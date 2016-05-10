Тайник красных камней, 2015

Постапокалипсис. Юго-восток Сибири. Времена, напоминающие освоение дикого запада Америки 19 века, где многие вопросы решаются с помощью оружия. Фильм состоит из 2-х историй. 1-я история происходит на территории Гурании, где существует легенда о таинственной пещере. Пещера надежно укрыта в Красных камнях, где есть все необходимое для выживания в изменившемся мире. Возможно это засекреченный склад военных, оставшийся с прошлых времен. Судьба сводит 3-х героев этой истории, людей совершенно разных. Это отставной военный, который называет себя Полковником, аферист Малгай и искательница приключений Саяна. Так же за тайником охотятся спецслужбы Маньчжурских Эмиратов и банда басмачей Амирхана. Все они должны вступить в смертельную схватку за обладание этим тайником.