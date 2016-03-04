Репортерша, 2016

Ким Баркер — американская журналистка из Нью-Йорка, которую судьба забрасывает в одну из самых горячих точек планеты — на Ближний Восток. Ей предстоит делать репортажи из Афганистана и Пакистана, а заодно привыкнуть к жизни в окружении солдат, разобраться в незнакомой культуре не самых приветливых местных жителей и постараться не погибнуть раньше времени, ведь война здесь не прекращается уже много-много лет.