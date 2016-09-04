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По соображениям совести По соображениям совести
Киноафиша Фильмы По соображениям совести
Hacksaw Ridge

По соображениям совести, 2016

2016 / США
8.3 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами один из самых ожидаемых фильмов 2016 года - "По соображениям совести". Режиссёром выступил известный актёр, а также снявший несколько успешных картин режиссёр Мэл Гибсон ("Храброе сердце", "Апокалипсис", "Страсти Христовы"). Главную роль исполнил Эндрю Гарфилд, который завоевал популярность у широкой публики после перезапуска "Человека-паука", где сыграл Питера Паркера. Также в ленте снялись такие небезызвестные актёры, как Хьюго Уивинг ("Матрица", "Властелин колец"), Винс Вон ("Настоящий детектив", "Незваные гости"), Сэм Уортингтон ("Аватар"), Тереза Палмер ("Тепло наших тел", "Выбор") и другие.

Фильм "По соображениям совести" основан на жизни солдата Дезмонда Досса. Во время Второй Мировой войны он отправился на фронт, однако из-за принадлежности к адвентистам седьмого дня отказался убивать и носить оружие. В связи с религиозными соображениями молодого человека перевели в медицинскую часть. На протяжении своей службы он неоднократно рисковал своей жизнью, спасая раненых сослуживцев с линии огня и при этом не проливая чужой крови. А после битвы за Окинаву его имя навсегда закрепилось в анналах истории.

- Фильм "По соображениям совести" является первой режиссёрской работой Мэла Гибсона за последние 10 лет (в 2006 году он снял "Апокалипсис")

- В основе фильма лежит реальная история Дезмонда Досса, который удостоился Медали Почёта после участия во время Второй Мировой войны в битве за Окинаву. По официальным данным он спас 75 человек

- Премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. После просмотра публика аплодировала на протяжении 10 минут стоя

- Бюджет фильма составил 45 миллионов долларов

- Майло Гибсон, сын Мэла Гибсона, появляется в небольшой роли одного из солдат. Это не только его первое сотрудничество с отцом, но и кинодебют

- Идея о фильме, посвящённом Дезмонду Доссу, появилась на свет за 14 лет до начала её производства

- Винс Вон впервые побывал в Австралии, когда прилетел туда на съёмки фильма. Он сумел не только изучить Сидней, но и стать звездой газетных заголовков после участия в массовом взбирании на Мост Харбор-Бридж

Воспитанный жестоким, но справедливым отцом, прошедшим Первую мировую войну, Десмонд крепко усвоил важнейшую христианскую заповедь: «Не убий». Когда началась Вторая мировая, он добровольно записался на армейскую службу в качестве военного медика, полный решимости спасать жизни, а не забирать их. Пройдя через издевки однополчан и угрозу военного трибунала, он добился путевки на фронт, отстояв свой главный принцип – ни при каких обстоятельствах не брать в руки оружие. Руководствуясь искренним желанием сохранить как можно больше человеческих жизней на поле боя, Десмонд Досс вынес из-под огня десятки своих товарищей и, будучи убежденным пацифистом, вошел в список величайших военных героев всех времен.

8.3 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 ноября 2016
Премьера онлайн 22 мая 2017
Премьера в мире 4 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Люк Брейси
Люк Брейси
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма По соображениям совести 4 постера
Премия Гильдии киноактеров США Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Оскар Лучший монтаж
Оскар Лучшее сведение звука
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По соображениям совести
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Спустя десять лет после «Апокалипто», Мэл Гибсон возвращается к режиссерскому амплуа, сняв не менее эмоциональную и кровавую картину – «По соображениям совести».  Военная драма с Эндрю Гарфилдом в главной роли, известному по «Новому Человеку-пауку», показывает героя без стильного синтетического  костюма и генетических «примочек»  – обычного рядового, спасающего жизни. Кадр из фильма «По соображениям…
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Vitale Marina 22 января 2017, 19:41
Смотрела весь фильм не отрываясь. Война поступков заставляла искать ответ.
alia-debora 4 декабря 2016, 12:24
Шикарный фильм!!1!!
Советую всем сходить.
Жалеть точно не будете.
Я бы сказал самый прекрасный фильм, который я когда либо видел)0)00))))
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