Игра на понижение, 2016

Когда речь идет о деньгах, совесть молчит. А уж если речь об огромных деньгах!..

Это основанная на реальных событиях история нескольких провидцев, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. И предсказав, стали на нем зарабатывать. Сами того не желая.