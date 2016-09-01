Груз свободы, 2016

Рассказ о носильщиках Словацких Татр, о касте свободных людей, которые упиваются этой свободой, положив на свои плечи невероятный для незнающих людей груз. Элитные татранские спортсмены-тяжеловозы (иначе не скажешь) носят по крутым склонам, по скалам, «чувалы» по 80 и даже 100 килограммов весом. В других районах Европы уже давно просто переноска грузов носильщиками стала исключительным событием. Вертолеты, канатки, машины, мулы, лошади – люди везде не несут долго и помногу. Знаменитые носильщики шерпы или балти в горах Азии по закону не берут больше 25 килограмм. А здесь с таким маленьким рюкзачком тебя просто засмеют. 70-летние ветераны меньше чем на 50 кг не нагружаются.