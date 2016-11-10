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Арбузные корки Арбузные корки
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Арбузные корки, 2016

2016 / Россия
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Однажды трое молодых людей, старые друзья Герыч, Матвей и красавица Аня по прозвищу Америка, приезжают на пляж, чтобы позагорать. Все трое – представители золотой молодежи, и жизнь для них является бесконечным круговоротом из клубных тусовок, вечеринок и поиска новых впечатлений. Но долгожданный пляжный отдых оборачивается для героев настоящей трагедией: на берегу они видят группу спасателей и водолазов, которые ищут утопленника. По странному совпадению этот несчастный оказывается близким знакомым каждого из них. Тайна личности погибшего вскрывает старые конфликты и обостряет уже давно сложившиеся отношения Геры, Матвея и Ани, угрожая разрушить их навсегда…

  • По признанию режиссера фильма Бориса Гуца, он пытался рассказать о глухоте нашего поколения. По словам Гуца, в наше сложное время, когда дружба сводится к шуткам, обмену новостями и смешными картинками, людям становится все сложнее понять друг друга, стать счастливыми самим и принести счастье своим близким. 
  • Сценарий фильма появился благодаря реальному случаю из жизни режиссера. Он и его друзья отправились в магазин наутро после вечеринки. По дороге друзья увидели спасателей, которые уже сутки пытались достать из реки тело. Прямо на этом месте семья погибшего устроила ранние поминки: они пили водку и закусывали ее арбузом.

Трое друзей приезжают на пляж, чтобы позагорать. Однако на берегу они встречают спасателей и водолазов, которые ищут утопленника. Тайна личности погибшего вскрывает маленькие трагедии каждого из героев

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 10 ноября 2016
Премьера в мире 10 ноября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Борис Гуц
Борис Гуц
В ролях
Ярослав Жалнин
Ярослав Жалнин
Евгений Алехин
Евгений Алехин
Анастасия Пронина
Анастасия Пронина
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Арбузные корки 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
khalisi111 10 декабря 2016, 01:07
Фильм на 10 баллов !!! Начну с того , что у меня сын подросток, 17 лет. Гаджеты , видо, сэлфи и вся фигня в тему и так просто (не задумываясь) это их… Читать дальше…
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