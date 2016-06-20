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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Восставшие мертвецы: Конец игры
Dead Rising: Endgame
Восставшие мертвецы: Конец игры, 2016
2016 / США
4.8
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Рейтинг IMDb: 4.7
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Жанр:
ужасы
боевик
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О фильме
Журналист Чейз Картер снова выясняет интересные подробности о зомби-вирусе и правительстве.
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4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2016
Премьера в России
20 июня 2016
Премьера онлайн
20 июня 2016
Премьера в мире
20 июня 2016
Возраст
18+
Режиссер
Пэт Уильямс
В ролях
Джесси Меткалф
Мари Авгеропулос
Киган Коннор Трейси
Деннис Хейсберт
Джессика Хэрмон
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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