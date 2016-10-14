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Большой собачий побег Большой собачий побег
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Run Ozzy Run

Большой собачий побег, 2016

2016 / США
6.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм «Большой собачий побег» является совместным детищем Испании и Канады, а руководство проектом осуществляет компания Tangent Animation. Постановщиком картины назначен Альберто Родригес, известный у себя на родине, благодаря мультипликационным творениям «Легенда о плакальщике» и «Одушевлённый мальчик».

Картина «Большой собачий побег» побег расскажет историю одного жизнерадостного и очень быстрого пса. Хозяева Оззи отправляются в долгожданный отпуск в Японию, оставляя его в питомнике для собак на это время. Но оказывается, что под оболочкой приюта скрывается фабрика по производству игрушек, которая эксплуатирует бедных животных. Оззи вместе с новыми товарищами начинает придумывать план побега, а его запредельная скорость в этом очень поможет.

- Испанская сторона занялась непосредственно съёмками мультфильма, а канадская отвечает за создание 3D анимации в нём

- Бенхамин Натан-Серио озвучил не только главного героя, но и ещё троих персонажей

- Слоган мультфильма - «Fast & Furry», что является отсылкой к фильмам серии «Форсаж» (Fast & Furious)

Жизнь беспечного бигля Оззи переворачивается с лап на голову, когда, отправляясь в отпуск, семья Мартинов отдает его в элитный спа-отель для собак. Но хозяева не могли и представить, что это всего лишь ловушка, а их любимец окажется в настоящей собачьей тюрьме. Чтобы прорваться через супер-систему охраны и злющих сторожевых псов, Оззи вместе с такими же бедолагами, как он, должен будет спланировать самый хитроумный и дерзкий побег в истории.

6.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 3 ноября 2016
Премьера онлайн 29 сентября 2017
Премьера в мире 14 октября 2016
Возраст 0+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Альберто Родригес
Альберто Родригес
В ролях
Гильермо Ромеро
Дэни Ровира
Все актеры и съемочная группа
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Большой собачий побег
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В последнее время почему-то стало выходить много мультфильмов про животных, начиная от всеми известного и многими любимого «Зверополиса» («Zootopia», реж. Байрон Ховард и Рич Мур) и заканчивая более- менее знакомым миром «В поисках Дори» («Finding Dory», реж. Эндрю Стэнтон). Тенденцию поддерживают и режиссёры Альберто Родригез и Начо Ла Каза, которые выпускают анимационную картину «Большой собачий побег» («Ozzy»). Кадр…
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Влад Сероусов 17 мая 2018, 20:19
мне мульт понравился но есть пару вопросов почему не продолжают мультфильм я бы хотел спросить у вас ребят мы бы хотели пролжения мультфильма… Читать дальше…
Катерина Назарова 3 ноября 2016, 17:18
что, если животные будут как люди… После «Зверополиса» и «Тайной жизни домашних животных» российский зритель воспринимает «собственную жизнь» своих… Читать дальше…
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