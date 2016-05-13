Я, Дэниел Блэйк, 2016

Перед вами обладатель «Золотой пальмовой ветви», главного приза Каннского кинофестиваля, – фильм «Я, Дэниел Блейк». Режиссёр картины Кен Лоуч имеет большой послужной список и, начиная ещё с 70-х, регулярно привозит свои работы на главные мировые киносмотры. Среди самых известных картин британского постановщика: «Ветер, который качает вереск», «Кес», «Доля ангелов». Главную роль в фильме Я, Даниэль Блейк» сыграл Дэйв Джонс, дебютировавший на большом экране, и в основном, в картине снялись малоизвестные актёры.

Лента «Я, Дэниел Блейк» рассказывает о суровой реальности и является отражением происходящих в мире изменений. Главный герой Дэниел теряет работу, которая после смерти жены была единственным, что у него осталось в жизни. Мужчине необходимо подать документы на пособие, однако теперь это делается исключительно при помощи компьютера, которым Дэниел никогда не пользовался.