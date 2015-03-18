Антон Чехов, 2015

Биографическая драма француза Рене Фере рассказывает о переломном периоде в судьбе Антона Чехова. Именно с 1885 по 1890 годы Чехов переходит от работы уездного врача и случайных рассказов, написанных под псевдонимом “Антоша Чехонте”, к полноценной писательской карьере. Встреча с писателем Григоровичем и критиком Сувориным открывает молодому врачу двери в литературный мир: Чехов пишет успешные рассказы и театральные пьесы, лично знакомится со Львом Толстым и получает Пушкинскую премию. Этот же период становится и самым тяжелым для Антона Павловича: писатель теряет брата и в последующей за этим поездке на Сахалин неизлечимо заболевает туберкулезом.