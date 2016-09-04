По соображениям совести, 2016

Перед вами один из самых ожидаемых фильмов 2016 года - "По соображениям совести". Режиссёром выступил известный актёр, а также снявший несколько успешных картин режиссёр Мэл Гибсон ("Храброе сердце", "Апокалипсис", "Страсти Христовы"). Главную роль исполнил Эндрю Гарфилд, который завоевал популярность у широкой публики после перезапуска "Человека-паука", где сыграл Питера Паркера. Также в ленте снялись такие небезызвестные актёры, как Хьюго Уивинг ("Матрица", "Властелин колец"), Винс Вон ("Настоящий детектив", "Незваные гости"), Сэм Уортингтон ("Аватар"), Тереза Палмер ("Тепло наших тел", "Выбор") и другие.
Фильм "По соображениям совести" основан на жизни солдата Дезмонда Досса. Во время Второй Мировой войны он отправился на фронт, однако из-за принадлежности к адвентистам седьмого дня отказался убивать и носить оружие. В связи с религиозными соображениями молодого человека перевели в медицинскую часть. На протяжении своей службы он неоднократно рисковал своей жизнью, спасая раненых сослуживцев с линии огня и при этом не проливая чужой крови. А после битвы за Окинаву его имя навсегда закрепилось в анналах истории.
- Фильм "По соображениям совести" является первой режиссёрской работой Мэла Гибсона за последние 10 лет (в 2006 году он снял "Апокалипсис")
- В основе фильма лежит реальная история Дезмонда Досса, который удостоился Медали Почёта после участия во время Второй Мировой войны в битве за Окинаву. По официальным данным он спас 75 человек
- Премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. После просмотра публика аплодировала на протяжении 10 минут стоя
- Бюджет фильма составил 45 миллионов долларов
- Майло Гибсон, сын Мэла Гибсона, появляется в небольшой роли одного из солдат. Это не только его первое сотрудничество с отцом, но и кинодебют
- Идея о фильме, посвящённом Дезмонду Доссу, появилась на свет за 14 лет до начала её производства
- Винс Вон впервые побывал в Австралии, когда прилетел туда на съёмки фильма. Он сумел не только изучить Сидней, но и стать звездой газетных заголовков после участия в массовом взбирании на Мост Харбор-Бридж
Воспитанный жестоким, но справедливым отцом, прошедшим Первую мировую войну, Десмонд крепко усвоил важнейшую христианскую заповедь: «Не убий». Когда началась Вторая мировая, он добровольно записался на армейскую службу в качестве военного медика, полный решимости спасать жизни, а не забирать их. Пройдя через издевки однополчан и угрозу военного трибунала, он добился путевки на фронт, отстояв свой главный принцип – ни при каких обстоятельствах не брать в руки оружие. Руководствуясь искренним желанием сохранить как можно больше человеческих жизней на поле боя, Десмонд Досс вынес из-под огня десятки своих товарищей и, будучи убежденным пацифистом, вошел в список величайших военных героев всех времен.
Советую всем сходить.
Жалеть точно не будете.
Я бы сказал самый прекрасный фильм, который я когда либо видел)0)00))))