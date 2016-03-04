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Whiskey Tango Foxtrot

Репортерша, 2016

2016 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ким Баркер — американская журналистка из Нью-Йорка, которую судьба забрасывает в одну из самых горячих точек планеты — на Ближний Восток. Ей предстоит делать репортажи из Афганистана и Пакистана, а заодно привыкнуть к жизни в окружении солдат, разобраться в незнакомой культуре не самых приветливых местных жителей и постараться не погибнуть раньше времени, ведь война здесь не прекращается уже много-много лет. 

  • “Открывать рот при минометном обстреле” означает держать рот открытым в случае взрыва бомбы, гранаты или другого заряда. Взрывы создают волны повышенного давления, за которыми следует отрицательное давление, которое может быть чрезвычайно опасным для ушей и внутренних органов. Считается, что если держать рот открытым, давление уравновешивается, что снижает внутренние повреждения.
  • Фильм посвящен Дональду Фею, отцу актрисы Тины Фей.
  • Фильм основан на книге мемуаров журналистки Ким Баркер “The Taliban Shuffle: Strange Days in Afghanistan and Pakistan”, которые она написала в 2011 году, после опыта репортажей в Пакистане и Афганистане.
  • Оригинальное название фильма — “Whiskey Tango Foxtrot” — военный фонетический алфавит и юмористическая аллюзия на аббревиатуру “WTF”.

Фильм расскажет о деятельности журналистки в качестве репортёра в Афганистане и Пакистане, после прибытия туда в 2002 году.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 4 марта 2016
Премьера онлайн 22 июня 2016
Премьера в мире 4 марта 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Гленн Фикарра
Гленн Фикарра
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Тина Фей
Тина Фей
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Альфред Молина
Альфред Молина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Репортерша 3 постера
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Репортерша
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23 ноября 2016 13:43
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