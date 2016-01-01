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Иван Царевич и Серый Волк 3 Иван Царевич и Серый Волк 3
Киноафиша Фильмы Иван Царевич и Серый Волк 3

Иван Царевич и Серый Волк 3, 2015

2015 / Россия
7.6 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Дожив до 150 лет, правитель Тридевятого Царства решает уйти на заслуженную пенсию и передает заботы о государстве в руки Ивана Царевича и Серого Волка. Только вот молодая жена Ивана Василиса недовольна новыми обязанностями мужа, ведь она за все это время даже в свадебное путешествие не съездила. Уступив прихотям Василисы, герои отправляются в заграничную поездку, оставив государство на попечении обычного огородного пугала, которое, как они узнают по возвращении, не такое уж и обычное.

  • При бюджете в 4 миллиона долларов мультфильм собрал более 10 миллионов долларов за 17 дней проката.
  • В 2016 году на российской национальной анимационной премии “Икар” мультфильм взял приз в номинации “Фильм в прокате”.
  • Помощника царя – Ферапонта – озвучил актер и режиссер Дмитрий Высоцкий, ранее подаривший свой голос коню Юлию из фильмов анимационной студии "Мельница" про богатырей. А Волка, как и во второй части франшизы, озвучил продюсер Александр Боярский: его голосом также говорят Антипка из “Трех богатырей: Ход конем” (2014), Кикимора из “Трех богатырей и Морского царя” (2016) и Василевс из
  • “Трех богатырей и Наследницы престола” (2018).
  • Режиссер “Алеши Поповича и Тугарин Змея” Константин Бронзит был указан в титрах как актер, озвучивший дворника Фрола, что привело Бронзита в замешательство на премьере мультфильма. Выяснилось, что коллеги решили таким образом пошутить над Константином, ведь за весь мультфильм Фрол не произносит ни слова.
  • Режиссер мультфильма Дарина Шмидт является ученицей Константина Бронзита.

Царь Тридевятого царства, в честь своего 150-летия решил, что с него хватит — пора на заслуженный отдых. «Я устал. Я ухожу», — заявил самодержец и с удочкой и ведёрком удалился в деревенскую глушь. А оберегать государство остались Иван с Серым Волком. Вот только Василиса, жена Ивана, заявила, что свадебного путешествия у неё не было, заграницу она не видела, «постить» в инстаграм решительно нечего и вообще.

Иван спорить не стал, а вместе с Василисой, Котом — ученым и Серым Волком, погрузился на ковер-самолет и отправился в путь. А за главного в стране герои оставили самое обычное огородное пугало… Но пока компания шаталась по Миланам и Парижам, Пугало ожило и начало наводить свои порядки в Тридевятом царстве…

7.6 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 января 2016
Премьера в мире 1 января 2016
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Дарина Шмидт
Дарина Шмидт
В ролях
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Татьяна Бунина
Все актеры и съемочная группа
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Студия «Мельница» и «Квартет И», пожалуй, олицетворяют самобытность в отечественном кинематографе. Но часто случается так, что встав на новый путь развития, можно задержаться там надолго, позабыв о существовании других направлений. В результате дорога уникальности превращается в конвейер, штампующий бесконечные сиквелы. После того как количество историй о богатырях достигло критической отметки, на смену им пришёл «Иван Царевич и Серый Волк». Обрамлённый всё…
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