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Чихаяфуру. Фильм первый
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Chihayafuru

Чихаяфуру. Фильм первый, 2016

2016 / Япония
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14 голосов
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О фильме

Чихая, Таичи и Арата — друзья детства, которых связывает страстное увлечение игрой в карута (традиционная японская карточная игра). После окончания младшей школы друзья расстаются, но Чихая не бросает карута в надежде, что однажды ей удастся показать Арате, который когда-то научил её этой игре, каким сильным игроком она стала. В старших классах Чихая и Таичи вновь оказываются в одной школе и вместе создают кружок по спортивной карута, чтобы тренироваться и принять участие во Всеяпонском чемпионате. Чихая полна воодушевления: «Если доберёмся до чемпионата, то, возможно, снова увидим Арату!» Таичи присоединяется к кружку, несмотря на то, что ему известны чувства Чихаи к Арате… Яркая история, наполненная искренними эмоциями и горячим энтузиазмом Чихаи, Таичи, Араты и других участников кружка по спортивной карута старшей школы Мидзусава, непременно останется в сердцах зрителей.

7.1 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 декабря 2016
Премьера в мире 19 марта 2016
Возраст 12+
Режиссер
Норихиро Коидзуми
В ролях
Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Маккэнъю
Миюки Мацуда
Монэ Камисираиси
Все актеры и съемочная группа
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