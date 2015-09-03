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В центре внимания, 2015

2015 / США
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма основано на реальном журналистском расследовании. В 2001 году в редакцию газеты The Boston Globe принят новый сотрудник, Марти Бэрон. Бэрон встречается с Уолтером Робинсоном, членом специальной команды «В центре внимания», которая занимается долгими и трудными журналистскими расследованиями, и читает последнюю колонку команды, в которой высказывается предположение о том, что кардинал Бернард Лоу, архиепископ Бостонский, покрывает совращение малолетних среди священников.

Шокированный содержанием статьи, Бэрон призывает команду провести дальнейшее расследование. Идя по следу священника Джона Геогана, Робинсон и его напарник Майкл Резендес открывают преступления, происходящие все выше и выше по церковной иерархии и вскоре понимают, что обнародование результатов их работы приведен к скандалу такого масштаба, что пошатнутся устои самой Католической церкви. Хватит ли журналистом смелости и упорства, чтобы раскрыть миру страшную правду?

Настоящий Уолтер Робинсон сказал о Майкле Китоне, воплотившем его образ на экране: «Это все равно что смотреть на себя в зеркало, но не контролировать отражение». Когда Майкл Китон принял роль, он случайно обнаружил, что они с Робинсоном почти соседи. Китон также просматривал видео– и аудиозаписи с участием Робинсона. Когда мужчины впервые встретились, актер произвел на Робинсона такое впечатление, что он испугался и сказал: «Откуда ты столько обо мне узнал? Мы ведь только что познакомились». Позже Робинсон говорил: «Если бы Майкл Китон ограбил банк, полиция сразу заковала бы меня в наручники».

Сценарий этого фильма был включен в «Черный список» за 2013 год. Это список самых лучших нереализованных сценариев года.

Кредиты и титульные листы набраны шрифтом Miller, который газета The Boston Globe использует для печати большинства своих заголовков и всего основного текста. Администрация газеты очень помогла команде фильма со съемками: они одобряли дизайн костюмов, постановку, актеров, актрис и сценарий.

Во время интервью «Fresh Air» Том Маккарти сказал, что съемочная группа построила огромную декорацию, чтобы показать офисное помещение The Boston Globe. Когда реальные репортеры, изображенные в фильме, впервые посетили съемочную площадку, они вернулись к «своим» столам, и многие из них начали расставлять предметы на этих столах так, как они это делали в своих собственных офисах.

В сцене бейсбольного матча на заднем плане можно увидеть настоящих героев фильма, Майкла Ресендеса, Сашу Пфайфер и Уолтера Робинсона. Эта сцена была снята во время реального матча Rays против Red Sox в сентябре 2014 года.

На момент выхода фильма Майкл Резендес был единственным вовлеченным в расследование журналистом, все еще работающим в команде рубрики «В центре внимания».

Во время каждого перерыва Марк Руффало, исполнивший его роль, просил Резендеса произнести все его реплики. Позже Резендес говорил: «Наблюдать за работой Марка Руффало целых пять месяцев было все равно что смотреть в забавное домашнее зеркало».

Этот фильм получил первую в истории премию Veritas Award как лучший фильм, основанный на реальных событиях и людях или вдохновленный ими. Эта награда, присуждаемая членами Пресс-клуба Лос-Анджелеса, вручается на основании верности фильма своему предмету и качества его художественного исполнения. Следующим лауреатом премии стал фильм Стивена Спилберга «Шпионский мост» об обмене шпионами между США и СССР во время Холодной войны.

Все журналисты в фильме используют ручки с синими чернилами, их начальники – с черными, а редактор – с красными чернилами.

В одном из версий трейлера фильма звучит кавер Лоулесса и Сидни Уэйзер на песню группы XTC «Dear God». Во время релиза песня получила очень противоречивые отзывы из-за того, что некоторые слушатели рассмотрели ее как непрямую критику религии и церкви, а также отрицание существования Бога.

В основу ленты легло журналистское расследование газеты The Boston Globe. Целая группа авторов копала под бостонскую митрополию и, в конце концов, отрыла педофильский скандал. Они сумели доказать, что некоторые священники Бостона приставали к детям, при этом кардинал и архиепископ городской церкви Бернард Лоу об этом знал и якобы покрывал их. После публикации скандал разгорался все сильнее и сильнее по принципу цепной реакции, и, в итоге, привел к отставке кардинала Лоу. Вдобавок, бостонская церковь выплатила миллионные компенсации и закрыла больше полусотни приходов.

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 11 февраля 2016
Премьера онлайн 23 ноября 2021
Премьера в мире 3 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Том МакКарти
Том МакКарти
В ролях
Майкл Китон
Майкл Китон
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Марк Руффало
Марк Руффало
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Все актеры и съемочная группа
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В начале 2000-х в Америке, а позже и по всему миру, прогремел скандал по поводу растления малолетних служителями Римско-католической церкви. Самой шокирующей деталью стало умалчивание и сокрытие бесчисленных покушений на детскую половую свободу священнослужителями, занимающими высшие уровни в системе, одним из которых был кардинал Бернард Лоу. Много лет от общественности утаивали порочащие факты, пока группа журналистов из «The Boston Globe» не начала собственное расследование. И теперь, спустя…
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