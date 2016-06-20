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Восставшие мертвецы: Конец игры Восставшие мертвецы: Конец игры
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Восставшие мертвецы: Конец игры, 2016

2016 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Журналист Чейз Картер снова выясняет интересные подробности о зомби-вирусе и правительстве.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 20 июня 2016
Премьера онлайн 20 июня 2016
Премьера в мире 20 июня 2016
Возраст 18+
Режиссер
Пэт Уильямс
В ролях
Джесси Меткалф
Джесси Меткалф
Мари Авгеропулос
Киган Коннор Трейси
Киган Коннор Трейси
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
Джессика Хэрмон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Восставшие мертвецы: Конец игры 2 постера
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