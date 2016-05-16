Любой ценой, 2016

Многократный номинант и лауреат Берлинского кинофестиваля Дэвид Маккензи («Последняя любовь на земле», «Музыка нас связала»), а также Тейлор Шеридан, автор сценария к фильму «Убийство», представляют картину «Любой ценой». Помимо впечатляющего состава съёмочной группы, члены которой работали в крупных проектах и уже сотрудничали с режиссёром, картина собрала и звёздных актёров. Главные роли исполнили Крис Пайн («Стартрек», «И грянул шторм») и Бен Фостер («Варкрафт», «Альфа дог»). Также в ленте «Любой ценой» снялся Джефф Бриджесс («Большой Лебовски», «У зеркала два лица»), которого можно считать заслуженным ветераном Голливуда.

Сюжет фильма «Любой ценой» расскажет историю двух братьев Таннера и Тоби. Их семейная ферма находится под угрозой, и только большая сумма денег может помочь ситуации. Тогда двое мужчин с безупречной репутацией решают пойти на крайний шаг – ограбить банк. Но этой суммы недостаточно, чтобы покрыть долги, поэтому за одним ограблением следует второе, а затем и третье. Теперь о них знают все в округе, и власти объявили охоту. Кто же падёт жертвой этой войны с законом?

Братьев Тоби и Таннера Ховардов сложно назвать счастливчиками. После долгой и мучительной болезни умерла их мать, на Тоби висит огромный кредит, из-за которого он может лишиться дома, а Таннер лишь недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. Чтобы погасить свой долг Тоби решает совершить серию мелких ограблений банков и просит брата помочь ему.

У братьев хорошо продуманный план: они не берут много, устраивают налеты ранним утром, не причиняют вреда другим посетителям и умело заметают следы. Но их неопытность, а также взрывной характер Таннера угрожают свести все успехи на нет.

Расследование грабежей ложится на плечи Маркуса Хэмилтона — опытного техасского рейнджера предпенсионного возраста. Осмотрев места преступлений и допросив пострадавших и свидетелей, Хэмилтон быстро и точно определяет, что банки грабят не обычные отморозки с улицы, а люди, оказавшиеся в безвыходной ситуации, и которым нужно лишь собрать определенную сумму. Видя царящую вокруг бедность и Хэмилтон сочувствует положению простых людей, но если ты поклялся служить закону, значит ты с преступниками по разные стороны баррикад.