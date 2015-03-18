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Антон Чехов Антон Чехов
Киноафиша Фильмы Антон Чехов
Anton Tchekhov 1890

Антон Чехов, 2015

2015 / Франция
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Биографическая драма француза Рене Фере рассказывает о переломном периоде в судьбе Антона Чехова. Именно с 1885 по 1890 годы Чехов переходит от работы уездного врача и случайных рассказов, написанных под псевдонимом “Антоша Чехонте”, к полноценной писательской карьере. Встреча с писателем Григоровичем и критиком Сувориным открывает молодому врачу двери в литературный мир: Чехов пишет успешные рассказы и театральные пьесы, лично знакомится со Львом Толстым и получает Пушкинскую премию. Этот же период становится и самым тяжелым для Антона Павловича: писатель теряет брата и в последующей за этим поездке на Сахалин неизлечимо заболевает туберкулезом.

  • Большая часть съемок прошла в регионе Лимузен, Франция. Сцены, действие в которых происходит на Сахалине, снимали в Норвегии.
  • Картина стала последней киноработой сценариста и режиссера Рене Фере. Фере скончался за три месяца до мировой премьеры фильма, которая состоялась в январе 2015 года.
  • Роль Марии Чеховой исполнила Лолита Шамма, дочь известной французской актрисы Изабель Юппер.
  • Все актеры в фильме говорят только на французском языке. В картине нет ни одной книги или надписи на кириллице.
  • Действие фильма разворачивается с 1885 по 1890 годы. 
  • Сцены, действие которых происходит на Сахалине, снимались в Норвегии. Основные съемки проходили в регионе Лимузен (Франция).
  • Россия уже фигурировала в творчестве Рене Фере – в 1999 году он выступил продюсером фильма «Восток-Запад» о русских эмигрантах, в котором снимались Олег Меньшиков и Сергей Бодров-младший.

Фильм охватывает пять лет из жизни писателя: 1885-1890 годы. Именно эти годы являются самыми яркими в его биографии: Чехов становится известным в писательской среде, он пишет свои первые пьесы для театра, теряет брата, отправляется на Сахалин, где узнает, что смертельно болен.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 апреля 2016
Премьера в мире 18 марта 2015
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Рене Фере
Рене Фере
В ролях
Николас Жиро
Николас Жиро
Лолита Шамма
Лолита Шамма
Робинсон Стевенен
Робинсон Стевенен
Жак Боннаффе
Жак Боннаффе
Филипп Наон
Филипп Наон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Антон Чехов 1 постер
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Наша рецензия
Чехов по-французски: экспериментальное высказывание На экраны выходит «Антон Чехов» – французская версия жизни русского писателя. Снял картину Рене Фере, которому и раньше приходилось браться за биографичные истории (несколько лет назад он посвятил фильм младшей сестре Моцарта). Нынешняя лента в силу небольшого проката могла иметь все шансы пройти незамеченной, если бы не два обстоятельства. Во-первых, это последняя работа режиссера: он ушел от нас ровно год назад. Ко всему…
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Олег 8 июня 2016, 02:32
Достаточно аккуратный и в целом добротный фильм, создатели не халтурили. Чего-то неуловимого не хватает, но ведь и задача была … Читать дальше…
Uzik 31 марта 2016, 19:46
Не верю, что сейчас кто-то может снять что-нибудь достойное о Чехове. Но хорошо , что это французы, а не русские.
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27 апреля 2016 17:31
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