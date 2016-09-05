Бриджит Джонс 3, 2016

Бриджит Джонс возвращается на большие экраны! В роли главной героини вновь предстанет Рене Зельвегер. К роли Марка Дарси вернётся Колин Фёрт, а новым участником любовного треугольника станет Патрик Демпси («Анатомия страсти», «Зачарованная»). В картине также сыграли Эмма Томпсон («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Реальная любовь») и Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Облачный атлас»).
Бриджит Джонс снова в деле, и она снова одинока. Поэтому героиня пускается во все тяжкие и старается жить на полную катушку. Но такое бурное веселье часто имеет последствия. В случае Бриджит – это ребёнок. И загвоздка в том, что она не знает, кто же является отцом. То ли это её новая пассия, то ли старый знакомый и вечный любовник Марк Дарси. Вся эта ситуация выливается в полное безумие, но в итоге беременной женщине предстоит принять всю серьёзность своего положения и сделать судьбоносный выбор.
- Название фильма переводится с оригинала, как «Ребёнок Бриджит Джонс». Изначально картина так и называлась в российском прокате, однако позже сменилась на «Бриджит Джонс 3»
- Первая часть фильма появилась на свет в 2001-ом, а вторая, под названием «Бриджит Джонс: Грани разумного», вышла на экраны 12 лет назад
- Фильм не является адаптацией третьего романа Хелен Филдинг, выпущенного в 2013 году, а снят по оригинальному сценарию
- В перерыве между выходом второго фильма 2004 года и «Бриджит Джонс 3» Рене Зельвегер сделала пластическую операцию, вызвавшую бурное обсуждение в интернете
- Релиз фильма «Бриджит Джонс 3» приурочен к 20-летнему юбилею публикации первой книги о её приключениях
- Впервые Рене Зельвегер не пришлось набирать вес для роли Бриджит Джонс, так как по сценарию её героиня наконец достигла желаемого размера
Казалось бы, и карьера – в гору, и квартира – в центре Лондона, но она не была бы Бриджит Джонс, если бы не ее способность оказываться не в то время, не в том месте, не с тем мужчиной. И теперь она понятия не имеет, кто отец ее будущего ребенка: обаятельный миллиардер или известный адвокат. Одним словом, Бриджит Джонс в очень интересном положении.