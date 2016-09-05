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Бриджит Джонс 3 Бриджит Джонс 3
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Bridget Jones's Baby

Бриджит Джонс 3, 2016

2016 / Великобритания
7.3 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бриджит Джонс возвращается на большие экраны! В роли главной героини вновь предстанет Рене Зельвегер. К роли Марка Дарси вернётся Колин Фёрт, а новым участником любовного треугольника станет Патрик Демпси («Анатомия страсти», «Зачарованная»). В картине также сыграли Эмма Томпсон («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Реальная любовь») и Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Облачный атлас»).

Бриджит Джонс снова в деле, и она снова одинока. Поэтому героиня пускается во все тяжкие и старается жить на полную катушку. Но такое бурное веселье часто имеет последствия. В случае Бриджит – это ребёнок. И загвоздка в том, что она не знает, кто же является отцом. То ли это её новая пассия, то ли старый знакомый и вечный любовник Марк Дарси. Вся эта ситуация выливается в полное безумие, но в итоге беременной женщине предстоит принять всю серьёзность своего положения и сделать судьбоносный выбор.

- Название фильма переводится с оригинала, как «Ребёнок Бриджит Джонс». Изначально картина так и называлась в российском прокате, однако позже сменилась на «Бриджит Джонс 3»

- Первая часть фильма появилась на свет в 2001-ом, а вторая, под названием «Бриджит Джонс: Грани разумного», вышла на экраны 12 лет назад

- Фильм не является адаптацией третьего романа Хелен Филдинг, выпущенного в 2013 году, а снят по оригинальному сценарию

- В перерыве между выходом второго фильма 2004 года и «Бриджит Джонс 3» Рене Зельвегер сделала пластическую операцию, вызвавшую бурное обсуждение в интернете

- Релиз фильма «Бриджит Джонс 3» приурочен к 20-летнему юбилею публикации первой книги о её приключениях

- Впервые Рене Зельвегер не пришлось набирать вес для роли Бриджит Джонс, так как по сценарию её героиня наконец достигла желаемого размера

Казалось бы, и карьера – в гору, и квартира – в центре Лондона, но она не была бы Бриджит Джонс, если бы не ее способность оказываться не в то время, не в том месте, не с тем мужчиной. И теперь она понятия не имеет, кто отец ее будущего ребенка: обаятельный миллиардер или известный адвокат. Одним словом, Бриджит Джонс в очень интересном положении.

7.3 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 сентября 2016
Премьера онлайн 22 сентября 2016
Премьера в мире 5 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Шэрон Магуайр
Шэрон Магуайр
В ролях
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Колин Ферт
Колин Ферт
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Эд Ширан
Эд Ширан
Все актеры и съемочная группа
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Бриджит Джонс 3
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Бойтесь мечтать – мечты сбываются! В неравном бою с самой собой Бриджит Джонс наконец-таки победила. Лишние килограммы повержены в прах, сигареты тоже, а на работе она давным-давно настоящий ас. Тем не менее, Леди Совершенство снова одна. Безнадежно одна. И никаких шансов выбраться из этого одиночества у неё нет. Рене Зеллвегер в фильме «Бриджит Джонс 3» Любовь всей её жизни Марк Дарси (Колин Фёрт) наслаждается счастьем в браке с другой, давно забытый красавчик…
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саундтрек фильма Бриджит Джонс 3
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 актеров, которые в разное время играли одних и тех же персонажей Некоторым из них даже не пришлось заучивать новую роль.
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26 мая 2021 18:54
Рене Зеллвегер рассказала, вернется ли она к роли Бриджит Джонс Похоже, любовные приключения Бриджит продолжаются. 
Написать
21 января 2020 18:29
Хью Грант не против сняться в еще одном продолжении «Бриджит Джонс» Прошло два года с тех пор, как поклонники «Бриджит Джонс» узнали, что Дэниел Кливер всё еще жив – и сам Хью Грант, сыгравший обворожительного антигероя в трех фильмах, совсем не
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24 октября 2018 14:17
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