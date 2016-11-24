Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Другой мир: Войны крови Другой мир: Войны крови
Киноафиша Фильмы Другой мир: Войны крови
Underworld: Blood Wars

Другой мир: Войны крови, 2017

2017 / США
7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В это сложно поверить, но первая часть мистической саги «Другой мир» вышла на экраны уже 13 лет назад. За это время появилось ещё четыре картины, а «Другой мир: Войны крови» станет уже шестой частью, если считать «Восстание ликанов» 2008 года. Режиссёром выступила дебютантка Анна Ферстер, работавшая оператором на съёмках «Анонима», а также снимавшая эпизоды таких сериалов, как «Помнить всё» и «Мыслить, как преступник». В команду сценаристов вошли Кори Гудман («Последний охотник на ведьм»), а также причастные к созданию предшествующих частей Кевин Гревье и  Дэнни МакБрайд. В главной роли вновь предстанет несравненная Кейт Бекинсейл. А вместе с ней на экране появятся Тео Джеймс («Дивергент»), Тобайас Мензис («Игра престолов», «Искупление»), а также его коллега по сериалу Чарльз Дэнс.

События фильма «Другой мир: Войны крови» развернутся после того, как Селин проснулась и обнаружила, что у неё есть дочь, которая относится к новому поколению гибридов. Люди настроены по отношению ко всем существам других рас враждебно, поэтому вступают с ними в противостояние. Они создают суперликанов, которые обладают неимоверной силой, что выливается в кровопролитное противостояние. Но теперь настало время для финальной битвы между ликанами и вампирами.

Это пятый фильм франшизы «Другой мир», в котором Кейт Бекинсейл вернулась к роли вампира Селин. Первые кадры возвращают нас к событиям предыдущих четырех частей. Селин вновь находится в бегах. За ней охотятся вампиры, чтобы отомстить за убийство Виктора, а также ликаны, которые хотят узнать, где она прячет дочь.

У нее остался только один помощник – вампир Дэвид. Он рассказывает Селин о том, что у ликанов объявился новый лидер. Мариус сильнее всех, кого они знали, и он не остановится, пока не найдет ее дочь. Ведь девочка унаследовала все лучшие стороны своих родителей. Новое поколение оборотней угрожает древнейшим обителям вампиров. Главам кланов предстоит сделать выбор – простить Селин и позволить ей помочь, или навеки стать пылью.

Первоначально премьера картины была назначена на конец октября 2016 года, но затем ее перенесли на январь 2017-го из-за задержек в производстве.

Эта часть франшизы заслужила в основном негативные оценки критиков и прохладные – зрителей.

Пятая часть «Другого мира» стала первым фильмом из франшизы, который получил 15-й сертификат в Великобритании после выхода первой ленты. Все остальные сиквелы имеют рейтинг 18.

Планировалось, что эта картина завершит франшизу с участием героини Кейт Бекинсейл. Так в итоге и вышло. Хотя авторы проекта заявляли, что Собираются снять еще один фильм, в котором появится Селин. Для этого в ленте даже оставили открытый финал. Однако актриса заявила, что не планирует возвращаться к роли своего персонажа.

Это режиссерский дебют Анны Ферстер. До этого она неоднократно работала с именитым Роландом Эмерихом в качестве постановщика визуальных эффектов.

Имя лидера клана северных вампиров имеет отсылку к скандинавской мифологии. Там существовал бог Витар, который являлся сыном Одина. Ему было предначертано расправиться с огромным волком Фенриром, когда наступит Рагнарек. Общее имя намекает на то, что именно Видар выступает непримиримым врагом оборотней.

Между этой частью и предыдущей прошло более трех лет, что является самым долгим перерывом во всей франшизе.

Во время эпизода в замке мы видим картины с изображением старших вампиров. На одной из них присутствует Влад Цепеш, известный в литературе и истории, как Дракула.

Предыдущие ленты имели выраженный мифологический колорит восточноевропейских стран. Однако в этой части франшизы мы наблюдаем присутствие скандинавского эпоса. В первую очередь это выражается в именах действующих персонажей, которые считаются популярными в Швеции и Норвегии.

Фильм впервые вышел на экраны одновременно с новой частью «Обители зла». Обычно франшизы не пересекались в прокате.

Создатели проекта заявляли, что готовы снять кроссовер, объединяющий «Другой мир» и «Обитель зла». Но в результате договоренности не были достигнуты.

В этой ленте снимались сразу 4 актера из сериала «Игра престолов». Речь идет о Чарльзе Дэнсе, Тобиасе Мензисе, Джеймсе Фолкнере, а также о Ларе Пулвер.

В картине мы наконец узнаем, что случилось с Майклом Корвином после того, как он исчез в предыдущей части.

В одной из сцен, где ликаны должны вторгнуться в восточный ковен, Варга отдает Дэвиду магазин, в котором светятся пули. Однако они предназначены для уничтожения вампиров. В случае с оборотнями логичнее было бы использовать серебро.

В эпизоде, где вампиры заваривают ворота, есть еще одна логическая ошибка. При работе с дуговой сваркой образуется ультрафиолетовое излучение. Оно убило бы каждого вампира, оказавшегося рядом.

В конце фильма мы узнаем, что Мариус использовал кровь Майкла Корвина, чтобы стать сильнее.

Воительница-вампир Селена вступает в свой последний и решающий бой между оборотнями и кланом вампиров, который предал ее.

7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 24 ноября 2016
Премьера онлайн 29 сентября 2017
Премьера в мире 24 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Анна Ферстер
Анна Ферстер
В ролях
Тео Джеймс
Тео Джеймс
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Брэдли Джеймc
Брэдли Джеймc
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Алисия Вела-Бэйли
Алисия Вела-Бэйли
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Другой мир: Пробуждение
Другой мир: Пробуждение (2012)
7.5581393
Другой мир II: Эволюция
Другой мир II: Эволюция (2006)
7.368421
Другой мир
Другой мир (2003)
7.71875
Фильм находится в подборках
Ужасы про вампиров Ужасы про вампиров
Фильмы про вампиров Фильмы про вампиров
Все части «Другой мир» Все части «Другой мир»
Постер фильма Другой мир: Войны крови 8 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Другой мир: Войны крови смотреть онлайн

Другой мир: Войны крови
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Другой мир: Пробуждение
 
Другой мир II: Эволюция
 
Другой мир
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Много интересных и необычных существ существует в вымышленных мирах: это вам и призраки, и оборотни, и вампиры. Последние, например, настолько полюбились народу, что кинематограф рассматривает этих созданий в самых разных форматах, от сериалов, типа «Дневников вампира» (2009-2017, «The Vampire Diaries») до фильмов, вроде «Сумерек» (2008, «Twilight») и их продолжений. Но не все знают, что своего рода прародителями вампирского жанра стали…
Читать
Ирина Самойлова 27 ноября 2016, 15:07
Добрый день. Ограничение фильма 16+
Некоторые кинотеатры пускают с родителями. Вам нужно уточнить в конкретном кинотеатре. Возможно, достаточно заявления от родителей.
Obled 29 ноября 2016, 20:14
Я фанат этой саги, точнее первых 3х частей. 4ая хуже, но годиться.
Эта же, 5ая, просто позорище.
Троечка с минусом фильму, и то только за… Читать дальше…
Отзывы Написать
27 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Другой мир: Войны крови
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кейт Бекинсейл попрощалась с франшизой «Другой мир» Снявшись в главной роли в пяти фильмах серии «Другой мир», Кейт Бекинсейл наконец-то готова попрощаться с франшизой – актриса упомянула, что провела достаточно времени в роли
Написать
14 сентября 2018 17:04
От Арми Хаммера до Тео Джеймса: 4 актера, которые могли бы заменить Генри Кавилла в роли Супермена Пока Warner Bros. и Генри Кавилл все больше запутывают фанатов киновселенной DCEU расплывчатыми комментариями по поводу своего дальнейшего сотрудничества, большинство уже прощается с Суперменом
Написать
14 сентября 2018 00:00
В Москве прошла пресс-конференция к фильму «Другой мир: Войны крови» с Кейт Бекинсейл Вместе с премьерой пятой части «Другого мира» Кейт Бекинсейл приехала в Москву и ответила на вопросы о новом фильме и о своей карьере. Актриса порадовала журналистов приветствием,
Написать
25 ноября 2016 15:45
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 3
Дублированный трейлер 3
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши