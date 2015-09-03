В центре внимания, 2015

Настоящий Уолтер Робинсон сказал о Майкле Китоне, воплотившем его образ на экране: «Это все равно что смотреть на себя в зеркало, но не контролировать отражение». Когда Майкл Китон принял роль, он случайно обнаружил, что они с Робинсоном почти соседи. Китон также просматривал видео– и аудиозаписи с участием Робинсона. Когда мужчины впервые встретились, актер произвел на Робинсона такое впечатление, что он испугался и сказал: «Откуда ты столько обо мне узнал? Мы ведь только что познакомились». Позже Робинсон говорил: «Если бы Майкл Китон ограбил банк, полиция сразу заковала бы меня в наручники».

Сценарий этого фильма был включен в «Черный список» за 2013 год. Это список самых лучших нереализованных сценариев года.

Кредиты и титульные листы набраны шрифтом Miller, который газета The Boston Globe использует для печати большинства своих заголовков и всего основного текста. Администрация газеты очень помогла команде фильма со съемками: они одобряли дизайн костюмов, постановку, актеров, актрис и сценарий.

Во время интервью «Fresh Air» Том Маккарти сказал, что съемочная группа построила огромную декорацию, чтобы показать офисное помещение The Boston Globe. Когда реальные репортеры, изображенные в фильме, впервые посетили съемочную площадку, они вернулись к «своим» столам, и многие из них начали расставлять предметы на этих столах так, как они это делали в своих собственных офисах.

В сцене бейсбольного матча на заднем плане можно увидеть настоящих героев фильма, Майкла Ресендеса, Сашу Пфайфер и Уолтера Робинсона. Эта сцена была снята во время реального матча Rays против Red Sox в сентябре 2014 года.

На момент выхода фильма Майкл Резендес был единственным вовлеченным в расследование журналистом, все еще работающим в команде рубрики «В центре внимания».

Во время каждого перерыва Марк Руффало, исполнивший его роль, просил Резендеса произнести все его реплики. Позже Резендес говорил: «Наблюдать за работой Марка Руффало целых пять месяцев было все равно что смотреть в забавное домашнее зеркало».

Этот фильм получил первую в истории премию Veritas Award как лучший фильм, основанный на реальных событиях и людях или вдохновленный ими. Эта награда, присуждаемая членами Пресс-клуба Лос-Анджелеса, вручается на основании верности фильма своему предмету и качества его художественного исполнения. Следующим лауреатом премии стал фильм Стивена Спилберга «Шпионский мост» об обмене шпионами между США и СССР во время Холодной войны.

Все журналисты в фильме используют ручки с синими чернилами, их начальники – с черными, а редактор – с красными чернилами.

В одном из версий трейлера фильма звучит кавер Лоулесса и Сидни Уэйзер на песню группы XTC «Dear God». Во время релиза песня получила очень противоречивые отзывы из-за того, что некоторые слушатели рассмотрели ее как непрямую критику религии и церкви, а также отрицание существования Бога.