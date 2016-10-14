Большой собачий побег, 2016

Мультфильм «Большой собачий побег» является совместным детищем Испании и Канады, а руководство проектом осуществляет компания Tangent Animation. Постановщиком картины назначен Альберто Родригес, известный у себя на родине, благодаря мультипликационным творениям «Легенда о плакальщике» и «Одушевлённый мальчик».

Картина «Большой собачий побег» побег расскажет историю одного жизнерадостного и очень быстрого пса. Хозяева Оззи отправляются в долгожданный отпуск в Японию, оставляя его в питомнике для собак на это время. Но оказывается, что под оболочкой приюта скрывается фабрика по производству игрушек, которая эксплуатирует бедных животных. Оззи вместе с новыми товарищами начинает придумывать план побега, а его запредельная скорость в этом очень поможет.