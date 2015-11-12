Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игра на понижение Игра на понижение
Киноафиша Фильмы Игра на понижение
The Big Short

Игра на понижение, 2016

2016 / США
7.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме рассказывается история об огромном состоянии, заработанном во время ипотечного финансового кризиса в США. Майкл Берри, эксцентричный врач, ставший менеджером хедж-фонда, считает, что рынок жилья в США построен на мыльном пузыре, который лопнет в ближайшие несколько лет. Автономность внутри компании позволяет Берри делать в основном то, что ему заблагорассудится, поэтому он делает ставку против рынка жилья. Руководители банков считают, что Берри ненормальный, и поэтому уверены, что выиграют сделку, но тот уверенно стоит на своем… 

  • Сценарий драмы «Игра на понижение» написан на основе бестселлера писателя Майкла Льюиса.
  • «Игра на понижение» — это вторая экранная версия произведений Майкла Льюиса, в которой играл Брэд Питт. Первой была мелодрама «Человек, который изменил все» (2011), за роль менеджера Билли Бина киноактера Брэда Питта номинировали на «Оскар».
  • Драма-биография «Игра на понижение» является вторым кинопроектом, где вместе снимались Марисса Томей, Райан Гослинг и Стив Каррел. Первой совместной съемочной площадкой для них была мелодрама «Эта дурацкая любовь» (2011).
  • Над производством драмы «Игра на понижение» работала продюсерская компания «Plan B Entertainment», основанная Брэдом Питтом.
  • Как поведал автор книги «Большая игра на понижение, чтобы сыграть в её экранизации актеры Брэд Питт, Стив Каррел и Райан Гослинг, сыгравшие главных персонажей, пошли на уменьшение своего гонорара.
  • После того, как Кристиан Бейл встретился с настоящим доктором Майклом Берри, он попросил у него шорты-карго и футболку, которые затем носил в фильме.
  • Цитата, которая появляется на экране, «Истина подобна поэзии. И большинство людей ненавидят поэзию», на самом деле написана Адамом МакКеем после безуспешных поисков идеальной цитаты для этого сегмента.
  • Компания Lola FX занималась созданием спецэффектов для стеклянного глаза Кристиана Бейла. Режиссер Адам Маккей не хотел, чтобы это было слишком навязчиво, поскольку «на самом деле вы не замечаете, что чей-то глаз – стеклянный, за исключением тех случаев, когда он не двигается».
  • Настоящий Майкл Берри сыграл в фильме эпизодическую роль в роли сотрудника Scion. В начале сцены, в которой инвесторы вымышленного Берри противостоят ему в его офисе, он ненадолго показан стоящим у входной двери и говорящим по телефону.

Когда речь идет о деньгах, совесть молчит. А уж если речь об огромных деньгах!..

Это основанная на реальных событиях история нескольких провидцев, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. И предсказав, стали на нем зарабатывать. Сами того не желая.

7.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 января 2016
Премьера в мире 12 ноября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Адам МакКей
Адам МакКей
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Селена Гомес
Селена Гомес
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Волк с Уолл-стрит
Волк с Уолл-стрит (2013)
7.8
Уолл-стрит. Деньги не спят
Уолл-стрит. Деньги не спят (2010)
6.892857
Уолл-стрит
Уолл-стрит (1987)
7.8
Фильм находится в подборках
Фильмы про банкиров Фильмы про банкиров
Фильмы с Кристианом Бейлом Фильмы с Кристианом Бейлом
Фильмы с Брэдом Питтом Фильмы с Брэдом Питтом
Постер фильма Игра на понижение 6 постеров
Оскар Лучший адаптированный сценарий
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший адаптированный сценарий
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Игра на понижение смотреть онлайн

Игра на понижение
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Волк с Уолл-стрит
 
Уолл-стрит. Деньги не спят
 
Уолл-стрит
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Режиссёр Адам МакКей рискнул, в отличие от названия его новой картины, сыграть на повышение, отойдя от любимого жанра сортирных комедий. Известный в кинематографе как создатель фильмов «Рикки Бобби: Король дороги» и «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди», в этот раз он совершил резкий переход в сторону биографической драмы с уклоном в документалистику. Он даже поступился своей привычкой всегда брать на главную роль Уилла Феррелла, и в итоге череда этих решений привела к…
Читать
Пока нет отзывов Написать
28 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Игра на понижение
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эмили Блант получила ведущую роль в остросюжетном фильме Pain Hustlers Режиссером назначен Дэвид Йейтс, долгие годы работающий над фильмами из вселенной «Гарри Поттера».
Написать
12 мая 2022 15:31
«7 инвестиционных кино-уроков»: картины, которые показывают, как не стоит обращаться с деньгами Куда вложить сбережения, чтобы не прогореть.
Написать
28 сентября 2021 12:32
Крис Эванс присоединился к звездному актерскому составу нового фильма Адама МакКея Вместе с ним в картине появятся Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и другие.
Написать
11 декабря 2020 13:42
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
ролик о создании 4: о персонаже Райана Гослинга
Ролик о создании 4: о персонаже Райана Гослинга
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши