Невероятный Блинки Билл, 2016

У нового австралийско-американского мультфильма «Невероятный Блинки Билл» сразу три режиссёра. Ноэль Клири является дебютантом, Алекс Стадерманн в 2014 году подарил зрителям «Пчёлку Майю», а Дин Тейлор хоть и не снял пока собственный шедевр, успел поработать художником в таких проектах, как «Кошмар перед Рождеством» и «Все псы попадают в рай 2». А сценарием занялся ещё один начинающий автор Фин Эдквист. После такого совместного проекта все они имеют возможность по-новому заявить о себе. А оригинальных персонажей озвучили такие актёры, как Руфус Сьюэлл («История рыцаря», «Иллюизонист»), Тони Колетт («Маленькая мисс Счастье») и звезда «Настоящей крови» Райан Квантен.

Как вы догадались, Блинки Билл – это имя главного героя. Он является подрастающей и приветливой коалой и постоянно ищет приключения. Но больше всего на свете он мечтает найти своего отца, поэтому организует целый поход вместе с другой коалой, с которой он познакомился случайно. По пути они встречают новых товарищей, среди которых утконос, кенгуру и прочие звери. Не обойдётся и без опасных врагов и ловушек, однако Блинки Билл способен справиться с любыми преградами.