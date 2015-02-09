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Лайф, 2015

2015 / Великобритания
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сток — молодой фотограф, работающий в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что в его объективе появляются голливудские знаменитости, Сток устал от фальши и мечтает переехать в Нью-Йорк к своей семье. Но когда судьба сводит его со скромным начинающим актером по имени Джеймс Дин, Сток понимает, что перед ним по-настоящему экстраординарная личность. 

  • Планировалось, что выход этого фильма выпадет на 60-ю годовщину смерти Джеймса Дина. 
  • Статья Джеймса Дина, написанная для журнала “LIFE Magazine”, не пользовалась большой популярностью в то время, когда она была впервые выпущена. 
  • Дэйн ДеХаан пять раз отказывался от роли Джеймса Дина, так как не был уверен, что ему по силам сыграть этого легендарного актера. Его жена Анна Вуд в конце концов убедила его согласиться на роль.
  • Пьер Анджели попросила Денниса Стока сравнить Джеймса Дина и Пола Ньюмана, поскольку они оба были новичками. Дело в том, что карьера Ньюмена пошла вверх после того, как он взял на себя роли, предназначенные Дину, после смерти последнего — “Кто-то там наверху любит меня” и “Пистолет в левой руке”.
  • Оба актера, сыгравшие Гарри Осборна в фильмах о человеке-пауке (Дэйн ДеХаан и Джеймс Франко), также играли Джеймса Дина. 

Молодой фотограф Деннис Сток по заданию редакции должен снять восходящую кинозвезду Джимми Дина. Это окажется совсем не просто, и журналисту придется отправиться в путешествие с актером по Америке, пройтись по барам и побегать по Нью-Йорку прежде, чем он добьется своего.

6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 марта 2016
Премьера в мире 9 февраля 2015
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Антон Корбейн
Антон Корбейн
В ролях
Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Лорен Галлахер
Кендал Нагорка
Дрю Леджер
Все актеры и съемочная группа
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Жизнь в объективе Кадр из фильма «Лайф» Все имеющиеся на данный момент попытки осветить в кино личность Джеймса Дина, будь они документальные или же художественные, являются лишь продиктованными обстоятельствами теориями. После трагичной кончины актёра в столь юном возрасте он не только сумел получить звание легенды, но и стать одной из самых больших загадок в истории кинематографа. В десятках фильмов затрагивались самые разные аспекты, связанные с его персоной: это и сексуальная…
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