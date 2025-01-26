Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Пойду 4
Не пойду 1
Киноафиша Фильмы Холоп 3

Холоп 3

Kholop 3
Напомним о выходе в прокат
Пойду 4
Не пойду 1
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 июня 2026
Дата выхода
12 июня 2026 Россия Централ Партнершип
Производство Централ Партнершип Продакшн, MEM Cinema Production, Yellow, Black & White
Другие названия
Kholop 3, Холоп 3
Режиссер
Клим Шипенко
Клим Шипенко
В ролях
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Милош Бикович
Милош Бикович
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Мария Миронова
Мария Миронова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Yulia Sandler 26 января 2025, 20:10
Отвратительно, просто взяли и скопировали 1 часть(((, до мелочей, считаю что такое вообще нельзя в прокат допускать!!! Наглость высшего класса!!!
Владимир Котолепс 25 января 2025, 21:00
Фильм Холоп 3 по сравнению с другими частями вообще не пошел. Турки ничего не могли своего придумать, только как скопировать первую часть.
Отзывы Написать
Новости о фильме
Анонсирована третья часть «Холопа»
Анонсирована третья часть «Холопа» Фильм уже получил дату релиза.
Написать
6 марта 2024 13:44
Все новости фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше