Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бен-Гур Бен-Гур
Киноафиша Фильмы Бен-Гур
Ben-Hur

Бен-Гур, 2016

2016 / США
6.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Известный российский постановщик Тимур Бекмамбетов не смог пройти мимо культовой истории и стал режиссёром новой ленты «Бен-Гур». Главную роль в ремейке исполнил Джек Хьюстон («Убей своих любимых», «Дальняя дорога»). Также в фильме сыграли Назанин Бониади («Железный человек», «Танцующий в пустыне»), Родриго Санторо («Фокус»), Тоби Кеббел («Планета обезьян: Революция») и Морган Фримен («Побег из Шоушенка», «Семь») и другие известные актёры.

Бен-Гур принадлежит к знатному роду иудеев, однако высокое положение в обществе не спасает его от жестокого наказания. У героя есть друг, римлянин Мессала, который придаёт его, в результате чего вся семья главного героя подвергается гонениям. Последующие события жизни Бен-Гура совсем не щадят его и выливаются тяжкими испытаниями. Однако на его пути встречаются и те, кто готов протянуть руку помощи. По прошествии нескольких лет несправедливо осуждённый возвращается, чтобы свершить своё возмездие.

- В основе фильма «Бен-Гур» лежит роман Лью Уоллеса «Бен-Гур: история Христа», который увидел свет в 1880 году. А уже в 1889 году он был адаптирован для бродвейской сцены

- За последние 100 лет книга была экранизирована несколько раз. Самой известной стала лента Уильяма Уайлера 1959 года, которая забрала 11 статуэток на премии Оскар. Также существуют: короткометражка 1907 года, немой фильм 1925-го, анимационная версия 2003-го и канадский сериал 2010-го. 

- Фильм Тимура Бекмамбетова является ремейком картины «Бен-Гур» Уайлера

- Съёмки «Бен-Гура» проходили в Италии (Рим и Матера)

- В фильме могли сыграть звёзды супергеройских блокбастеров: Том Хиддлстон («Тор») и Галь Гадот («Чудо-женщина»)

История Бен-Гура, потомка знатного иудейского рода, который был предан своим лучшим другом-римлянином. Проведя много лет в рабстве на римских галерах, Бен-Гур в итоге получает возможность вернуться на родину и отомстить обидчику.

6.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 августа 2016
Премьера онлайн 30 ноября 2016
Премьера в мире 17 августа 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
В ролях
Джек Хьюстон
Джек Хьюстон
Тоби Кеббелл
Тоби Кеббелл
Морган Фриман
Морган Фриман
Оливия Кук
Оливия Кук
Айелет Зурер
Айелет Зурер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про искупление Фильмы про искупление
Фильмы про евреев Фильмы про евреев
Постер фильма Бен-Гур 18 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бен-Гур смотреть онлайн

Бен-Гур
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В семье Гуров приемный сын Мессала всегда считался родным. Так уж повелось. Много лет назад богатейший дом в Иерусалиме не посчитал зазорным приютить безродного римского мальчишку, от которого все шарахались, как от прокаженного: дед Мессалы когда-то осмелился пойти против Цезаря – и маленькому римлянину по наследству досталось клеймо позора. Однако у Гуров он вполне мог чувствовать себя принцем: разницы между приемышем и кровным сыном родители не видели никакой, Мессала и Джудо –…
Читать
Андрей 2 декабря 2018, 13:03
хороший фильм!
не смотрел изначальный 59ого года, но этот понравился!
хорошая игра актёров, картинка, костюмы.
не такой эпичный, как Гладиатор… Читать дальше…
alex 8 ноября 2016, 08:20
sehr komisch!
:)
слишком всего понамешано. Пилат имел внешность почтикириллалаврованопотолше. Порадовала только фамилия Тимура в титрах в… Читать дальше…
Отзывы Написать
29 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Бен-Гур
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джек Хьюстон вошел в список фаворитов на роль Джеймса Бонда Многострадальный следующий фильм о Джеймсе Бонде не так давно обзавелся сценаристами, однако вопрос с исполнителем главной роли до сих пор не решился. Пока MGM по-прежнему пытается убедить Дэниела
Написать
14 марта 2017 15:27
«Бен-Гур» может стать самым провальным фильмом лета-2016 Лето-2016 продемонстрировало, что зрители идут в кинотеатры куда менее охотно – в прокате одновременно провалились несколько весьма многообещающих новинок. Хуже всего, однако, пришлось фильму
Написать
12 сентября 2016 13:06
«Полный расколбас» и другие новинки проката в 48 выпуске видеообзора от Киноафиши! На этой неделе выпуск еженедельного обзора порадует вас новинками как отечественного, так и зарубежного производства. Во-первых, главной сенсацией стал, конечно, анимационный фильм «Полный
Написать
7 сентября 2016 12:12
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
международный трейлер
Международный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Приложение киноафиши