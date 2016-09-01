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Груз свободы
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Груз свободы, 2016

2016 / Словакия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Рассказ  о носильщиках Словацких Татр, о касте свободных людей, которые упиваются этой свободой, положив на свои плечи невероятный для незнающих людей груз. Элитные татранские спортсмены-тяжеловозы (иначе не скажешь) носят по крутым склонам, по скалам, «чувалы» по 80 и даже 100 килограммов весом. В других районах Европы уже давно просто переноска грузов носильщиками стала исключительным событием. Вертолеты, канатки, машины, мулы, лошади – люди везде не несут долго и помногу. Знаменитые носильщики шерпы или балти в горах Азии по закону не берут больше 25 килограмм. А здесь с таким маленьким рюкзачком тебя просто засмеют. 70-летние ветераны меньше чем на 50 кг не нагружаются.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 сентября 2016
Премьера в мире 1 сентября 2016
Возраст 12+
Режиссер
Павол Барабас
В ролях
Павол Барабас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Груз свободы 2 постера
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