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Холоп 3
Холоп 3
Kholop 3
Напомним о выходе в прокат
комедия
Пойду
4
Не пойду
1
Страна
Россия
Год выпуска
2025
Премьера в мире
12 июня 2026
Дата выхода
12 июня 2026
Россия
Централ Партнершип
Производство
Централ Партнершип Продакшн, MEM Cinema Production, Yellow, Black & White
Другие названия
Kholop 3, Холоп 3
Режиссер
Клим Шипенко
В ролях
Павел Прилучный
Милош Бикович
Кристина Асмус
Иван Охлобыстин
Мария Миронова
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме
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Yulia Sandler
26 января 2025, 20:10
Отвратительно, просто взяли и скопировали 1 часть(((, до мелочей, считаю что такое вообще нельзя в прокат допускать!!! Наглость высшего класса!!!
Владимир Котолепс
25 января 2025, 21:00
Фильм Холоп 3 по сравнению с другими частями вообще не пошел. Турки ничего не могли своего придумать, только как скопировать первую часть.
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Новости о фильме
Анонсирована третья часть «Холопа»
Фильм уже получил дату релиза.
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6 марта 2024 13:44
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