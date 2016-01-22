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Такса Такса
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Wiener-Dog

Такса, 2016

2016 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Известный в фестивальных кругах, но не у широкой аудитории, режиссёр Тодд Солондз («Добро пожаловать в кукольный дом», «Счастье», «Перевёртыши») снимает свой новый фильм «Такса». Как и многие другие картины постановщика, она была показана на кинофестивале «Сандэнс». Главные роли сыграли известные молодые и уже культовые комедийные актёры. Среди них Грета Гервиг («Милая Фрэнсис», «Унижение»), Денни ДеВито («Достать коротышку», «Криминальное чтиво»), Эллен Бёрстин («Фонтан», «Изгоняющий дьявола»), Чарли Тахэн («Я – легенда») и Киран Калкин («Скотт Пилигрим против всех»).

Картина «Такса» расскажет о собаке, которая влияет на судьбы людей. Когда в жизни каждого из героев появляется эта волшебная такса, всё кардинальным образом меняется. Вас ждёт четыре разные истории, объединённые общим питомцем, рассказанные в лёгкой и ироничной манере, но при этом несущие в себе глубокую мораль. А среди героев встретятся те, кого уже знают поклонники режиссёра

- Один из сегментов фильма «Такса» является сиквелом картины «Добро пожаловать в кукольный домик»

- Зрители увидят повзрослевшую Дон Уинер из фильма «Добро пожаловать в кукольный домик». В 1995 году её сыграла Хезер Матараццо, однако в «Таксе» актрису заменили Гретой Гервиг

- Один из эпизодов фильма сняла актриса Бри Ларсон, однако в финальную версию её работа не попала

 

Главным героем фильма окажется обычная такса, общаясь с которой даже самые мрачные и негативные люди превращаются в беззаботных весельчаков.

6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 сентября 2016
Премьера в мире 22 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Тодд Солондз
Тодд Солондз
В ролях
Грета Гервиг
Грета Гервиг
Киран Калкин
Киран Калкин
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Такса 3 постера
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Наша рецензия
В прокат выходит восьмой полнометражный фильм Тодда Солондза «Такса». Режиссёр известен в довольно узких кругах киноманов, поэтому его новую ленту вряд ли ждёт большой ажиотаж. Существует несколько причин, по которым не стоит обделять картину вниманием, даже если авторское и фестивальное кино вас не интересует, однако не лишним будет предостеречь от возможных заблуждений. Исходя из синопсиса картины, может показаться, что перед вами доброе семейное кино, но это явно не тот случай.…
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