Колония Дигнидад, 2015

Немецкий сценарист и режиссёр Флориан Галленбергер впервые берётся за проект такого масштаба и привлекает к участию в нём столь известных актёров. У себя на родине он уже давно завоевал почёт и уважение, и даже киноакадемия «Оскар» отметила его короткометражную работу «Я хочу быть» наградой в 2001 году. Главные роли в «Колонии Дигнидад» сыграли Эмма Уотсон, которая уже давно вышла за рамки Гермионы из «Гарри Поттера» и стала одной из самых востребованных юных звёзд современности, а также Даниэль Брюль, известный по роли в «Первом мстителе» производства «Марвел».
События происходят в 1973 году. Главные герои, журналист Даниэль и Лена – молодая немецкая пара. Они приезжают в Чили и застают переворот, возглавляемый Пиночетом. Тайные агенты похищают Даниеля и после жестоких пыток отправляют его в Дигнидад – огромную колонию беглецов из рейха, существующую под видом благотворительного сообщества. Нацистским логовом руководит Шефер, одержимый проповедник, в прошлом – офицер вермахта. Его заповеди требуют от людей безвозмездной работы и рассказывают о пользе умерщвления плоти. Пленник, попавший в Дигнидад, обречен стать подопытным для ужасных экспериментов и беспрекословно подчиняющимся слугой. Лена хочет освободить мужа. Затаив надежду осуществить свой план, она прикидывается религиозной фанатичкой, мечтающей беспрекословно служить в секте, и присоединяется к диктаторскому сообществу.
В основе сюжета лежит история, происходившая в реальности.
Для Флориана Галленбергера, немецкого режиссера, «Колония» была первой англоязычной работой такого масштаба.
Основные съемки фильма проходили в Германии, Чили, Люксембурге и Аргентине.
Для Эммы Уотсон, давно переставшей ассоциироваться исключительно с Гермионой из «Гарри Поттера», это вторая работа, в которой героиня актрисы становится участником опасного культа. Первая – «Затмение» 2015 года.
Даниеля в фильме арестовывают на стадионе. Это должен был быть стадион в Чили, но на самом деле сцену снимали на домашнем стадионе аргентинской футбольной команде, принадлежащем Томасу Дуко.
Эмма Уотсон, исполнившая роль жены журналиста, заинтересовалась этим фильмом из-за истории своей героини. В отличие от общеизвестного клише, в котором парень благородно спасает свою возлюбленную, в «Колонии» на подвиг бросается женщина. Актриса, в жизни которой важное место отведено борьбе за права женщин, прониклась сюжетом.
Участники культа вынуждены принимать определенные таблетки. Скорее всего, им давали наркотики, чтобы сделать более покорными и спокойными. Предположительно, это были бензодиазепины, которыми лечат тревожные расстройства. Раньше в различных сектах использовали скополамин. Это препарат от укачивания в транспорте, но повышенная дозировка повышает восприимчивость пациента к различным внушениям.
Эмма Уотсон в 2014 году отправилась в бывшую колонию Дигнидад, ныне «Виллу Баварию». Представители прессы предположили, что актриса решила провести там отпуск. Но впоследствии оказалось, что она готовилась к роли Лены.
Шефер, реальный человек, с которого списан персонаж фильма, был медиком при немецком войске. После войны он создал религиозную организацию для благотворительной деятельности, но через несколько лет был обвинен в совращении двух мальчиков. Пауль сбежал в Чили с несколькими последователями, купил покинутую ферму и основал «Дигнидад» – благотворительное общество на бумаге, а по факту – освобожденная от налогов неприступная клетка, где зверски пытали заключенных, а добровольно пришедших принуждали к ужасным вещам.
После выхода «Колонии» многие зрители впервые обратили внимание на талант Уотсон воплощать образы в огромном диапазоне.
По мнению критиков, «Колония» безупречна с точки зрения жанрового кино как триллер, и сюжет держит зрителя в напряжении вплоть до титров. Но над достоверностью повествования следовало поработать – в фильме есть несколько исторических пробелов и вымышленных персонажей.
По словам Эммы Уотсон, роль Лены была одной из самых сложных в ее жизни, но актриса, не привыкшая опасаться трудностей, получила от съемок удовольствие и бесценный опыт.
В центре сюжета — молодая немецкая пара, Лена и Даниэль, которая оказывается в центре военного переворота 1973 года в Чили, в результате которого к власти приходит генерал Аугусто Пиночет. Когда Даниэля похищает тайная полиция, Лена отправляется на его поиски, которые приводят ее в «Благотворительное и образовательное общество «Дигнидад».
Колония Дигнидад (Colonia, 2015, Флориан Галленбергер)
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о военном… Читать дальше…