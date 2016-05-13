Я, Дэниел Блэйк, 2016

Перед вами обладатель «Золотой пальмовой ветви», главного приза Каннского кинофестиваля, – фильм «Я, Дэниел Блейк». Режиссёр картины Кен Лоуч имеет большой послужной список и, начиная ещё с 70-х, регулярно привозит свои работы на главные мировые киносмотры. Среди самых известных картин британского постановщика: «Ветер, который качает вереск», «Кес», «Доля ангелов». Главную роль в фильме Я, Даниэль Блейк» сыграл Дэйв Джонс, дебютировавший на большом экране, и в основном, в картине снялись малоизвестные актёры.
Лента «Я, Дэниел Блейк» рассказывает о суровой реальности и является отражением происходящих в мире изменений. Главный герой Дэниел теряет работу, которая после смерти жены была единственным, что у него осталось в жизни. Мужчине необходимо подать документы на пособие, однако теперь это делается исключительно при помощи компьютера, которым Дэниел никогда не пользовался.
- Когда Кен Лоуч получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Я, Дэниел Блейк», ему было 79 лет, что делает его самым пожилым человеком, когда-либо забиравшим эту награду
- После Каннской премьеры фильма весь зал аплодировал Лоучу и его команде стоя на протяжении 15 минут
- Фильм «Я, Дэниел Блейк» получил также награду The Palm Dog Award, которая вручается четвероногим друзьям человека ежегодно с 2001 года и проходит параллельно с Каннским фестивалем. В 2016 году лауреатом стала трёхнога собака Шиа из картины Лоуча
Дэниэл Блэйк — недавно овдовевший бездетный работяга, из-за проблем со здоровьем потерявший последнее, что у него было — возможность зарабатывать себе на жизнь. Блэйк вынужден обратиться за помощью к государству и подать документы на получение пособия. На деле оказывается, что сделать это для пожилого мужчины не проще, чем доказать теорему Ферма: процесс подачи заявления полностью автоматизирован, а Блэйк в жизни не держал в руках ни смартфона, ни компьютерной мыши – только молоток.
отторжения фильм не вызывает. обычная история.… Читать дальше…