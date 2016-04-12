Дедушка, 2016

Двое детей из Праги едут на летние каникулы в Валахию, живописный край между Карпатами и Дунаем, в деревню к своему дедушке. Занятые родители отправляют их подальше от цивилизации с самыми благими намерениями: они надеются показать детям другой мир… Мир без гаджетов и Интернета. И действительно, самобытная жизнь валахийской деревушки весьма отличается от городской, а находка забытого клада на чердаке дедушкиного дома становится отправным пунктом мистического путешествия сквозь традиции старой Валахии: от весны к зиме.