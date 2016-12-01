Землетрясение, 2016

- Ещё один фильм Сарика Андреасяна, «Защитники», выходит буквально двумя месяцами позже «Землетрясения»

- Подготовка к съёмкам фильма «Землетрясение», включая написание сценария, заняла 4 года

- Бюджет картины составил 200 миллионов рублей. Около 100 тысяч долларов поступило от Минкульта Армении и местного Фонда кино

- Часть съёмок проходила на заброшенном заводе в Москве, который превратили в разрушенный Ленинакан. Также снимали в самой Армении

- Картину «Землетрясение» отправили на «Оскар» от Армении, однако в лонг-лист она не вошла

- Землетрясение произошло 7 декабря 1988 года в Армении и охватило почти половину территории республики. Были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населённых пунктов. 25 тысяч человек погибли, 19 тысяч стали инвалидами, больше полумиллиона остались без крыши

- Каждый съёмочный день завершался минутой молчания — в память о жертвах землетрясения

- Продюсер фильма Рубен Дишдишян и исполнитель одной из главных ролей Грант Тохатян в декабре 1988 года принимали участие в спасательных операциях в Ленинакане.

- Съемки фильма длились 42 дня и проходили в Москве и Гюмри (бывший Ленинакан). В России снимались сцены после землетрясения, в Армении — мирной жизни до трагедии. В Армении снимать невозможно разруху – люди плачут до сих пор, когда начинают вспоминать

- Площадь декорации разрушенного после землетрясения города — 10 000 кв метров. Декорация с практически документальной точностью воссоздала улицы и дома реального Ленинакана. Она была построена за полтора месяца на территории заброшенного московского завода

- На московском блоке съемок было использовано 4 тонны цементного порошка, который распыляли на площадке для создания нужных визуальных эффектов. Для съемочной группы было куплено 1500 респираторов

- После землетрясения 1988 года ни один ребенок не оказался в детском доме — каждая армянская семья считала своим долгом усыновить сироту. Семья Андреасянов стояла в очереди на усыновление четырех детей.