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Сэржэм

, 2016
Россия / драма / 18+

В ролях

Баир Уладаев
Режиссер Баир Уладаев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 4 февраля 2016
Дата выхода
4 февраля 2016 Россия 16+
4 февраля 2016 Казахстан
4 февраля 2016 Украина

Рейтинг фильма

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