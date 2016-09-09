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Постер фильма Комната разочарований
Постер фильма Комната разочарований
Постер фильма Комната разочарований
Рейтинги
4.6 Рейтинг IMDb: 4
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3 постера
Киноафиша Фильмы Комната разочарований

Комната разочарований

The Disappointments Room 18+
Напомним о выходе в прокат

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Факты

О фильме

Продюсеры таких хитов, как «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», а также сериалов «Ночной администратор» и «Фарго», представляют вашему вниманию триллер «Комната разочарований». Режиссёром выступил Ди Джей Карузо («Я – четвёртый», «На крючке»). Главную роль в фильме исполнила известная британская актриса Кейт Бекинсейл, известная по лентам «Ван Хельсинг» и «Другой мир». Также в картине снялись Лукас Тилл (Хавок в новых «Людях Икс») и юный Дункан Джойнер.

Фильм «Комната разочарований» расскажет мрачную и драматичную историю одной семьи. Одинокая мать и её сын приезжают в сельскую местность, где они купили очень древний дом. Там можно было бы отлично обосноваться, если не зловещее проклятье, заточённое на чердаке долгие годы. И теперь зло вырвалось на свободу, чтобы терроризировать новых жильцов.

- «Комната разочарований» - это второй фильм, снятый по сценарию Вентворта Миллера, в котором сыграл Лукас Тилл. Первым был «Порочные игры»

- Всемирно известный художник и фотограф Джефф Гриффин очень часто навещал съёмочную площадку

- Два здания в городе Гринсборо, штат Северная Каролина, были специально переделаны, чтобы локация выглядела как Нью-Йорк

- Фильм «Комната разочарований» снимался на той же улице, где и лента «Восставший из Ада 3: Ад на Земле»

Мать и сын покупают большой старинный особняк в провинции. Они не подозревают, что на чердаке дома много лет было заперто страшное прошлое, которое вырвалось наружу с появлением новых хозяев. Смогут ли простые люди противостоять сверхъестественным силам?

Комната разочарований - дублированный трейлер
Комната разочарований  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 2 мая 2017
Премьера в мире 9 сентября 2016
Дата выхода
9 сентября 2016 Россия Парадиз 16+
24 ноября 2016 Бразилия
24 ноября 2016 Великобритания
21 октября 2016 Вьетнам
29 декабря 2017 Индия
9 сентября 2016 Казахстан
5 января 2017 Португалия
9 сентября 2016 США
24 ноября 2016 Таиланд 15
9 сентября 2016 Украина
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $5 745 040
Производство Demarest Films, Media Talent Group, Relativity Media
Другие названия
The Disappointments Room, El ático, Camera terorii, Căn Phòng Ám Ảnh, Elzárva a világ elől, En el ático, La casa del pánico, La Chambre des oubliés, O Quarto dos Esquecidos, Sala Oculta, Комната разочарований, Соба разочарења, フォービドゥン　呪縛館, 绝望之室, 鬼開門
Режиссер
Ди Джей Карузо
Ди Джей Карузо
В ролях
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Лукас Тилл
Лукас Тилл
Микаэла Конлин
Микаэла Конлин
Джералд МакРэйни
Джералд МакРэйни
Майкл Лэндис
Майкл Лэндис
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.6
Оцените 12 голосов
4 IMDb
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Комната разочарований - дублированный трейлер
Комната разочарований Дублированный трейлер
Комната разочарований - трейлер
Комната разочарований Трейлер
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