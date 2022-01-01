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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1 января 2022
Портрет незнакомца
, Сергей Осипьян, Россия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №134. Санки, горки, два конька
, Мария Быстрова, Алексей Миронов, Станислав Шахов, Анастасия Чернова, Россия
Ник и нефритовое дерево
, Ваге Саргсян, Россия / Китай
2 января 2022
Щенячий патруль: миссия «Рождество»
, Чарльз Е. Бастьен, Дэвид Нотт, Джеймс Лопез, США
6 января 2022
Джигалоу
, Руслан Бальтцер, Россия
Звериные бои
, Рикард Куссо, Австралия
Руки прочь!
, Гэбриел Болонья, США
Проклятие монахинь
, Мики Рис, США
Свингеры
, Андрейс Экис, Россия
Черный ящик
, Ян Гозлан, Франция
Наш двор. 25 лет спустя
, Аршо Арутюнян, Армения
(Не)идеальные парочки
, Паоло Костелла, Италия
Однажды в кино
, Пан Налин, Индия / США / Франция
Звездный разум
, Вячеслав Лисневский , Россия
Самый лучший босс
, Фернандо Леон Де Араноа, Испания
13 января 2022
Тайна
, Артем Аксененко, Россия
King’s man: Начало
, Мэттью Вон, США / Великобритания
Одни дома
, Алекс Меркин, США
Робот Ари
, Стив Шимек, США
Даже мыши попадают в рай
, Ян Бубеничек, Дениза Гриммова, Чехия / Франция / Словакия / Польша
Фальшивомонетчик
, Шон Пенн, США
Крик
, Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт, США
Лакричная пицца
, Пол Томас Андерсон, США
20 января 2022
Команда котиков
, Грег Кэмерон, Кейн Краудас, ЮАР
Аллея кошмаров
, Гильермо дель Торо, США
9 причин, чтобы жить
, Кристоф Барратье, Франция / Италия
Она - океан
, Инна Блохина, Россия / США / Индонезия / Португалия
Код 355
, Саймон Кинберг, США / Китай
Камелот: Возвращение короля
, Александр Астье, Франция / Бельгия
Тихая ночь
, Камилль Гриффин, Великобритания
Проклятый дом 5
, Джеймисон М. ЛоКасцио, США
Событие
, Одри Диван, Франция
Всё прошло хорошо
, Франсуа Озон, Франция
27 января 2022
Спасти планету
, Мэтт Р. Брэйди, США
Мы - монстры! 2
, Хольгер Таппе, Великобритания / Германия
Исправь меня, если сможешь
, Джорджо Пазотти, Италия / Австрия
Любовь как бестселлер
, Аналейне Каль-и-Майор, Мексика / Великобритания
Вальдо
, Тим Киркби, США
Я — Златан
, Йенс Сьёгрен, Швеция / Дания / Нидерланды
Чемпион из Освенцима
, Мацей Барчевски, Польша
Агент 117: Из Африки с любовью
, Николя Бедос, Франция
Мой легионер
, Рэйчел Лэнг, Бельгия / Франция
Обходные пути
, Екатерина Селенкина, Россия / Нидерланды
29 января 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №135. Улыбка до ушей
, Рафаэль Тер-Саргсян, Станислав Шахов, Светлана Болдина, Мила Румянцева, Россия
3 февраля 2022
Хинтерленд: город грехов
, Штефан Рузовицки, Австрия / Люксембург
Ятаган
, Андрей Андонов, Болгария
Маленький воин
, Илья Ермолов, Россия
Фантазии для взрослых
, Давид Фонкинос, Франция
Другое имя
, Вета Гераськина, Россия
Непослушник
, Владимир Котт, Россия
Один на один
, Уберто Пазолини, Великобритания / Италия / Румыния
Паранормальные
, Эскиль Вогт, Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия
День слепого Валентина
, Александр Баршак, Россия
Падение Луны
, Роланд Эммерих, США / Канада / Китай
Голос любви
, Валери Лемерсье, Канада / Франция
Параллельные матери
, Педро Альмодовар, Испания
Седьмая печать
, Ингмар Бергман, Швеция
Щенячий Патруль и подсказки Бульки для всех: Новые герои
, Чарльз Е. Бастьен, Джереми Слатскин, Джен Шерман, США
Прыгучая братва
, Стив Шимек, Франция
10 февраля 2022
Первый встречный
, Кэт Койро, США
Анчартед: на картах не значится
, Рубен Флейшер, США
Яйцо Фаберже
, Илья Фарфель, Россия
Гоу, Феликс!
, Николя Лемэй, Канада
Короче, я женюсь!
, Виталий Манюков, Россия
Помогите, я уменьшил своих друзей!
, Гранц Хенман, Германия
Ведьма: Возрождение
, Лука Габриэле Россетти, Великобритания
Смерть на Ниле
, Кеннет Брана, США / Великобритания
Венецианские тайны
, Стефано Мордини, Италия
Книжный в Париже
, Серджио Кастеллитто, Италия / Франция
11 февраля 2022
The Beatles: Get Back — Концерт на крыше
, Питер Джексон, США
12 февраля 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №136. Для котиков и солнышек
, Екатерина Полякова, Полина Грекова, Роман Сафаров, Мила Румянцева, Россия
Пламенное сердце
, Теодор Ти, Лоран Зэйтун, Франция / Канада
17 февраля 2022
Синдром
, Вячеслав Руденко, Россия
Иллюзия контроля
, Владэк Занковски, Великобритания / Украина / Германия
Одиннадцать молчаливых мужчин
, Алексей Пиманов, Россия
Однажды в пустыне
, Андрей Кравчук, Россия / Сирия
Внебрачные связи
, Арно Деплешен, Франция
Жажда золота
, Энтони Хэйес, Австралия
Любовники
, Николь Гарсия, Франция
Когда она приходит
, Александр Цой, Россия
Сожженный заживо
, Лорел Вэйл, Карлота Мартинес-Переда, Эрика Скоггинс, Аргентина / Новая Зеландия
Ночь на земле
, Джим Джармуш, США
Гонка со временем
, Филлип Нойс, США
Камон Камон
, Майк Миллс, США
Пиноккио. Правдивая история
, Василий Ровенский, Россия
Лулу и Бриггс
, Ченнинг Татум, Рид Каролин, США
23 февраля 2022
Волк и Лев
, Жиль Де Мэтр, Франция / Канада
Кролецып и Хомяк Тьмы
, Бен Стассен, Бенжамен Муске, Бельгия / Франция
Папы
, Анна Матисон, Карен Оганесян, Сергей Юдаков, Михаил Погосов, Россия
Игра теней
, Марк Уильямс, США / Китай / Австралия
24 февраля 2022
Многоэтажка
, Антон Маслов, Россия
Клаустрофобы. Начало
, Роберто Заззара, Италия / Франция
Сирано
, Джо Райт, США
Русские грузины. Фильм второй
, Сергей Нурмамед, Россия
Лунные приключения
, Али Самади Ахади, Германия / Австрия
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
, Лоуренс Фаулер, Великобритания
26 февраля 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №137. Зиме мы скажем "До свидания!"
, Полина Грекова, Станислав Шахов, Алина Золотарёва, Россия
3 марта 2022
История моей жены
, Ильдико Эньеди, Венгрия / Франция / Италия / Германия
Опасная вечеринка
, Рут Пэкстон, Великобритания
Брат во всем
, Александр Золотухин, Россия
Первый снег
, Наталия Кончаловская, Россия
Авантюристки
, Джулиана Гамба, Италия / Марокко
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание
, Чарльз Е. Бастьен, Мигель Мартинез-Хоффре, США
Герой
, Асгар Фархади, Франция / Иран
5 марта 2022
Эта безумная любовь
, Режис Руансар, Франция
Хочу замуж
, Соня Карпунина, Россия
10 марта 2022
Наемник
, Тарик Салех, США
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
, Таити Исидатэ, Харука Фудзита, Япония
Вайолет Эвергарден. Фильм
, Таити Исидатэ, Япония
Человек божий
, Елена Попович, Греция
Проклятие. Дом с прислугой
, Ли Тхонгкхам, Таиланд
Счастье в конверте
, Светлана Суханова, Россия
Школа магических зверей
, Грегор Шнитцлер, Германия / Австрия
Мой сосед Тоторо
, Хаяо Миядзаки, Япония
Потустороннее
, У Лок-Кван, Китай
Ван Гог. С любовью, Винсент
, Дорота Кобела, Хью Велчман, Великобритания / Польша
11 марта 2022
Радхе Шьям
, К.К. Радхакришна Кумар, Индия
12 марта 2022
МУЛЬТ в кино 138. Весна в тренде
, Роман Сафаров, Рафаэль Тер-Саргсян, Полина Зубцова, Полина Грекова, Россия
17 марта 2022
Убить босса
, Алексей Зотов, Россия
Ласточки Христовы
, Юлия Бочарова, Россия
Жмурки
, Алексей Балабанов, Россия
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
, Риккардо Милани, Италия
Помпеи: Город грехов
, Паппи Корсикато, Италия
Solo
, Ольга Панкратова, Россия
Братья Медведи: Тайна трех миров
, Линь Хуэйда, Дин Лян, Китай
Доктор Свисток
, Араик Оганесян, Россия
Еще по одной
, Томас Винтерберг, Дания / Швеция / Нидерланды
Флирт с дьяволом
, Луис Прието, США
Утраченные иллюзии
, Ксавье Джанноли, Франция
Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали
, Дмитрий Тархов, Армен Акопян, Россия
Парящий тигр
, Рэй Джиаратана, США
Парни под прикрытием
, Марк Невелдайн, Пуэрто-Рико / США
Шимпанзе под прикрытием
, Али Замани, Франция
24 марта 2022
Худший человек на свете
, Йоаким Триер, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
Брат 2
, Алексей Балабанов, США / Россия
Мания
, Лорен Хэдэвей, США
Моя ужасная сестра
, Александр Галибин, Россия
Как убили Джона Кеннеди
, Оливер Стоун, США
Золушка и тайна волшебного камня
, Элис Блехарт, США
Сквозь снег
, Пон Чжун-хо, Корея / США / Франция
Панчер
, Михаил Музалевский, Россия
Отец
, Флориан Зеллер, Великобритания / Франция
Кандиша: демон мести
, Александр Бустильо, Жюльен Мори, Франция
Взаперти
, Ди Джей Карузо, США
Финник
, Денис Чернов, Россия
Королевские каникулы
, Кевин Джонсон, Канада / США
Брат
, Алексей Балабанов, Россия
Служебный роман
, Эльдар Рязанов, СССР
25 марта 2022
RRR
, С.С. Раджамули, Индия
26 марта 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №139. Пираты мультяшного моря
, Алексей Игнатов, Рафаэль Тер-Саргсян, Станислав Шахов, Россия
Кощей. Начало
, Андрей Колпин, Россия
31 марта 2022
Из Неаполя с любовью
, Джанлука Анcанелли, Италия
Последнее пришествие дьявола
, Алехандро Идальго, Мексика / Венесуэла
Бабки
, Никита Владимиров, Россия
Большая афера в маленьком городе
, Массимо Гаудиозо, Италия
Закону тут не место
, Сальво Фикарра, Валентино Пиконе, Италия
Стажёр
, Валерио Аттаназио, Италия
Фантазеры
, Франческо Миччикэ, Италия
Итальянские каникулы
, Массимо Венье, Италия
Сядь за руль моей машины
, Рюсукэ Хамагути, Япония
Мегрэ и таинственная девушка
, Патрис Леконт, Франция
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды
, Франческо Дафано, Лука Делла Гротта, Италия
Осада
, Эдвард Дрейк, Канада / США
Начать с нуля!
, Гуидо Кьеза, Италия
Роман служанки
, Ева Хассон, Великобритания
Чупакабра
, Григорий Коломийцев, Россия
Прятки
, Джоэль Мур, США
6 апреля 2022
Мистер нокаут
, Артем Михалков, Россия
7 апреля 2022
Балканский рубеж
, Андрей Волгин, Россия / Сербия
Бабушка
, Пако Пласа, Испания / Франция
Салют-7
, Клим Шипенко, Россия
Морфий
, Алексей Балабанов, Россия
Грэйс и Джо. История любви
, Дэвид Л. Каннингэм, США
Дело Коллини
, Марко Кройцпайнтнер, Германия
Призрак монахини из Борли
, Стивен М. Смит, Великобритания
Панда против пришельцев. План спасения Земли
, Шон Патрик О’Рейли, Канада / Китай
Скрежет
, Ханна Бергхольм, Финляндия / Швеция
Прыг-скок: В поисках сокровищ
, Арман Бейсембаев, Казахстан / Россия
Тролль: История с хвостом
, Кевин Манро, Канада / Норвегия / Китай
Всё везде и сразу
, Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, США
100% Волк
, Алекс Стадерманн, Австралия
Тарас Бульба
, Владимир Бортко, Россия
Гарри Хафт: Последний бой
, Барри Левинсон, Канада / Венгрия / США
Бодибилдер
, Андрей Грачев, Россия
Мальчик-дельфин
, Мохамед Хамедани, Россия / Турция
9 апреля 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №140. Все мультики - детям!
, Мария Коршунова, Рафаэль Тер-Саргсян, Валерия Лян, Россия
14 апреля 2022
Дочь рыбака
, Исмаил Сафарали, Россия / Азербайджан
Пласт
, Станислав Сапачёв, Россия
Жена художника
, Том Долби, США
Красавица и дракон
, Мамору Хосода, Япония
Стражи Терракоты
, Дин Лян, Линь Юнчан, Китай
Закат
, Мишель Франко, Франция / Мексика / Швеция
Последний богатырь
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Мне не больно
, Алексей Балабанов, Россия
Дьяволик
, Антонио Манетти, Марко Манетти, Италия
KGF 2
, Прашантх Нил, Индия
Чудеса
, Аличе Рорвахер, Италия
Я иду искать
, Евгений Дудчак, Россия
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Альпийские приключения
, Ксавьер Коллер, Швейцария
Последний богатырь: Корень зла
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Родители строгого режима
, Никита Владимиров, Россия
Вне закона
, Джим Джармуш, США / ФРГ
Добро пожаловать в семью
, Владимир Зинкевич, Беларусь
Подельники
, Евгений Григорьев, Россия
Девять жизней
, Гиги Гастон, США
Обратимая реальность
, Дмитрий Константинов, Россия
Близнец
, Танели Мустонен, Финляндия
21 апреля 2022
Оторви и выбрось
, Кирилл Соколов, Россия
Гулливер возвращается
, Илья Максимов, Украина
Слэпфейс
, Джереми Кипп, США
Призраки квартиры 203
, Бен Джаггер, США
Стикер
, Дмитрий Баран, Россия
Отчаянные мстители
, Габриэль Майнетти, Италия / Бельгия
Казнь
, Ладо Кватания, Россия
Этот новый мир
, Луи Гаррель, Франция
Бүгүн-былыр
, Александр Лукин, Россия
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
, Уте фон Мюнхов-Поль, Германия
Тед К. Унабомбер
, Тони Стоун, США
До встречи с Грейс
, Дэниэл Робак, США
Кочегар
, Алексей Балабанов, Россия
Первый Оскар
, Сергей Мокрицкий, Россия
На игле
, Дэнни Бойл, Великобритания
Королевская битва
, Киндзи Фукасаку, Япония
Руками
, Евгений Григорьев, Россия
22 апреля 2022
Джерси
, Говтам Тиннанури, Индия
23 апреля 2022
МУЛЬТ в кино. Выпуск №141. От мультяшек станет всем теплей.
, Алексей Игнатов, Роман Трамвай, Полина Зубцова, Антон Ланшаков, Россия
28 апреля 2022
Лето 1941 года
, Бекболат Шекеров, Казахстан
Бука. Мое любимое чудище
, Виктор Глухушин, Максим Волков, Россия
1941. Крылья над Берлином
, Константин Буслов, Россия
Злость
, Брайан Меткалф, США
Вивариум
, Лоркан Финнеган, США
Отчаянные дольщики
, Илья Фарфель, Россия
Крио
, Барретт Бергин, США
Команда мечты
, Максим Зыков, Филипп Абрютин, Россия
Я тоже хочу
, Алексей Балабанов, Россия
Малхолланд Драйв
, Дэвид Линч, Франция / США
Ла-Ла Ленд
, Дэмьен Шазелл, США
Осло, 31-го августа
, Йоаким Триер, Норвегия
Пост Мортем
, Петер Бергенди, Венгрия
ФиксиКИНО. Вселенная приключений
, Марина Мошкова, Иван Пшонкин, Дмитрий Яковенко, Алексей Горбунов, Россия
Семь пар нечистых
, Кирилл Белевич, Россия
Операция «Мясной фарш»
, Джон Мэдден, США / Великобритания
Артек. Большое путешествие
, Карен Захаров, Армен Ананикян, Россия
29 апреля 2022
Полоса 34
, Аджай Девган, Индия
1 мая 2022
Суворов: Великое путешествие
, Виктор Стрельченко, Сергей Антонов, Россия
5 мая 2022
Подольские курсанты
, Вадим Шмелев, Россия
Супергерои
, Паоло Дженовезе, Италия
Брестская крепость
, Александр Котт, Россия / Беларусь
Проклятие плачущей: Безвременье
, Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон, США
Уроки фарси
, Вадим Перельман, Россия / Германия / Беларусь
Освобождение: Последний штурм
, Юрий Озеров, СССР / Польша / ГДР / Италия
Телохранитель жены киллера
, Патрик Хьюз, США
Белль и Себастьян
, Николя Ванье, Франция
Телохранитель киллера
, Патрик Хьюз, США
Коридор бессмертия
, Федор Попов, Россия
Где Анна Франк
, Ари Фольман, Бельгия / Нидерланды / Израиль / Люксембург
Хэллбендер
, Джон Ло, Зельда Адамс, Тоби Поузер, США
Мария. Спасти Москву
, Вера Сторожева, Россия
Вечеринка на вылет
, Николя Плескоф, Франция
Пролетая над гнездом кукушки
, Милош Форман, США
Красный призрак
, Андрей Богатырев, Россия
6 мая 2022
Право на любовь 2
, Ахмед Кхан, Индия
7 мая 2022
Мульт в кино. Выпуск №142. Лучший мой подарочек — это мульт
, Мария Коршунова, Роман Сафаров, Рафаэль Тер-Саргсян, Полина Грекова, Россия
12 мая 2022
Нелегал
, Дмитрий Давыдов, Россия
Этому быть!
, Бернар Кампан, Франция
Заклятье: Спуск к дьяволу
, Брендан Малдауни, Ирландия
Ботан и супербаба
, Дмитрий Меняйло, Россия
Улей
, Блерта Басхолли, Швейцария / Албания
Тайна амулета
, Елена Бычкова, Россия
Сияющая звезда
, Пак Иль-хо, Корея
Дышите свободно
, Сергей Бодров, Россия
Флешбэк
, Мартин Кэмпбелл, США
Грешное тело
, Амария Олсон, Обин Олсон, США
Маруся Фореvа!
, Александр Галибин, Россия
Выйти из группы
, Мария Тумова, Россия
13 мая 2022
Джаешбхай Могучий
, Дивьянг Таккар, Индия
19 мая 2022
Приключения Царя
, Айк Саакянц, Давид Саакянц, Армения
Приплыли!
, Юрий Ярушников, Россия
Клон
, Райли Стернс, США / Финляндия
Будь моими глазами
, Рэндолл Окита, Канада
Узник
, Локеш Канагарадж, Индия
Крутые яйца 2
, Габриэль Рива Паласио Алатристе, Мексика
Ника
, Василиса Кузьмина , Россия
Четыре хороших дня
, Родриго Гарсиа, Канада / США
Марадона: Смерть бога
, Иван Казанцев, Аргентина
Решала: Брат
, Александр Амиров, Россия
21 мая 2022
Мульт в кино. Выпуск №143. На горизонте — лето!
, Екатерина Полякова, Рафаэль Тер-Саргсян, Станислав Шахов, Дмитрий Илюшин, Россия
26 мая 2022
Мой папа – вождь
, Егор Кончаловский, Россия
Точка кипения
, Фил Барантини, Великобритания
Эскортницы
, Мария Садовска, Польша
Аманат
, Антон Сиверс, Рауф Кубаев, Россия
Отряд «Призрак»
, Уэс Миллер, США
Остров призраков
, Расселл Оуэн, Великобритания
27 мая 2022
Святым тут не место
, Альфонсо Пинеда Ульоа, Мексика
1 июня 2022
Коати. Легенда джунглей
, Родриго Перес-Кастро, Мексика
Три кота и море приключений
, Дмитрий Высоцкий, Россия
2 июня 2022
Модель
, Ольга Ланд, Россия
Своя война: Шторм в пустыне
, Алексей Чадов, Россия
Волк
, Натали Бьянчери, Ирландия / Великобритания / Польша
Вендетта. Банды Атланты
, Джаред Кон, США
Рэпер
, Стас Крючков, Россия
9 июня 2022
Эннио. Маэстро
, Джузеппе Торнаторе, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
Кощей. Похититель невест
, Роман Артемьев, Россия
Молодой человек
, Александр Фомин , Россия
Одержимые
, Крис Сан, Австралия
Одна
, Дмитрий Суворов, Россия
Голоса Арктики
, Иван Вдовин, Россия
Американская «мечта»
, Логан Джордж, Селин Хелд, США
Пропавшая
, Брайан Гудман, США
16 июня 2022
Экстрасенс. Дело Софи
, Абель Ван, Берли Ван, США
Невидимый мир
, Лаура Вандел, Бельгия
Реки
, Дженнифер Пидом, Джозеф Ницети, Австралия
Время патриотов
, Серикбол Утепбергенов, Казахстан
Бультерьер
, Василий Быстров, Россия
Ненастоящий папа
, Ариэль Виноград, Аргентина
Криминальный город 2
, Ли Сан-ён, Корея
Каникулы в конном лагере
, Джоэл Пауль Рейсиг, США
Афера по-неаполитански
, Джанлука Анcанелли, Италия
18 июня 2022
Мульт в кино. Выпуск №144. А мы тут мультиками балуемся
, Алексей Игнатов, Роман Трамвай, Юлия Мельникова, Полина Грекова, Татьяна Новикова, Антон Худяков, Россия
23 июня 2022
Дикая
, Владимир Котт, Россия
Межсезонье
, Александр Хант, Россия
Мамочки
, Войцех Моравец, Чехия
Род мужской
, Алекс Гарленд, Великобритания
Селфимания
, Франческо Коланджело, Элизабетта Пеллини, Элли Зенгер-Вайс, Алексей Воробьев, Италия / Австрия / Россия / США
30 июня 2022
Главная роль
, Мариано Кон, Гастон Дюпра, Испания / Аргентина
Проклятие Артура
, Бартелеми Гроссманн, Франция
Черная гора
, Игорь Каленов, Анна Боровская, Россия
Школа волшебства
, Паола Ранди, Италия
Боец: король ринга
, Дэниэл Грэм, Великобритания
Птицы, как мы
, Фарук Сабанович, Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
Коммандо
, Азиф Акбар, США
Паранормальные явления. Медиум
, Банйонг Писантханакун, Таиланд
Развод. Фильм первый
, Константин Колесов, Россия
Танцы на высоте!
, Амет Пики, Россия
7 июля 2022
Булки
, Олег Асадулин, Россия
СоюзКиноМульт Выпуск №1
, Ринат Газизов, Максим Волков, Анна Кузина, Евгения Щербакова, Ольга Громова, Россия
Влюблённые в небо
, Масаки Татибана, Япония
Супер Майки
, Йохан Нийенхейс, Нидерланды
Молох
, Нико ван ден Бринк, Нидерланды
Обряд
, Рич Рэгсдэйл, США
Первая любовь
, А.Дж. Эдвардс, США
Венецияфрения
, Алекс де ла Иглесиа, Испания
Джейн глазами Шарлотты
, Шарлотта Гeнcбур, Франция
Побег из космоса
, Линь Хуэйда, Китай
14 июля 2022
Самый лучший друг
, Патрик Ри, США
Страна Саша
, Юлия Трофимова, Россия
Открытое море: Монстр глубины
, Эндрю Трауки, Австралия
Месть Банши
, Джон Кейес, США
Одержимая
, Игорь Волошин, Россия
16 июля 2022
Забытое чудо
, Андрей Колпин, Россия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №145. Летние. Классные. Твои
, Екатерина Полякова, Ольга Михалева, Станислав Шахов, Татьяна Новикова, Россия
21 июля 2022
Финальный аккорд
, Малачи Смит, Великобритания
Неувольняемый
, Жером Коммандёр, Франция
Держать удар
, Джефф Челентано, США
Кукла. Последнее проклятье
, Генри Бедуэлл, Мексика
Охотница: Руна мертвых
, Расмус Тирзитис, Швеция
Хронос
, Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов, Россия
Тёмные очки
, Дарио Ардженто, Франция / Италия
Пес-самурай и город кошек
, Роб Минкофф, Крис Бейли, Великобритания / Китай / США
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Открытое море: Монстр глубины
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Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
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2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
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Одна
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2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
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2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
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Булки
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Забытое чудо
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2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
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Молодой человек
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Драйв
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2011, США, драма, боевик
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