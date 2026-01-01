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Архив премьер 1960 года

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1 января 1960
Простая история, Юрий Егоров, СССР Муха-цокотуха, Владимир Сутеев, Борис Дежкин, СССР Хрустальный башмачок, Александр Роу, Ростислав Захаров, СССР
9 января 1960
Люди на мосту, Александр Зархи, СССР
28 января 1960
Дама с собачкой, Иосиф Хейфиц, СССР
2 февраля 1960
Жажда, Евгений Ташков, СССР
3 февраля 1960
Из Лебяжьего сообщают, Василий Шукшин, СССР
22 февраля 1960
Любовь с первого взгляда, Лео Флейдер, Аргентина
20 марта 1960
Жеребенок, Владимир Фетин, СССР
21 марта 1960
Конец Черной топи, Владимир Дегтярев, СССР
23 марта 1960
Загнанный волк, Ясудзо Масумура, Япония Разные колёса, Леонид Амальрик, СССР
21 апреля 1960
Милашки, Клод Шаброль, Италия / Франция
22 апреля 1960
Королевские зайцы, Владимир Полковников, СССР
3 мая 1960
Сирота, Сан-Фун Ли, Гонконг
25 мая 1960
Мичман Панин, Михаил Швейцер, СССР Евгения Гранде, Сергей Алексеев, СССР
19 июня 1960
Вдали от родины, Алексей Швачко, СССР
27 июня 1960
Русский сувенир, Григорий Александров, СССР
25 июля 1960
Спасите наши души, Алексей Мишурин, СССР
5 августа 1960
Весенние грозы, Николай Фигуровский, СССР
12 августа 1960
Сережа, Георгий Данелия, Игорь Таланкин, СССР
18 сентября 1960
Ждите писем, Юлий Карасик, СССР
12 октября 1960
Кроткая, Александр Борисов, СССР
18 октября 1960
Третья сестра Лю, Су Ли, Китай
27 октября 1960
Все по домам, Луиджи Коменчини, Италия / Франция
17 ноября 1960
Уличный регулировщик, Луиджи Дзампа, Италия
20 ноября 1960
Воскресение, Михаил Швейцер, СССР
28 ноября 1960
Северная повесть, Евгений Андриканис, СССР
13 декабря 1960
Чудотворная, Владимир Скуйбин, СССР
23 декабря 1960
Мертвые души, Леонид Трауберг, СССР
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