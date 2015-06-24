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Колония Дигнидад Колония Дигнидад
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Colonia Dignidad

Колония Дигнидад, 2015

2015 / Германия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Немецкий сценарист и режиссёр Флориан Галленбергер впервые берётся за проект такого масштаба и привлекает к участию в нём столь известных актёров. У себя на родине он уже давно завоевал почёт и уважение, и даже киноакадемия «Оскар» отметила его короткометражную работу «Я хочу быть» наградой в 2001 году. Главные роли в «Колонии Дигнидад» сыграли Эмма Уотсон, которая уже давно вышла за рамки Гермионы из «Гарри Поттера» и стала одной из самых востребованных юных звёзд современности, а также Даниэль Брюль, известный по роли в «Первом мстителе» производства «Марвел».

События происходят в 1973 году. Главные герои, журналист Даниэль и Лена – молодая немецкая пара. Они приезжают в Чили и застают переворот, возглавляемый Пиночетом. Тайные агенты похищают Даниеля и после жестоких пыток отправляют его в Дигнидад – огромную колонию беглецов из рейха, существующую под видом благотворительного сообщества. Нацистским логовом руководит Шефер, одержимый проповедник, в прошлом – офицер вермахта. Его заповеди требуют от людей безвозмездной работы и рассказывают о пользе умерщвления плоти. Пленник, попавший в Дигнидад, обречен стать подопытным для ужасных экспериментов и беспрекословно подчиняющимся слугой. Лена хочет освободить мужа. Затаив надежду осуществить свой план, она прикидывается религиозной фанатичкой, мечтающей беспрекословно служить в секте, и присоединяется к диктаторскому сообществу.

В основе сюжета лежит история, происходившая в реальности.

Для Флориана Галленбергера, немецкого режиссера, «Колония» была первой англоязычной работой такого масштаба.

Основные съемки фильма проходили в Германии, Чили, Люксембурге и Аргентине.

Для Эммы Уотсон, давно переставшей ассоциироваться исключительно с Гермионой из «Гарри Поттера», это вторая работа, в которой героиня актрисы становится участником опасного культа. Первая – «Затмение» 2015 года.

Даниеля в фильме арестовывают на стадионе. Это должен был быть стадион в Чили, но на самом деле сцену снимали на домашнем стадионе аргентинской футбольной команде, принадлежащем Томасу Дуко.

Эмма Уотсон, исполнившая роль жены журналиста, заинтересовалась этим фильмом из-за истории своей героини. В отличие от общеизвестного клише, в котором парень благородно спасает свою возлюбленную, в «Колонии» на подвиг бросается женщина. Актриса, в жизни которой важное место отведено борьбе за права женщин, прониклась сюжетом.

Участники культа вынуждены принимать определенные таблетки. Скорее всего, им давали наркотики, чтобы сделать более покорными и спокойными. Предположительно, это были бензодиазепины, которыми лечат тревожные расстройства. Раньше в различных сектах использовали скополамин. Это препарат от укачивания в транспорте, но повышенная дозировка повышает восприимчивость пациента к различным внушениям.

Эмма Уотсон в 2014 году отправилась в бывшую колонию Дигнидад, ныне «Виллу Баварию». Представители прессы предположили, что актриса решила провести там отпуск. Но впоследствии оказалось, что она готовилась к роли Лены.

Шефер, реальный человек, с которого списан персонаж фильма, был медиком при немецком войске. После войны он создал религиозную организацию для благотворительной деятельности, но через несколько лет был обвинен в совращении двух мальчиков. Пауль сбежал в Чили с несколькими последователями, купил покинутую ферму и основал «Дигнидад» – благотворительное общество на бумаге, а по факту – освобожденная от налогов неприступная клетка, где зверски пытали заключенных, а добровольно пришедших принуждали к ужасным вещам.

После выхода «Колонии» многие зрители впервые обратили внимание на талант Уотсон воплощать образы в огромном диапазоне.

По мнению критиков, «Колония» безупречна с точки зрения жанрового кино как триллер, и сюжет держит зрителя в напряжении вплоть до титров. Но над достоверностью повествования следовало поработать – в фильме есть несколько исторических пробелов и вымышленных персонажей.

По словам Эммы Уотсон, роль Лены была одной из самых сложных в ее жизни, но актриса, не привыкшая опасаться трудностей, получила от съемок удовольствие и бесценный опыт.

В центре сюжета — молодая немецкая пара, Лена и Даниэль, которая оказывается в центре военного переворота 1973 года в Чили, в результате которого к власти приходит генерал Аугусто Пиночет. Когда Даниэля похищает тайная полиция, Лена отправляется на его поиски, которые приводят ее в «Благотворительное и образовательное общество «Дигнидад».

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 31 марта 2016
Премьера онлайн 13 сентября 2015
Премьера в мире 24 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Флориан Галленбергер
Флориан Галленбергер
В ролях
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Микаэл Нюквист
Микаэл Нюквист
Риченда Кэри
Риченда Кэри
Вики Крипс
Вики Крипс
Все актеры и съемочная группа
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Затянувшаяся поездка В 1961 году в Чили было основано «Благотворительное и образовательное общество „Дигнидад“», где, по слухам, царила самая настоящая идиллия. Однако же под всей этой маской процветания скрывалась секта во главе с её диктатором Паулем Шефером. Когда Аугусто Пиночет захватил власть, он начал ссылать туда неугодных ему людей, для которых жизнь отныне становилась настоящим адом. Молодой журналист из Германии Даниэль рисовал плакаты для революционеров, за…
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Anastasia Ganina 22 августа 2017, 20:32
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30 марта 2016 00:00
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