Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 1960
Архив премьер 1960 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 1960
Простая история
, Юрий Егоров, СССР
Муха-цокотуха
, Владимир Сутеев, Борис Дежкин, СССР
Хрустальный башмачок
, Александр Роу, Ростислав Захаров, СССР
9 января 1960
Люди на мосту
, Александр Зархи, СССР
28 января 1960
Дама с собачкой
, Иосиф Хейфиц, СССР
2 февраля 1960
Жажда
, Евгений Ташков, СССР
3 февраля 1960
Из Лебяжьего сообщают
, Василий Шукшин, СССР
22 февраля 1960
Любовь с первого взгляда
, Лео Флейдер, Аргентина
20 марта 1960
Жеребенок
, Владимир Фетин, СССР
21 марта 1960
Конец Черной топи
, Владимир Дегтярев, СССР
23 марта 1960
Загнанный волк
, Ясудзо Масумура, Япония
Разные колёса
, Леонид Амальрик, СССР
21 апреля 1960
Милашки
, Клод Шаброль, Италия / Франция
22 апреля 1960
Королевские зайцы
, Владимир Полковников, СССР
3 мая 1960
Сирота
, Сан-Фун Ли, Гонконг
25 мая 1960
Мичман Панин
, Михаил Швейцер, СССР
Евгения Гранде
, Сергей Алексеев, СССР
19 июня 1960
Вдали от родины
, Алексей Швачко, СССР
27 июня 1960
Русский сувенир
, Григорий Александров, СССР
25 июля 1960
Спасите наши души
, Алексей Мишурин, СССР
5 августа 1960
Весенние грозы
, Николай Фигуровский, СССР
12 августа 1960
Сережа
, Георгий Данелия, Игорь Таланкин, СССР
18 сентября 1960
Ждите писем
, Юлий Карасик, СССР
12 октября 1960
Кроткая
, Александр Борисов, СССР
18 октября 1960
Третья сестра Лю
, Су Ли, Китай
27 октября 1960
Все по домам
, Луиджи Коменчини, Италия / Франция
17 ноября 1960
Уличный регулировщик
, Луиджи Дзампа, Италия
20 ноября 1960
Воскресение
, Михаил Швейцер, СССР
28 ноября 1960
Северная повесть
, Евгений Андриканис, СССР
13 декабря 1960
Чудотворная
, Владимир Скуйбин, СССР
23 декабря 1960
Мертвые души
, Леонид Трауберг, СССР
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Написать отзыв
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить