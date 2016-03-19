Чихаяфуру. Фильм первый, 2016

Чихая, Таичи и Арата — друзья детства, которых связывает страстное увлечение игрой в карута (традиционная японская карточная игра). После окончания младшей школы друзья расстаются, но Чихая не бросает карута в надежде, что однажды ей удастся показать Арате, который когда-то научил её этой игре, каким сильным игроком она стала. В старших классах Чихая и Таичи вновь оказываются в одной школе и вместе создают кружок по спортивной карута, чтобы тренироваться и принять участие во Всеяпонском чемпионате. Чихая полна воодушевления: «Если доберёмся до чемпионата, то, возможно, снова увидим Арату!» Таичи присоединяется к кружку, несмотря на то, что ему известны чувства Чихаи к Арате… Яркая история, наполненная искренними эмоциями и горячим энтузиазмом Чихаи, Таичи, Араты и других участников кружка по спортивной карута старшей школы Мидзусава, непременно останется в сердцах зрителей.