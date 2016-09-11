Deborah Lipstadt Некоторые говорят, что исход этого процесса угрожает свободе слова. Я с этим не согласна. Я не нападаю на свободу слова. Наоборот, я защищаю её от тех, кто хотел её использовать во зло. Свобода слова — это когда можно говорить всё, что хочешь. Но нельзя врать и при этом рассчитывать, что тебя за это не привлекут к ответственности. Не все мнения равны. И некоторые вещи происходили именно так, как мы говорим. Была работорговля, была Чёрная смерть. Земля круглая, ледники тают, Элвис не жив.