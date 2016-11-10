Арбузные корки, 2016

Однажды трое молодых людей, старые друзья Герыч, Матвей и красавица Аня по прозвищу Америка, приезжают на пляж, чтобы позагорать. Все трое – представители золотой молодежи, и жизнь для них является бесконечным круговоротом из клубных тусовок, вечеринок и поиска новых впечатлений. Но долгожданный пляжный отдых оборачивается для героев настоящей трагедией: на берегу они видят группу спасателей и водолазов, которые ищут утопленника. По странному совпадению этот несчастный оказывается близким знакомым каждого из них. Тайна личности погибшего вскрывает старые конфликты и обостряет уже давно сложившиеся отношения Геры, Матвея и Ани, угрожая разрушить их навсегда…