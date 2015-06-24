Колония Дигнидад, 2015

В основе сюжета лежит история, происходившая в реальности.

Для Флориана Галленбергера, немецкого режиссера, «Колония» была первой англоязычной работой такого масштаба.

Основные съемки фильма проходили в Германии, Чили, Люксембурге и Аргентине.

Для Эммы Уотсон, давно переставшей ассоциироваться исключительно с Гермионой из «Гарри Поттера», это вторая работа, в которой героиня актрисы становится участником опасного культа. Первая – «Затмение» 2015 года.

Даниеля в фильме арестовывают на стадионе. Это должен был быть стадион в Чили, но на самом деле сцену снимали на домашнем стадионе аргентинской футбольной команде, принадлежащем Томасу Дуко.

Эмма Уотсон, исполнившая роль жены журналиста, заинтересовалась этим фильмом из-за истории своей героини. В отличие от общеизвестного клише, в котором парень благородно спасает свою возлюбленную, в «Колонии» на подвиг бросается женщина. Актриса, в жизни которой важное место отведено борьбе за права женщин, прониклась сюжетом.

Участники культа вынуждены принимать определенные таблетки. Скорее всего, им давали наркотики, чтобы сделать более покорными и спокойными. Предположительно, это были бензодиазепины, которыми лечат тревожные расстройства. Раньше в различных сектах использовали скополамин. Это препарат от укачивания в транспорте, но повышенная дозировка повышает восприимчивость пациента к различным внушениям.

Эмма Уотсон в 2014 году отправилась в бывшую колонию Дигнидад, ныне «Виллу Баварию». Представители прессы предположили, что актриса решила провести там отпуск. Но впоследствии оказалось, что она готовилась к роли Лены.

Шефер, реальный человек, с которого списан персонаж фильма, был медиком при немецком войске. После войны он создал религиозную организацию для благотворительной деятельности, но через несколько лет был обвинен в совращении двух мальчиков. Пауль сбежал в Чили с несколькими последователями, купил покинутую ферму и основал «Дигнидад» – благотворительное общество на бумаге, а по факту – освобожденная от налогов неприступная клетка, где зверски пытали заключенных, а добровольно пришедших принуждали к ужасным вещам.

После выхода «Колонии» многие зрители впервые обратили внимание на талант Уотсон воплощать образы в огромном диапазоне.

По мнению критиков, «Колония» безупречна с точки зрения жанрового кино как триллер, и сюжет держит зрителя в напряжении вплоть до титров. Но над достоверностью повествования следовало поработать – в фильме есть несколько исторических пробелов и вымышленных персонажей.

По словам Эммы Уотсон, роль Лены была одной из самых сложных в ее жизни, но актриса, не привыкшая опасаться трудностей, получила от съемок удовольствие и бесценный опыт.