Такса, 2016

Известный в фестивальных кругах, но не у широкой аудитории, режиссёр Тодд Солондз («Добро пожаловать в кукольный дом», «Счастье», «Перевёртыши») снимает свой новый фильм «Такса». Как и многие другие картины постановщика, она была показана на кинофестивале «Сандэнс». Главные роли сыграли известные молодые и уже культовые комедийные актёры. Среди них Грета Гервиг («Милая Фрэнсис», «Унижение»), Денни ДеВито («Достать коротышку», «Криминальное чтиво»), Эллен Бёрстин («Фонтан», «Изгоняющий дьявола»), Чарли Тахэн («Я – легенда») и Киран Калкин («Скотт Пилигрим против всех»).

Картина «Такса» расскажет о собаке, которая влияет на судьбы людей. Когда в жизни каждого из героев появляется эта волшебная такса, всё кардинальным образом меняется. Вас ждёт четыре разные истории, объединённые общим питомцем, рассказанные в лёгкой и ироничной манере, но при этом несущие в себе глубокую мораль. А среди героев встретятся те, кого уже знают поклонники режиссёра