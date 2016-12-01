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Землетрясение Землетрясение
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Землетрясение, 2016

2016 / Россия
7.9 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Известный в России режиссёр и продюсер Сарик Андреасян снял такие картины, как «Беременный», «Тот ещё Карлосон!», «Что творят мужчины!» и «Мафия: Игра на выживание». Также его творчеству принадлежит зарубежный боевик «Ограбление по-американски» с Эдрианом Броуди. На экраны выходит ещё один его фильм - «Землетрясение», главные роли в котором исполнили Константин Лавроненко («Ликвидация», «Возвращение»), Мария Миронова («Олигарх», «Битва за космос») и Артём Быстров («Дурак», «Утомлённые солнцем 2: Цитадель»).

Сюжет фильма «Землетрясение» основан на реальных событиях, имевших место в Армении в 1988 году, когда ужасное землетрясение стало причиной гибели десятков тысяч человек. Однако центральное место в этом фильме отведено истории двух связанных ужасной трагедией людей. Когда-то давно один из них был признан виновным в смерти родителей другого. Он отбыл своё наказание, но прошлое продолжает преследовать его годы спустя, именно тогда, когда в стране прогремело землетрясение. И он окажется в одной спасательной бригаде с тем самым человеком.

- Ещё один фильм Сарика Андреасяна, «Защитники», выходит буквально двумя месяцами позже «Землетрясения»

- Подготовка к съёмкам фильма «Землетрясение», включая написание сценария, заняла 4 года

- Бюджет картины составил 200 миллионов рублей. Около 100 тысяч долларов поступило от Минкульта Армении и местного Фонда кино

- Часть съёмок проходила на заброшенном заводе в Москве, который превратили в разрушенный Ленинакан. Также снимали в самой Армении

- Картину «Землетрясение» отправили на «Оскар» от Армении, однако в лонг-лист она не вошла

- Землетрясение произошло 7 декабря 1988 года в Армении и охватило почти половину территории республики. Были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населённых пунктов. 25 тысяч человек погибли, 19 тысяч стали инвалидами, больше полумиллиона остались без крыши 

- Каждый съёмочный день завершался минутой молчания — в память о жертвах землетрясения

- Продюсер фильма Рубен Дишдишян и исполнитель одной из главных ролей Грант Тохатян в декабре 1988 года принимали участие в спасательных операциях в Ленинакане. 

- Съемки фильма длились 42 дня и проходили в Москве и Гюмри (бывший Ленинакан). В России снимались сцены после землетрясения, в Армении — мирной жизни до трагедии. В Армении снимать невозможно разруху – люди плачут до сих пор, когда начинают вспоминать 

- Площадь декорации разрушенного после землетрясения города — 10 000 кв метров. Декорация с практически документальной точностью воссоздала улицы и дома реального Ленинакана. Она была построена за полтора месяца на территории заброшенного московского завода

- На московском блоке съемок было использовано 4 тонны цементного порошка, который распыляли на площадке для создания нужных визуальных эффектов. Для съемочной группы было куплено 1500 респираторов

- После землетрясения 1988 года ни один ребенок не оказался в детском доме — каждая армянская семья считала своим долгом усыновить сироту. Семья Андреасянов стояла в очереди на усыновление четырех детей. 

7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение, охватившее почти половину территории республики. Были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населённых пунктов. 25 тысяч человек погибли, 19 тысяч стали инвалидами, больше полумиллиона остались без крыши над головой.

На фоне природной катастрофы разворачивается история двух героев — 45-летнего Константина Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба сталкивает их не впервые — много лет назад в автокатастрофе по вине Бережного погибли родители Роберта. Константин провел несколько лет в тюрьме, а маленького Роберта приютили родственники. По странному стечению обстоятельств Бережной возвращается к своей семье в день страшного землетрясения: его ждут жена, дочь, сын… и Роберт, который так и не простил ему гибели своих родителей. По иронии судьбы, герои оказываются в одном спасательном отряде, но узнают друг друга не сразу.

7.9 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 декабря 2016
Премьера онлайн 9 октября 2019
Премьера в мире 1 декабря 2016
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Мария Миронова
Мария Миронова
Даниил Изотов
Даниил Изотов
Артем Быстров
Артем Быстров
Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Все актеры и съемочная группа
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7 декабря 1988-го года. На часах – 11.41. Спросите любого жителя Армении или человека, хотя бы раз побывавшего там – и вам скажут, что значит эта дата и это время. Если, конечно, найдут слова, чтобы ответить. Лично я помню, как трясло мою подругу-армянку, когда я спросила её по глупости, что было тогда в Спитаке. А ведь я спросила спустя двадцать лет. Сейчас прошло двадцать восемь. Но люди до сих пор говорят об этом с трудом. И до сих пор не могут забыть. Константин Лавроненко…
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Vitale Marina 18 декабря 2016, 20:48
Это произошло очень давно. Помню, об этом много говорили. И никаких репортажей с "места события".
Pavel Savchenko 1 декабря 2016, 00:45
Землетрясение, 2016

Привет всем. По приглашению "kinoafisha.info" Я, среди первых, побывал на пресс-релизе нового фильма "Землетрясение"… Читать дальше…
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