В тени, 2016

Чтобы стать доктором, Шидех готова покаяться в грехах молодости — кто в Тегеране времен Исламской революции не увлекался политикой? Но власть запрещает возвращение в университет — остается спрятать подаренный покойной матерью учебник и посвятить себя дому. В разгаре ирано-иракская война: муж-врач призван на фронт, воздушные тревоги стали обычным делом, соседи распускают слухи о ракетном ударе. Но ужасы войны ничто рядом с мистическим злом: в жизнь Шидех вторгаются джинны... Спродюсированный британской студией и снятый в Иордании зловещий дебют иранца Анвари.