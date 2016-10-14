Большой собачий побег, 2016

Мультфильм «Большой собачий побег» является совместным детищем Испании и Канады, а руководство проектом осуществляет компания Tangent Animation. Постановщиком картины назначен Альберто Родригес, известный у себя на родине, благодаря мультипликационным творениям «Легенда о плакальщике» и «Одушевлённый мальчик».
Картина «Большой собачий побег» побег расскажет историю одного жизнерадостного и очень быстрого пса. Хозяева Оззи отправляются в долгожданный отпуск в Японию, оставляя его в питомнике для собак на это время. Но оказывается, что под оболочкой приюта скрывается фабрика по производству игрушек, которая эксплуатирует бедных животных. Оззи вместе с новыми товарищами начинает придумывать план побега, а его запредельная скорость в этом очень поможет.
- Испанская сторона занялась непосредственно съёмками мультфильма, а канадская отвечает за создание 3D анимации в нём
- Бенхамин Натан-Серио озвучил не только главного героя, но и ещё троих персонажей
- Слоган мультфильма - «Fast & Furry», что является отсылкой к фильмам серии «Форсаж» (Fast & Furious)
Жизнь беспечного бигля Оззи переворачивается с лап на голову, когда, отправляясь в отпуск, семья Мартинов отдает его в элитный спа-отель для собак. Но хозяева не могли и представить, что это всего лишь ловушка, а их любимец окажется в настоящей собачьей тюрьме. Чтобы прорваться через супер-систему охраны и злющих сторожевых псов, Оззи вместе с такими же бедолагами, как он, должен будет спланировать самый хитроумный и дерзкий побег в истории.