда не сдается. Вместе с друзьями – кенгуру, утконосом, сумчатой мышью – ему надо преодолеть миллион опасностей в диких джунглях, чтобы найти пропавшего отца. Новые герои, яркий красочный мир экзотического континента и настоящее большое приключение!

5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 июля 2016
Премьера онлайн 31 декабря 2018
Премьера в мире 21 августа 2015
Возраст 0+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Дин Тейлор
Дин Тейлор
В ролях
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Райан Квантен
Райан Квантен
Дэвид Уэнэм
Дэвид Уэнэм
Все актеры и съемочная группа
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Невероятный Блинки Билл смотреть онлайн

Невероятный Блинки Билл
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за 1 рубль
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Блинки Билл знаком чуть ли не каждому нынешнему детсадовцу, а то и поколению их родителей. Еще бы, ведь забавный детеныш коалы прыгает по экрану последние несколько десятилетий. В Австралии, откуда этот персонаж родом, он давно уже стал культовым. Это весьма подкупает и подогревает интерес. И вот зрители дождались новой полнометражной порции приключений Блинки, которая стартует в прокате. Кадр из фильма «Невероятный Блинки Билл» На сей раз герой покинет родной дом и…
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27 июля 2016 12:33
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