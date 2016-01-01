Иван Царевич и Серый Волк 3, 2015

Дожив до 150 лет, правитель Тридевятого Царства решает уйти на заслуженную пенсию и передает заботы о государстве в руки Ивана Царевича и Серого Волка. Только вот молодая жена Ивана Василиса недовольна новыми обязанностями мужа, ведь она за все это время даже в свадебное путешествие не съездила. Уступив прихотям Василисы, герои отправляются в заграничную поездку, оставив государство на попечении обычного огородного пугала, которое, как они узнают по возвращении, не такое уж и обычное.
Царь Тридевятого царства, в честь своего 150-летия решил, что с него хватит — пора на заслуженный отдых. «Я устал. Я ухожу», — заявил самодержец и с удочкой и ведёрком удалился в деревенскую глушь. А оберегать государство остались Иван с Серым Волком. Вот только Василиса, жена Ивана, заявила, что свадебного путешествия у неё не было, заграницу она не видела, «постить» в инстаграм решительно нечего и вообще.
Иван спорить не стал, а вместе с Василисой, Котом — ученым и Серым Волком, погрузился на ковер-самолет и отправился в путь. А за главного в стране герои оставили самое обычное огородное пугало… Но пока компания шаталась по Миланам и Парижам, Пугало ожило и начало наводить свои порядки в Тридевятом царстве…