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Я, Дэниел Блэйк Я, Дэниел Блэйк
Киноафиша Фильмы Я, Дэниел Блэйк
I, Daniel Blake

Я, Дэниел Блэйк, 2016

2016 / Великобритания / Франция
7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами обладатель «Золотой пальмовой ветви», главного приза Каннского кинофестиваля, – фильм «Я, Дэниел Блейк». Режиссёр картины Кен Лоуч имеет большой послужной список и, начиная ещё с 70-х, регулярно привозит свои работы на главные мировые киносмотры. Среди самых известных картин британского постановщика: «Ветер, который качает вереск», «Кес», «Доля ангелов». Главную роль в фильме Я, Даниэль Блейк» сыграл Дэйв Джонс, дебютировавший на большом экране, и в основном, в картине снялись малоизвестные актёры.

Лента «Я, Дэниел Блейк» рассказывает о суровой реальности и является отражением происходящих в мире изменений. Главный герой Дэниел теряет работу, которая после смерти жены была единственным, что у него осталось в жизни. Мужчине необходимо подать документы на пособие, однако теперь это делается исключительно при помощи компьютера, которым Дэниел никогда не пользовался.

- Когда Кен Лоуч получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Я, Дэниел Блейк», ему было 79 лет, что делает его самым пожилым человеком, когда-либо забиравшим эту награду

- После Каннской премьеры фильма весь зал аплодировал Лоучу и его команде стоя на протяжении 15 минут

- Фильм «Я, Дэниел Блейк» получил также награду The Palm Dog Award, которая вручается четвероногим друзьям человека ежегодно с 2001 года и проходит параллельно с Каннским фестивалем. В 2016 году лауреатом стала трёхнога собака Шиа из картины Лоуча

Дэниэл Блэйк — недавно овдовевший бездетный работяга, из-за проблем со здоровьем потерявший последнее, что у него было — возможность зарабатывать себе на жизнь. Блэйк вынужден обратиться за помощью к государству и подать документы на получение пособия. На деле оказывается, что сделать это для пожилого мужчины не проще, чем доказать теорему Ферма: процесс подачи заявления полностью автоматизирован, а Блэйк в жизни не держал в руках ни смартфона, ни компьютерной мыши – только молоток.
 

7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 октября 2016
Премьера в мире 13 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Кен Лоуч
Кен Лоуч
В ролях
Дэйв Джонс
Дэйв Джонс
Хейли Сквайрс
Хейли Сквайрс
Колин Кумбс
Колин Кумбс
Все актеры и съемочная группа
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Я, Дэниел Блэйк смотреть онлайн

Я, Дэниел Блэйк
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Британский режиссёр Кен Лоуч известен своими острыми социальными драмами, а его имя не раз гремело на Каннском кинофестивале. Вот и в этом году 80-летний постановщик уехал с престижного киносмотра с главным призом – «Золотой пальмовой ветвью». Повторила успех десятилетней давности (в 2006 году награда досталась фильму «Ветер, который качает вереск») лента «Я, Дэниел Блэйк», которая хоть и была принята восторженно, привела к недовольству по поводу…
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Stepan Kovalenko 24 октября 2016, 18:23
Новый фильм 80-летнего британского кинорежиссера Кена Лоуча «Я, Дэниел Блэйк» по-настоящему заставил меня задуматься и одновременно откровенно не… Читать дальше…
alex 20 ноября 2016, 20:46
[Dreamer] конечно, помер в конце фильма человек из другого времени. все естественно. [cry]

отторжения фильм не вызывает. обычная история.… Читать дальше…
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