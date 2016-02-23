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Васенин
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Васенин, 2015

2015 / Россия / Франция
7.4 Оцените
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О фильме

Октябрь 2013 года. Село Пышак в Кировской области. Пожилая женщина (Зинаида Петровна) словно «ёжик в тумане» ходит по улицам в поисках дома, в котором в декабре 1919 года, почти 94 года назад, в семье крестьянина Максима Николаевича Васенина родился сын Николай. Здесь в русской глубинке недалеко от речки Великой прошло детство ветерана советско-финской и Великой Отечественной войн, бойца внутренних сил французского Движения Сопротивления Николая Максимовича Васенина. Здесь он с малых лет работал на земле, окончил школу-семилетку, отсюда уехал в далёкий Мурманск, чтобы стать механиком океанических судов. Но череда войн спутала его планы. Сначала Зимняя. В боях на Карельском перешейке зимой 1940 года пулемётчик Васенин получил тяжёлое ранение. После лечения в госпитале он окончил курсы среднего комсостава, стал командиром взвода связи. С первых дней Великой Отечественной войны оказался в самом её пекле…

7.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 февраля 2016
Премьера в мире 23 февраля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Григорьев
В ролях
Николай Васенин
Фёдор Смердов
Пьер Моно
Николай Наумов
Николай Наумов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Васенин 1 постер
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