Игрушечный мальчик, 2016

Это история последнего мужчины на Земле. В далеком будущем женщины пытаются возродить давно вымерший мужской пол. В момент возвращения к жизни последний из древнего рода мужчина оказывается уже на склоне лет и с трудом пытается понять странный мир, в который он попал. Рядом нет других мужчин его возраста, которые могли бы подсказать, кто он или каким должен быть. Из обрывков воспоминаний и кадров из старых кинофильмов герой пытается составить осмысленную картину своего существования и найти свое «я».