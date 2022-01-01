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Архив премьер 1986 года
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1 января 1986
Новоселье у Братца Кролика
, Майя Бузинова, СССР
Крылья, ноги и хвосты
, Игорь Ковалев, СССР
Досье человека в «Мерседесе»
, Георгий Николаенко, СССР
Мальчик как мальчик
, Наталия Голованова, СССР
Иди и смотри
, Элем Климов, СССР
7 января 1986
Хорошо сидим!
, Мунид Закиров, СССР
16 января 1986
Ханна и ее сестры
, Вуди Аллен, США
29 января 1986
Милашка в розовом
, Ховард Дойч, США
31 января 1986
Власть
, Сидни Люмет, США
Молодая кровь
, Питер Маркл, США
Лучшие времена
, Роджер Споттисвуд, США
2 февраля 1986
Сказка для Наташи
, Аида Зябликова, СССР
7 февраля 1986
Леди Джейн
, Тревор Нанн, Великобритания
9 февраля 1986
Геракл у Адмета
, Анатолий Петров, СССР
14 февраля 1986
9 1/2 недель
, Эдриан Лайн, США
28 февраля 1986
В стреляющей глуши
, Владимир Хотиненко, СССР
Сальвадор
, Оливер Стоун, Великобритания / США
7 марта 1986
Горец
, Рассел Малкэй, Великобритания / США
14 марта 1986
Змеелов
, Вадим Дербенев, СССР
Амороса
, Мэй Зеттерлинг
21 марта 1986
Личное дело судьи Ивановой
, Илья Фрэз, Анна Беккер, СССР
23 марта 1986
Колдовская любовь
, Карлос Саура, Испания
26 марта 1986
Прорва
, Ричард Бенджамин, США
31 марта 1986
Русь изначальная
, Геннадий Васильев, СССР
11 апреля 1986
Зубастики
, Стивен Херек, США
18 апреля 1986
Мошенники
, Брайан Де Пальма, США
В упор
, Джеймс Фоули, США
20 апреля 1986
Сладкая свобода
, Алан Алда, США
22 апреля 1986
Академик Иванов
, Владимир Попов (III), СССР
25 апреля 1986
8 миллионов способов умереть
, Хэл Эшби, США
6 мая 1986
Ниндзя-защитник
, Годфри Хо, Гонконг / Канада / США
9 мая 1986
Короткое замыкание
, Джон Бэдэм, США
12 мая 1986
Конец операции «Резидент»
, Вениамин Дорман, СССР
По главной улице с оркестром
, Пётр Тодоровский, СССР
Лучший стрелок
, Тони Скотт, США
После дождичка, в четверг
, Михаил Юзовский, СССР
Подсудимый
, Иосиф Хейфиц, СССР
23 мая 1986
Полтергейст 2: Обратная сторона
, Брайан Гибсон, США
30 мая 1986
Большие неприятности
, Барри Зонненфельд, США
2 июня 1986
Искушение Дон Жуана
, Григорий Колтунов, СССР
6 июня 1986
Год теленка
, Владимир Попков, СССР
Юность Бемби
, Наталья Бондарчук, СССР
Курьер
, Карен Шахназаров, СССР
Мой маленький пони
, Майк Джонс, США
Без компромиссов
, Джон Ирвин, США
Наградить (посмертно)
, Борис Григорьев, СССР
9 июня 1986
Тайны мадам Вонг
, Степан Пучинян, СССР
13 июня 1986
Мона Лиза
, Нил Джордан, Великобритания
Снова в школу
, Алан Меттер, США
17 июня 1986
Тема
, Глеб Панфилов, СССР
18 июня 1986
Орлы юриспруденции
, Айвэн Райтман, США
26 июня 1986
Что случилось прошлой ночью
, Эдвард Цвик, США
27 июня 1986
Безжалостные люди
, Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер, США
Лабиринт
, Джим Хенсон, США / Великобритания
2 июля 1986
Большой переполох в маленьком Китае
, Джон Карпентер, США
Великий мышиный сыщик
, Барни Мэттинсон, США
4 июля 1986
В погоне за счастьем
, Луи Маль, США
11 июля 1986
Клуб "Рай"
, Харольд Рэмис, США
20 июля 1986
Ревность
, Майк Николс, США
21 июля 1986
Обвиняется свадьба
, Александр Итыгилов, СССР
30 июля 1986
Ничего общего
, Гэрри Маршалл, США
1 августа 1986
Полет навигатора
, Рэндал Клайзер, США
4 августа 1986
Братья Моцарт
, Сузанне Остен, Швеция
6 августа 1986
Сентиментальное путешествие на картошку
, Дмитрий Долинин, СССР
8 августа 1986
Останься со мной
, Роб Райнер, США
Одним сумасшедшим летом
, Сэвидж Стив Холланд, США
13 августа 1986
Улица полумесяца
, Боб Свэм, Великобритания / США
15 августа 1986
Муха
, Дэвид Кроненберг, США / Канада / Великобритания
25 августа 1986
Бармен из «Золотого якоря»
, Виктор Живолуб, СССР
29 августа 1986
Хороший отец
, Майк Ньюэлл, Великобритания
Караваджо
, Дерек Джармен, Великобритания
Сид и Нэнси
, Алекс Кокс, Великобритания
Шанхайский сюрприз
, Джим Годдар, Великобритания
30 августа 1986
Синий бархат
, Дэвид Линч, США
31 августа 1986
Храни меня, мой талисман
, Роман Балаян, СССР
7 сентября 1986
3 новеллы
, Елена Баринова, СССР
30 сентября 1986
Крутые мужики
, Джеф Кэнью, США
5 октября 1986
Пегги Сью вышла замуж
, Фрэнсис Форд Коппола, США
8 октября 1986
Цвет денег
, Мартин Скорсезе, США
11 октября 1986
Точки мозга
, Улли Ломмель, США
15 октября 1986
Фуэте
, Владимир Васильев, Борис Ермолаев, СССР
21 октября 1986
Петух и боярин
, Лев Мильчин, СССР
24 октября 1986
Когда дует ветер
, Джимми Т Мураками, Великобритания
30 октября 1986
Чужая белая и рябой
, Сергей Соловьев, СССР
1 ноября 1986
Прости
, Эрнест Ясан, СССР
7 ноября 1986
Дикая штучка
, Джонатан Демме, США
11 ноября 1986
Михайло Ломоносов
, Александр Прошкин, СССР
14 ноября 1986
Каждый раз мы говорим "Прощай"
, Моше Мизрахи, США / Израиль
21 ноября 1986
Американская история
, Дон Блат, США
Предатель
, Саймон Лэнгтон, Великобритания
26 ноября 1986
Берег москитов
, Питер Уир, США
1 декабря 1986
Постарайся остаться живым...
, Геннадий Иванов, СССР
Кин-дза-дза
, Георгий Данелия, СССР
5 декабря 1986
Перевал разбитых сердец
, Клинт Иствуд, США
12 декабря 1986
Одинокая женщина желает познакомиться
, Вячеслав Криштофович, СССР
Золотой ребенок
, Майкл Ритчи, США
18 декабря 1986
Аллан Куотермейн и потерянный Город Золота
, Гэри Нелсон, Ньюф Арнолд, США
19 декабря 1986
Кинг Конг жив
, Джон Гиллермин, США
Без пощады
, Ричард Пирс, США
Взвод
, Оливер Стоун, США
Дети в стране игрушек
, Клайв Доннер, США
22 декабря 1986
Капитан «Пилигрима»
, Андрей Праченко, СССР
25 декабря 1986
На следующее утро
, Сидни Люмет, США
Дуэт для солиста
, Андрей Кончаловский, США
29 декабря 1986
Контора
, Кен Финклмен, США
30 декабря 1986
На златом крыльце сидели
, Борис Рыцарев, СССР
31 декабря 1986
Элегия
, Александр Сокуров, СССР
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Рецензия
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2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
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Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
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2022, Россия, анимация, семейный, приключения
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2021, Россия, триллер
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Отзывы
2022, Россия, комедия
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Рецензия
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2011, США, драма, боевик
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