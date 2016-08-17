Бен-Гур, 2016

Известный российский постановщик Тимур Бекмамбетов не смог пройти мимо культовой истории и стал режиссёром новой ленты «Бен-Гур». Главную роль в ремейке исполнил Джек Хьюстон («Убей своих любимых», «Дальняя дорога»). Также в фильме сыграли Назанин Бониади («Железный человек», «Танцующий в пустыне»), Родриго Санторо («Фокус»), Тоби Кеббел («Планета обезьян: Революция») и Морган Фримен («Побег из Шоушенка», «Семь») и другие известные актёры.

Бен-Гур принадлежит к знатному роду иудеев, однако высокое положение в обществе не спасает его от жестокого наказания. У героя есть друг, римлянин Мессала, который придаёт его, в результате чего вся семья главного героя подвергается гонениям. Последующие события жизни Бен-Гура совсем не щадят его и выливаются тяжкими испытаниями. Однако на его пути встречаются и те, кто готов протянуть руку помощи. По прошествии нескольких лет несправедливо осуждённый возвращается, чтобы свершить своё возмездие.