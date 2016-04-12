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Дедушка Дедушка
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Děda

Дедушка, 2016

2016 / Чехия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Двое детей из Праги едут на летние каникулы в Валахию, живописный край между Карпатами и Дунаем, в деревню к своему дедушке. Занятые родители отправляют их подальше от цивилизации с самыми благими намерениями: они надеются показать детям другой мир… Мир без гаджетов и Интернета. И действительно, самобытная жизнь валахийской деревушки весьма отличается от городской, а находка забытого клада на чердаке дедушкиного дома становится отправным пунктом мистического путешествия сквозь традиции старой Валахии: от весны к зиме.

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 апреля 2016
Премьера в мире 12 апреля 2016
Возраст 12+
Режиссер
Марта Сантовьякова Герликова
В ролях
Франтишек Сеградо
Анна Чтвертничкова
Яхим Димов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дедушка 1 постер
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