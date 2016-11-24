Другой мир: Войны крови, 2017

В это сложно поверить, но первая часть мистической саги «Другой мир» вышла на экраны уже 13 лет назад. За это время появилось ещё четыре картины, а «Другой мир: Войны крови» станет уже шестой частью, если считать «Восстание ликанов» 2008 года. Режиссёром выступила дебютантка Анна Ферстер, работавшая оператором на съёмках «Анонима», а также снимавшая эпизоды таких сериалов, как «Помнить всё» и «Мыслить, как преступник». В команду сценаристов вошли Кори Гудман («Последний охотник на ведьм»), а также причастные к созданию предшествующих частей Кевин Гревье и Дэнни МакБрайд. В главной роли вновь предстанет несравненная Кейт Бекинсейл. А вместе с ней на экране появятся Тео Джеймс («Дивергент»), Тобайас Мензис («Игра престолов», «Искупление»), а также его коллега по сериалу Чарльз Дэнс.
События фильма «Другой мир: Войны крови» развернутся после того, как Селин проснулась и обнаружила, что у неё есть дочь, которая относится к новому поколению гибридов. Люди настроены по отношению ко всем существам других рас враждебно, поэтому вступают с ними в противостояние. Они создают суперликанов, которые обладают неимоверной силой, что выливается в кровопролитное противостояние. Но теперь настало время для финальной битвы между ликанами и вампирами.
Это пятый фильм франшизы «Другой мир», в котором Кейт Бекинсейл вернулась к роли вампира Селин. Первые кадры возвращают нас к событиям предыдущих четырех частей. Селин вновь находится в бегах. За ней охотятся вампиры, чтобы отомстить за убийство Виктора, а также ликаны, которые хотят узнать, где она прячет дочь.
У нее остался только один помощник – вампир Дэвид. Он рассказывает Селин о том, что у ликанов объявился новый лидер. Мариус сильнее всех, кого они знали, и он не остановится, пока не найдет ее дочь. Ведь девочка унаследовала все лучшие стороны своих родителей. Новое поколение оборотней угрожает древнейшим обителям вампиров. Главам кланов предстоит сделать выбор – простить Селин и позволить ей помочь, или навеки стать пылью.
Первоначально премьера картины была назначена на конец октября 2016 года, но затем ее перенесли на январь 2017-го из-за задержек в производстве.
Эта часть франшизы заслужила в основном негативные оценки критиков и прохладные – зрителей.
Пятая часть «Другого мира» стала первым фильмом из франшизы, который получил 15-й сертификат в Великобритании после выхода первой ленты. Все остальные сиквелы имеют рейтинг 18.
Планировалось, что эта картина завершит франшизу с участием героини Кейт Бекинсейл. Так в итоге и вышло. Хотя авторы проекта заявляли, что Собираются снять еще один фильм, в котором появится Селин. Для этого в ленте даже оставили открытый финал. Однако актриса заявила, что не планирует возвращаться к роли своего персонажа.
Это режиссерский дебют Анны Ферстер. До этого она неоднократно работала с именитым Роландом Эмерихом в качестве постановщика визуальных эффектов.
Имя лидера клана северных вампиров имеет отсылку к скандинавской мифологии. Там существовал бог Витар, который являлся сыном Одина. Ему было предначертано расправиться с огромным волком Фенриром, когда наступит Рагнарек. Общее имя намекает на то, что именно Видар выступает непримиримым врагом оборотней.
Между этой частью и предыдущей прошло более трех лет, что является самым долгим перерывом во всей франшизе.
Во время эпизода в замке мы видим картины с изображением старших вампиров. На одной из них присутствует Влад Цепеш, известный в литературе и истории, как Дракула.
Предыдущие ленты имели выраженный мифологический колорит восточноевропейских стран. Однако в этой части франшизы мы наблюдаем присутствие скандинавского эпоса. В первую очередь это выражается в именах действующих персонажей, которые считаются популярными в Швеции и Норвегии.
Фильм впервые вышел на экраны одновременно с новой частью «Обители зла». Обычно франшизы не пересекались в прокате.
Создатели проекта заявляли, что готовы снять кроссовер, объединяющий «Другой мир» и «Обитель зла». Но в результате договоренности не были достигнуты.
В этой ленте снимались сразу 4 актера из сериала «Игра престолов». Речь идет о Чарльзе Дэнсе, Тобиасе Мензисе, Джеймсе Фолкнере, а также о Ларе Пулвер.
В картине мы наконец узнаем, что случилось с Майклом Корвином после того, как он исчез в предыдущей части.
В одной из сцен, где ликаны должны вторгнуться в восточный ковен, Варга отдает Дэвиду магазин, в котором светятся пули. Однако они предназначены для уничтожения вампиров. В случае с оборотнями логичнее было бы использовать серебро.
В эпизоде, где вампиры заваривают ворота, есть еще одна логическая ошибка. При работе с дуговой сваркой образуется ультрафиолетовое излучение. Оно убило бы каждого вампира, оказавшегося рядом.
В конце фильма мы узнаем, что Мариус использовал кровь Майкла Корвина, чтобы стать сильнее.
Воительница-вампир Селена вступает в свой последний и решающий бой между оборотнями и кланом вампиров, который предал ее.
Некоторые кинотеатры пускают с родителями. Вам нужно уточнить в конкретном кинотеатре. Возможно, достаточно заявления от родителей.
Эта же, 5ая, просто позорище.
Троечка с минусом фильму, и то только за… Читать дальше…