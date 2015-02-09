Лайф, 2015

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Жизнь в объективе Кадр из фильма «Лайф» Все имеющиеся на данный момент попытки осветить в кино личность Джеймса Дина, будь они документальные или же художественные, являются лишь продиктованными обстоятельствами теориями. После трагичной кончины актёра в столь юном возрасте он не только сумел получить звание легенды, но и стать одной из самых больших загадок в истории кинематографа. В десятках фильмов затрагивались самые разные аспекты, связанные с его персоной: это и сексуальная…