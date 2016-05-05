Такой же предатель, как и мы, 2015

Перри и его жена Гейл пересекаются с неким Димой на отпуске в марокко. Он вызывает Перри на товарищескую игру в теннис, но это безобидное состязание оборачивается совсем не тем, чем кажется на первый взгляд: Дима – давний член русской мафии, новый босс которой, «Принц», хочет смерти его и его семьи. Его единственная надежда на выживание – попросить ничего не подозревающего Перри предоставить ему убежище в Великобритании в обмен на разоблачение коррупционной схемы, образовавшейся в Лондоне. Перри соглашается, но ставки высоки, и вскоре семьи обоих мужчин оказываются под угрозой гибели…