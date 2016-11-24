Другой мир: Войны крови, 2017

Первоначально премьера картины была назначена на конец октября 2016 года, но затем ее перенесли на январь 2017-го из-за задержек в производстве.

Эта часть франшизы заслужила в основном негативные оценки критиков и прохладные – зрителей.

Пятая часть «Другого мира» стала первым фильмом из франшизы, который получил 15-й сертификат в Великобритании после выхода первой ленты. Все остальные сиквелы имеют рейтинг 18.

Планировалось, что эта картина завершит франшизу с участием героини Кейт Бекинсейл. Так в итоге и вышло. Хотя авторы проекта заявляли, что Собираются снять еще один фильм, в котором появится Селин. Для этого в ленте даже оставили открытый финал. Однако актриса заявила, что не планирует возвращаться к роли своего персонажа.

Это режиссерский дебют Анны Ферстер. До этого она неоднократно работала с именитым Роландом Эмерихом в качестве постановщика визуальных эффектов.

Имя лидера клана северных вампиров имеет отсылку к скандинавской мифологии. Там существовал бог Витар, который являлся сыном Одина. Ему было предначертано расправиться с огромным волком Фенриром, когда наступит Рагнарек. Общее имя намекает на то, что именно Видар выступает непримиримым врагом оборотней.

Между этой частью и предыдущей прошло более трех лет, что является самым долгим перерывом во всей франшизе.

Во время эпизода в замке мы видим картины с изображением старших вампиров. На одной из них присутствует Влад Цепеш, известный в литературе и истории, как Дракула.

Предыдущие ленты имели выраженный мифологический колорит восточноевропейских стран. Однако в этой части франшизы мы наблюдаем присутствие скандинавского эпоса. В первую очередь это выражается в именах действующих персонажей, которые считаются популярными в Швеции и Норвегии.

Фильм впервые вышел на экраны одновременно с новой частью «Обители зла». Обычно франшизы не пересекались в прокате.

Создатели проекта заявляли, что готовы снять кроссовер, объединяющий «Другой мир» и «Обитель зла». Но в результате договоренности не были достигнуты.

В этой ленте снимались сразу 4 актера из сериала «Игра престолов». Речь идет о Чарльзе Дэнсе, Тобиасе Мензисе, Джеймсе Фолкнере, а также о Ларе Пулвер.

В картине мы наконец узнаем, что случилось с Майклом Корвином после того, как он исчез в предыдущей части.

В одной из сцен, где ликаны должны вторгнуться в восточный ковен, Варга отдает Дэвиду магазин, в котором светятся пули. Однако они предназначены для уничтожения вампиров. В случае с оборотнями логичнее было бы использовать серебро.

В эпизоде, где вампиры заваривают ворота, есть еще одна логическая ошибка. При работе с дуговой сваркой образуется ультрафиолетовое излучение. Оно убило бы каждого вампира, оказавшегося рядом.

В конце фильма мы узнаем, что Мариус использовал кровь Майкла Корвина, чтобы стать сильнее.