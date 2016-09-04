По соображениям совести, 2016

- Фильм "По соображениям совести" является первой режиссёрской работой Мэла Гибсона за последние 10 лет (в 2006 году он снял "Апокалипсис")

- В основе фильма лежит реальная история Дезмонда Досса, который удостоился Медали Почёта после участия во время Второй Мировой войны в битве за Окинаву. По официальным данным он спас 75 человек

- Премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. После просмотра публика аплодировала на протяжении 10 минут стоя

- Бюджет фильма составил 45 миллионов долларов

- Майло Гибсон, сын Мэла Гибсона, появляется в небольшой роли одного из солдат. Это не только его первое сотрудничество с отцом, но и кинодебют

- Идея о фильме, посвящённом Дезмонду Доссу, появилась на свет за 14 лет до начала её производства

- Винс Вон впервые побывал в Австралии, когда прилетел туда на съёмки фильма. Он сумел не только изучить Сидней, но и стать звездой газетных заголовков после участия в массовом взбирании на Мост Харбор-Бридж