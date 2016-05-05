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Такой же предатель, как и мы Такой же предатель, как и мы
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Our Kind of Traitor

Такой же предатель, как и мы, 2015

2015 / Великобритания
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перри и его жена Гейл пересекаются с неким Димой на отпуске в марокко. Он вызывает Перри на товарищескую игру в теннис, но это безобидное состязание оборачивается совсем не тем, чем кажется на первый взгляд: Дима – давний член русской мафии, новый босс которой, «Принц», хочет смерти его и его семьи. Его единственная надежда на выживание – попросить ничего не подозревающего Перри предоставить ему убежище в Великобритании в обмен на разоблачение коррупционной схемы, образовавшейся в Лондоне. Перри соглашается, но ставки высоки, и вскоре семьи обоих мужчин оказываются под угрозой гибели… 

  • В интервью режиссер фильма Сюзанна Уайт сказала о полностью обнаженной сцене Стеллана Скарсгарда: «У Стеллана суровый скандинавский характер, поэтому нагота его никоим образом не смущала. Мы снимали эту сцену на второй день работы, и Стеллан даже отказался прикрывать свою наготу в перерывах между кадрами».
  • Писатель Джон ле Карре, автор оригинального романа, по которому был снят фильм, появляется в эпизодической роли охранника музея в Берне. В титрах он не указан. 
  • Культовая вступительная сцена балетного танца в замедленной съемке полностью придумана и реализована оператором фильма Энтони Мантлом. В ней задействован знаменитый по всему миру танцор балета Карлос Акоста. 
     

Молодая английская пара отдыхая на Антигуа, заводит знакомство с русским олигархом, отмывающим деньги для преступных группировок, чьи лидеры вот-вот спишут его со счетов. Чтобы спасти себя и семью, он предлагает разведке Великобритании море ценных сведений в обмен на защиту и покровительство. Его последняя отчаянная надежда – на «английских джентльменов», которые всегда «играют честно»…

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 12 мая 2016
Премьера в мире 5 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Сюзанна Уайт
Сюзанна Уайт
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Алисия фон Риттберг
Алисия фон Риттберг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Такой же предатель, как и мы 4 постера
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Такой же предатель, как и мы
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С мафией поведёшься — назад не вернёшься Британская супружеская пара из преподавателя поэзии (Юэн МакГрегор) и успешного адвоката (Наоми Харрис) приезжает на марроканский курорт с целью починить свой расшатанный брак. Там они завязывают, казалось бы, ни к чему не обязывающее знакомство со взбаламошным русским олигархом Димой (Стеллан Скарсгард), его горячо любимой семьёй и сомнительными партнёрами по грязным делишкам. В результате экзотическая поездка становится катализатором…
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11 мая 2016 12:51
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