Бен-Гур, 2016

Известный российский постановщик Тимур Бекмамбетов не смог пройти мимо культовой истории и стал режиссёром новой ленты «Бен-Гур». Главную роль в ремейке исполнил Джек Хьюстон («Убей своих любимых», «Дальняя дорога»). Также в фильме сыграли Назанин Бониади («Железный человек», «Танцующий в пустыне»), Родриго Санторо («Фокус»), Тоби Кеббел («Планета обезьян: Революция») и Морган Фримен («Побег из Шоушенка», «Семь») и другие известные актёры.
Бен-Гур принадлежит к знатному роду иудеев, однако высокое положение в обществе не спасает его от жестокого наказания. У героя есть друг, римлянин Мессала, который придаёт его, в результате чего вся семья главного героя подвергается гонениям. Последующие события жизни Бен-Гура совсем не щадят его и выливаются тяжкими испытаниями. Однако на его пути встречаются и те, кто готов протянуть руку помощи. По прошествии нескольких лет несправедливо осуждённый возвращается, чтобы свершить своё возмездие.
- В основе фильма «Бен-Гур» лежит роман Лью Уоллеса «Бен-Гур: история Христа», который увидел свет в 1880 году. А уже в 1889 году он был адаптирован для бродвейской сцены
- За последние 100 лет книга была экранизирована несколько раз. Самой известной стала лента Уильяма Уайлера 1959 года, которая забрала 11 статуэток на премии Оскар. Также существуют: короткометражка 1907 года, немой фильм 1925-го, анимационная версия 2003-го и канадский сериал 2010-го.
- Фильм Тимура Бекмамбетова является ремейком картины «Бен-Гур» Уайлера
- Съёмки «Бен-Гура» проходили в Италии (Рим и Матера)
- В фильме могли сыграть звёзды супергеройских блокбастеров: Том Хиддлстон («Тор») и Галь Гадот («Чудо-женщина»)
История Бен-Гура, потомка знатного иудейского рода, который был предан своим лучшим другом-римлянином. Проведя много лет в рабстве на римских галерах, Бен-Гур в итоге получает возможность вернуться на родину и отомстить обидчику.
не смотрел изначальный 59ого года, но этот понравился!
хорошая игра актёров, картинка, костюмы.
не такой эпичный, как Гладиатор… Читать дальше…
:)
слишком всего понамешано. Пилат имел внешность почтикириллалаврованопотолше. Порадовала только фамилия Тимура в титрах в… Читать дальше…