Не дыши, 2016

Режиссёр Федерико Альварес дебютировал в большом кино не так давно, а именно в 2013 году с картиной «Зловещие мертвецы: Чёрная книга», которая является перезапуском культового фильма. Он также принимает участие в съёмках сериала Роберта Родригеса «От заката до рассвета». В его новой ленте снялись молодые дарования, среди которых Джейн Леви («Бесстыдники»), Дилан Миннет из «Ужастиков» и Дэниэл Дзоватто («Детка», «Оно»), который пока ещё не успел засветиться на первом плане. Также в фильме сыграл Стивен Лэнг («Аватар», «Джонни Д.»).

Алекс, Рокки и Мани – трое молодых людей, которые мечтают о лёгкой наживе. Неожиданно они узнают, что у одного ветерана недавно появилась крупная сумма денег. Ко всему прочему, пожилой мужчина ещё и слепой, а отец Алекса работает в охранном предприятии. Поэтому ограбление старика кажется им простейшим делом. Составив план, они проникают в дом, но там они столкнутся с тем, чего никак не ожидали. У слепого мужчины есть собственные секреты, и ребята становятся его жертвами. Теперь главной их целью будут уже не деньги, а спасение своих жизней.