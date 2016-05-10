Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайник красных камней
Киноафиша Фильмы Тайник красных камней

Тайник красных камней, 2015

2015 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Постапокалипсис. Юго-восток Сибири. Времена, напоминающие освоение дикого запада Америки 19 века, где многие вопросы решаются с помощью оружия. Фильм состоит из 2-х историй. 1-я история происходит на территории Гурании, где существует легенда о таинственной пещере. Пещера надежно укрыта в Красных камнях, где есть все необходимое для выживания в изменившемся мире. Возможно это засекреченный склад военных, оставшийся с прошлых времен. Судьба сводит 3-х героев этой истории, людей совершенно разных. Это отставной военный, который называет себя Полковником, аферист Малгай и искательница приключений Саяна. Так же за тайником охотятся спецслужбы Маньчжурских Эмиратов и банда басмачей Амирхана. Все они должны вступить в смертельную схватку за обладание этим тайником.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 мая 2016
Премьера в мире 10 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Валерий Булатов
В ролях
Валерий Кошелев
Синельга Ванчугова
Олег Новиков
Олег Новиков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайник красных камней 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Приложение киноафиши