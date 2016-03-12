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Don't Breathe

Не дыши, 2016

2016 / США
7.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Федерико Альварес дебютировал в большом кино не так давно, а именно в 2013 году с картиной «Зловещие мертвецы: Чёрная книга», которая является перезапуском культового фильма. Он также принимает участие в съёмках сериала Роберта Родригеса «От заката до рассвета». В его новой ленте снялись молодые дарования, среди которых Джейн Леви («Бесстыдники»), Дилан Миннет из «Ужастиков» и Дэниэл Дзоватто («Детка», «Оно»), который пока ещё не успел засветиться на первом плане. Также в фильме сыграл Стивен Лэнг («Аватар», «Джонни Д.»).

Алекс, Рокки и Мани – трое молодых людей, которые мечтают о лёгкой наживе. Неожиданно они узнают, что у одного ветерана недавно появилась крупная сумма денег. Ко всему прочему, пожилой мужчина ещё и слепой, а отец Алекса работает в охранном предприятии. Поэтому ограбление старика кажется им простейшим делом. Составив план, они проникают в дом, но там они столкнутся с тем, чего никак не ожидали. У слепого мужчины есть собственные секреты, и ребята становятся его жертвами. Теперь главной их целью будут уже не деньги, а спасение своих жизней.

- «Не дыши» – первый фильм, автором оригинальной идеи и одновременно режиссёром которого является Федерико Альварес

- Актриса Джейн Леви играла в прошлом фильме режиссёра «Зловещие мертвецы: Чёрная книга»

- Фильм «Не дыши» спродюсирован компанией Ghost House Picture, которая принадлежит Сэму Рэйми, автору оригинальных «Зловещих мертвецов». Картина «Зловещие мертвецы: Чёрная книга», снятая Альваресом, является ремейком ленты Сэма Рэйми

Грабители забираются в дом одинокого слепого старика с целью украсть огромную сумму, которая, по слухам, спрятана где-то внутри. Казалось бы – что может быть проще, чем вынести деньги из дома практического беспомощного человека. Но они жестоко ошибаются: преследуемый становится преследователем. И тайна, которую он хранит, гораздо страшнее, чем обычные пенсионные накопления.

7.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 25 августа 2016
Премьера в мире 12 марта 2016
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Федерико Альварес
Федерико Альварес
В ролях
Дилан Миннетт
Дилан Миннетт
Джейн Леви
Джейн Леви
Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Дэниэл Дзоватто
Дэниэл Дзоватто
Джейн Мэй Грейвз
Джейн Мэй Грейвз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не дыши 3 постера
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Не дыши
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Дом стоял на отшибе – обычный дом, каких сотни. Крыша с обвалившейся черепицей, ржавые решетки на окнах… А вокруг – никого. На пять кварталов в любую сторону – ни одного человека. Все дома – брошенные. Здесь же жизнь еще теплилась, здесь прятались двое: жалкий слепой старик, оставивший глаза где-то в Ираке, и его верный друг – ротвейлер. А так как даже самого сердитого пса всегда можно подкупить колбасой со снотворным, то для троих грабителей такой старичок…
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Андрей 30 ноября 2017, 12:08
6 баллов из 10ти!
и то, наверно, только за качественную съёмку и игру актёров!
сюжет не приятный и, мне лично, не интересный - начиная от идеи… Читать дальше…
Станислав 29 августа 2016, 12:18
О даааааааааааааааааааааааа))

В топ 5 этого года однозначно!! Полтора часа адовой движухи. Вспотел раза 3 пока смотрел. Ловил себя на мысли, что… Читать дальше…
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Создатели «Не дыши 2» не исключают вариант с выпуском третьей части У команды уже есть идеи для дальнейшего развития франшизы. 
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12 августа 2021 14:26
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11 января 2021 16:23
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