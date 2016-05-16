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Hell or High Water

Любой ценой, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Многократный номинант и лауреат Берлинского кинофестиваля Дэвид Маккензи («Последняя любовь на земле», «Музыка нас связала»), а также Тейлор Шеридан, автор сценария к фильму «Убийство», представляют картину «Любой ценой». Помимо впечатляющего состава съёмочной группы, члены которой работали в крупных проектах и уже сотрудничали с режиссёром, картина собрала и звёздных актёров. Главные роли исполнили Крис Пайн («Стартрек», «И грянул шторм») и Бен Фостер («Варкрафт», «Альфа дог»). Также в ленте «Любой ценой» снялся Джефф Бриджесс («Большой Лебовски», «У зеркала два лица»), которого можно считать заслуженным ветераном Голливуда.

Сюжет фильма «Любой ценой» расскажет историю двух братьев Таннера и Тоби. Их семейная ферма находится под угрозой, и только большая сумма денег может помочь ситуации. Тогда двое мужчин с безупречной репутацией решают пойти на крайний шаг – ограбить банк. Но этой суммы недостаточно, чтобы покрыть долги, поэтому за одним ограблением следует второе, а затем и третье. Теперь о них знают все в округе, и власти объявили охоту. Кто же падёт жертвой этой войны с законом?

Братьев Тоби и Таннера Ховардов сложно назвать счастливчиками. После долгой и мучительной болезни умерла их мать, на Тоби висит огромный кредит, из-за которого он может лишиться дома, а Таннер лишь недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. Чтобы погасить свой долг Тоби решает совершить серию мелких ограблений банков и просит брата помочь ему.

У братьев хорошо продуманный план: они не берут много, устраивают налеты ранним утром, не причиняют вреда другим посетителям и умело заметают следы. Но их неопытность, а также взрывной характер Таннера угрожают свести все успехи на нет.

Расследование грабежей ложится на плечи Маркуса Хэмилтона — опытного техасского рейнджера предпенсионного возраста. Осмотрев места преступлений и допросив пострадавших и свидетелей, Хэмилтон быстро и точно определяет, что банки грабят не обычные отморозки с улицы, а люди, оказавшиеся в безвыходной ситуации, и которым нужно лишь собрать определенную сумму. Видя царящую вокруг бедность и Хэмилтон сочувствует положению простых людей, но если ты поклялся служить закону, значит ты с преступниками по разные стороны баррикад.

Фильм посвящен Дэвиду Джону Маккензи и Урсуле Сибил Маккензи, родителям режиссера Дэвида Маккензи. Оба ушли из жизни, пока он снимал этот фильм.

Тоби предлагает сыну пиво. Техас является одним из десяти штатов, которые позволяют несовершеннолетним употреблять алкоголь в непубличных местах (например, дома), или в присутствии совершеннолетних членов семьи.

Действие этого фильма происходит в Техасе, но там не было снято ни одной сцены. Законодательное собрание штата отменило налоговые льготы, поэтому фильм было решено снимать в Нью-Мексико.

Из-за своего плотного графика в “Стартрек: Бесконечность” Крис Пайн был свободен только в течение двух с половиной недель, поэтому все сцены с его участием приходилось снимать очень быстро. Для большей достоверности они были сняты в хронологической последовательности.

Рабочее название фильма — “Команчерия”. Это название региона неподалеку от Нью-Мексико в Западном Техасе, принадлежавшего команчи до 1860-х годов. В некоторых странах фильм вышел в прокат под этим названием.

Парнелл Макнамара, дядя сценариста Тейлора Шеридана, консультировал Джеффа Бриджеса на съемках. Макнамара был маршалом США более 30 лет.

Часть фильма была снята в казино “Route 66”, причем сотрудники казино снимались в массовке.

Крис Пайн, который играет младшего брата, на самом деле на два месяца старше Бена Фостера.

Сценарист Тейлор Шеридан черпал большую часть своего вдохновения из телевизионного мини-сериала “Одинокий голубь” и одноименного романа Ларри Макмертри, на котором был основан этот сериал. За свой роман Макмертри был награжден Пулитцеровской премией.

Второй фильм 2016 года с Крисом Пайном и Беном Фостером в главных ролях после “И грянул шторм”.

В сцене на заправке, когда Таннер Ховард замечает, что его напиток — это “Мистер Пибб”, он жалуется, что хочет “Доктор Пеппер”. “Доктор Пеппер” был придуман в Техасе, и большинство любителей этого напитка считают “Мистера Пибба” неудачной попыткой скопировать “Доктор Пеппер”.

Любому жителю Западного Техаса достаточно увидеть дорожные знаки, чтобы определить, что фильм был снят в Нью-Мексико. В Техасе знаки устанавливаются на одинарных круглых столбах. Дорожные знаки Нью-Мексико установлены на двух U-образных столбах.

Сценарист фильма Тейлор Шеридан также является профессиональным актером. В фильме он сыграл эпизодическую роль ковбоя, скот которого преследует травяной пожар.

Два брата-лузера решают наведаться в хранилища пары-тройки банков,  которые много лет безбожно обкрадывают своих должников. Расследование дерзких ограблений с грубым почерком увенчает карьеру шерифа Маркуса. Но куда выведет это нехитрое дело?

7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 августа 2016
Премьера онлайн 18 ноября 2016
Премьера в мире 16 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Дэвид Маккензи
Дэвид Маккензи
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Бен Фостер
Бен Фостер
Кэти Миксон
Кэти Миксон
Джил Бирмингем
Джил Бирмингем
Все актеры и съемочная группа
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Вообще-то, ему пора на пенсию – сидеть на прогнивших ступеньках перед домом, кутаясь в ободранный плед. И, собственно, шериф Маркус давно бы ушел – работа всю печенку проела, он уже и бумажки свои собрал, да только вдруг какому-то отморозку приспичило обчистить банк. Сумма копеечная, но в том-то и беда: ФБР на такую ерунду подписываться не будет. А потому желанный плед придется пока отложить: Маркус (Джефф Бриджес) вынужден взяться за свое предпенсионное дело. А тут еще и с…
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