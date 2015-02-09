Лайф, 2015

Сток — молодой фотограф, работающий в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что в его объективе появляются голливудские знаменитости, Сток устал от фальши и мечтает переехать в Нью-Йорк к своей семье. Но когда судьба сводит его со скромным начинающим актером по имени Джеймс Дин, Сток понимает, что перед ним по-настоящему экстраординарная личность.
Молодой фотограф Деннис Сток по заданию редакции должен снять восходящую кинозвезду Джимми Дина. Это окажется совсем не просто, и журналисту придется отправиться в путешествие с актером по Америке, пройтись по барам и побегать по Нью-Йорку прежде, чем он добьется своего.