Игра на понижение, 2016

В фильме рассказывается история об огромном состоянии, заработанном во время ипотечного финансового кризиса в США. Майкл Берри, эксцентричный врач, ставший менеджером хедж-фонда, считает, что рынок жилья в США построен на мыльном пузыре, который лопнет в ближайшие несколько лет. Автономность внутри компании позволяет Берри делать в основном то, что ему заблагорассудится, поэтому он делает ставку против рынка жилья. Руководители банков считают, что Берри ненормальный, и поэтому уверены, что выиграют сделку, но тот уверенно стоит на своем…
Когда речь идет о деньгах, совесть молчит. А уж если речь об огромных деньгах!..
Это основанная на реальных событиях история нескольких провидцев, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. И предсказав, стали на нем зарабатывать. Сами того не желая.