Продюсеры таких хитов, как «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», а также сериалов «Ночной администратор» и «Фарго», представляют вашему вниманию триллер «Комната разочарований». Режиссёром выступил Ди Джей Карузо («Я – четвёртый», «На крючке»). Главную роль в фильме исполнила известная британская актриса Кейт Бекинсейл, известная по лентам «Ван Хельсинг» и «Другой мир». Также в картине снялись Лукас Тилл (Хавок в новых «Людях Икс») и юный Дункан Джойнер.

Фильм «Комната разочарований» расскажет мрачную и драматичную историю одной семьи. Одинокая мать и её сын приезжают в сельскую местность, где они купили очень древний дом. Там можно было бы отлично обосноваться, если не зловещее проклятье, заточённое на чердаке долгие годы. И теперь зло вырвалось на свободу, чтобы терроризировать новых жильцов.