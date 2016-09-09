Продюсеры таких хитов, как «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», а также сериалов «Ночной администратор» и «Фарго», представляют вашему вниманию триллер «Комната разочарований». Режиссёром выступил Ди Джей Карузо («Я – четвёртый», «На крючке»). Главную роль в фильме исполнила известная британская актриса Кейт Бекинсейл, известная по лентам «Ван Хельсинг» и «Другой мир». Также в картине снялись Лукас Тилл (Хавок в новых «Людях Икс») и юный Дункан Джойнер.
Фильм «Комната разочарований» расскажет мрачную и драматичную историю одной семьи. Одинокая мать и её сын приезжают в сельскую местность, где они купили очень древний дом. Там можно было бы отлично обосноваться, если не зловещее проклятье, заточённое на чердаке долгие годы. И теперь зло вырвалось на свободу, чтобы терроризировать новых жильцов.
- «Комната разочарований» - это второй фильм, снятый по сценарию Вентворта Миллера, в котором сыграл Лукас Тилл. Первым был «Порочные игры»
- Всемирно известный художник и фотограф Джефф Гриффин очень часто навещал съёмочную площадку
- Два здания в городе Гринсборо, штат Северная Каролина, были специально переделаны, чтобы локация выглядела как Нью-Йорк
- Фильм «Комната разочарований» снимался на той же улице, где и лента «Восставший из Ада 3: Ад на Земле»
Мать и сын покупают большой старинный особняк в провинции. Они не подозревают, что на чердаке дома много лет было заперто страшное прошлое, которое вырвалось наружу с появлением новых хозяев. Смогут ли простые люди противостоять сверхъестественным силам?
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