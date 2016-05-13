Поезд в Пусан, 2016

Фильм «Поезд в Пусан» является прямым продолжением мультфильма «Станция «Сеул»». Режиссёром выступил Ён Сан-хо («Король свиней», «Подделка»). Он же написал и сценарий к ленте. В съёмках приняли участие известные в Корее актёры: Кон Ю («Суровое испытание»), Ма Дон-сок («Плохие парни»), Чон Ю-ми («Суровое испытание») и другие. Также в фильме сыграла Ан Со-хи, участница одной из самых популярных корейских групп Wonder girls.

Сюжет картины «Поезд в Пусан» разворачивается день спустя после событий мультфильма, положившего ему начало. Главного героя зову Сук-ву, и вместе со своей дочерью Су-ан он садится в поезд, идущий из Сеула в Пусан. Однако в вагон попадает заражённый таинственным вирусом человек, который тут же начинает распространять его среди пассажиров. Начинается массовая паника, льются реки крови, но Сук-ву не сдаётся и пытается выжить, потому что на кону стоит жизнь его дочери.

Сок У — житель Сеула, молодой разведенный мужчина, воспитывающий малолетнюю дочь Су Ан. Дела у компании, в которой Сок У успешно строит карьеру, идут в гору и отцу-одиночке приходится помногу времени проводить в офисе, возвращаясь домой за полночь. Это сильно расстраивает Су Ан, которая подолгу находится наедине с собой и очень скучает по маме, живущей на другом конце страны в Пусане.

На свой день рождения Су Ан предлагает отцу поехать к маме в гости. Сок У не в восторге от такой перспективы, но чувствуя свою вину, всё же соглашается на поездку и покупает билеты на ближайший поезд.

Сок У, Су Ан и другие пассажиры занимают свои места в поезде, предвкушая комфортное и быстрое путешествие. Один из проводников не замечает, что в последнюю секунду в поезд успевает запрыгнуть странного вида девушка. Она испугана, хромает и держится за ногу, на которой виднеется жуткий след от укуса. В тот же момент Су Ан замечает, как на перроне один человек сбивает с ног другого.

Проводник подает знак машинисту, двери закрываются, поезд отправляется. Никто из пассажиров даже не подозревает, что в стране началась эпидемия загадочного вируса, который превращает людей в агрессивных зомби.