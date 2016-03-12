Не дыши, 2016

Режиссёр Федерико Альварес дебютировал в большом кино не так давно, а именно в 2013 году с картиной «Зловещие мертвецы: Чёрная книга», которая является перезапуском культового фильма. Он также принимает участие в съёмках сериала Роберта Родригеса «От заката до рассвета». В его новой ленте снялись молодые дарования, среди которых Джейн Леви («Бесстыдники»), Дилан Миннет из «Ужастиков» и Дэниэл Дзоватто («Детка», «Оно»), который пока ещё не успел засветиться на первом плане. Также в фильме сыграл Стивен Лэнг («Аватар», «Джонни Д.»).
Алекс, Рокки и Мани – трое молодых людей, которые мечтают о лёгкой наживе. Неожиданно они узнают, что у одного ветерана недавно появилась крупная сумма денег. Ко всему прочему, пожилой мужчина ещё и слепой, а отец Алекса работает в охранном предприятии. Поэтому ограбление старика кажется им простейшим делом. Составив план, они проникают в дом, но там они столкнутся с тем, чего никак не ожидали. У слепого мужчины есть собственные секреты, и ребята становятся его жертвами. Теперь главной их целью будут уже не деньги, а спасение своих жизней.
- «Не дыши» – первый фильм, автором оригинальной идеи и одновременно режиссёром которого является Федерико Альварес
- Актриса Джейн Леви играла в прошлом фильме режиссёра «Зловещие мертвецы: Чёрная книга»
- Фильм «Не дыши» спродюсирован компанией Ghost House Picture, которая принадлежит Сэму Рэйми, автору оригинальных «Зловещих мертвецов». Картина «Зловещие мертвецы: Чёрная книга», снятая Альваресом, является ремейком ленты Сэма Рэйми
Грабители забираются в дом одинокого слепого старика с целью украсть огромную сумму, которая, по слухам, спрятана где-то внутри. Казалось бы – что может быть проще, чем вынести деньги из дома практического беспомощного человека. Но они жестоко ошибаются: преследуемый становится преследователем. И тайна, которую он хранит, гораздо страшнее, чем обычные пенсионные накопления.
и то, наверно, только за качественную съёмку и игру актёров!
сюжет не приятный и, мне лично, не интересный - начиная от идеи… Читать дальше…
В топ 5 этого года однозначно!! Полтора часа адовой движухи. Вспотел раза 3 пока смотрел. Ловил себя на мысли, что… Читать дальше…