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Under the Shadow

В тени, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

Чтобы стать доктором, Шидех готова покаяться в грехах молодости — кто в Тегеране времен Исламской революции не увлекался политикой? Но власть запрещает возвращение в университет — остается спрятать подаренный покойной матерью учебник и посвятить себя дому. В разгаре ирано-иракская война: муж-врач призван на фронт, воздушные тревоги стали обычным делом, соседи распускают слухи о ракетном ударе. Но ужасы войны ничто рядом с мистическим злом: в жизнь Шидех вторгаются джинны... Спродюсированный британской студией и снятый в Иордании зловещий дебют иранца Анвари.

6.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 января 2016
Премьера онлайн 6 января 2017
Премьера в мире 22 января 2016
Возраст 18+
Режиссер
Бабак Анвари
В ролях
Наргес Рашиди
Наргес Рашиди
Бобби Надери
Бобби Надери
Араш Маранди
Араш Маранди
Рэй Харатиан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В тени 2 постера
BAFTA - премия Британской киноакадемии Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
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