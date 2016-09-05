Бриджит Джонс 3, 2016

- Название фильма переводится с оригинала, как «Ребёнок Бриджит Джонс». Изначально картина так и называлась в российском прокате, однако позже сменилась на «Бриджит Джонс 3»

- Первая часть фильма появилась на свет в 2001-ом, а вторая, под названием «Бриджит Джонс: Грани разумного», вышла на экраны 12 лет назад

- Фильм не является адаптацией третьего романа Хелен Филдинг, выпущенного в 2013 году, а снят по оригинальному сценарию

- В перерыве между выходом второго фильма 2004 года и «Бриджит Джонс 3» Рене Зельвегер сделала пластическую операцию, вызвавшую бурное обсуждение в интернете

- Релиз фильма «Бриджит Джонс 3» приурочен к 20-летнему юбилею публикации первой книги о её приключениях

- Впервые Рене Зельвегер не пришлось набирать вес для роли Бриджит Джонс, так как по сценарию её героиня наконец достигла желаемого размера