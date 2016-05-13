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Поезд в Пусан Поезд в Пусан
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Train to Busan

Поезд в Пусан, 2016

2016 / Корея
8.0 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Поезд в Пусан» является прямым продолжением мультфильма «Станция «Сеул»». Режиссёром выступил Ён Сан-хо («Король свиней», «Подделка»). Он же написал и сценарий к ленте. В съёмках приняли участие известные в Корее актёры: Кон Ю («Суровое испытание»), Ма Дон-сок («Плохие парни»), Чон Ю-ми («Суровое испытание») и другие. Также в фильме сыграла Ан Со-хи, участница одной из самых популярных корейских групп Wonder girls.

Сюжет картины «Поезд в Пусан» разворачивается день спустя после событий мультфильма, положившего ему начало. Главного героя зову Сук-ву, и вместе со своей дочерью Су-ан он садится в поезд, идущий из Сеула в Пусан. Однако в вагон попадает заражённый таинственным вирусом человек, который тут же начинает распространять его среди пассажиров. Начинается массовая паника, льются реки крови, но Сук-ву не сдаётся и пытается выжить, потому что на кону стоит жизнь его дочери.

Сок У — житель Сеула, молодой разведенный мужчина, воспитывающий малолетнюю дочь Су Ан. Дела у компании, в которой Сок У успешно строит карьеру, идут в гору и отцу-одиночке приходится помногу времени проводить в офисе, возвращаясь домой за полночь. Это сильно расстраивает Су Ан, которая подолгу находится наедине с собой и очень скучает по маме, живущей на другом конце страны в Пусане.

На свой день рождения Су Ан предлагает отцу поехать к маме в гости. Сок У не в восторге от такой перспективы, но чувствуя свою вину, всё же соглашается на поездку и покупает билеты на ближайший поезд.

Сок У, Су Ан и другие пассажиры занимают свои места в поезде, предвкушая комфортное и быстрое путешествие. Один из проводников не замечает, что в последнюю секунду в поезд успевает запрыгнуть странного вида девушка. Она испугана, хромает и держится за ногу, на которой виднеется жуткий след от укуса. В тот же момент Су Ан замечает, как на перроне один человек сбивает с ног другого.

Проводник подает знак машинисту, двери закрываются, поезд отправляется. Никто из пассажиров даже не подозревает, что в стране началась эпидемия загадочного вируса, который превращает людей в агрессивных зомби.

Фильм был показан во внеконкурсной программе Каннского фестиваля и получил хвалебные отзывы

Премьера фильма в Южной Корее состоялась 21 июля 2016 года. В первый же день картину посмотрели более 800 тысяч человек, и ей удалось собрать около 10 миллионов долларов

Фильм «Поезд в Пусан» является дебютом режиссёра Ён Сан-хо в игровом кино, до этого он снимал лишь анимационные картины

Режиссер Эдгар Райт, который снял популярный зомби-фильм “Зомби по имени Шон” является большим поклонником фильма “Поезд в Пусан”. Райт рекомендовал “Поезд в Пусан” к просмотру в своем твиттере, назвав его лучшим фильмом о зомби, который он когда-либо видел.

В Южной Корее “Поезд в Пусан” занимает шестую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов южнокорейского производства за всё время.

Актер Дон-Сок Ма, сыгравший пассажира с беременной женой, был персональным тренером Кон Ю.

Слово “зомби” упоминается в фильме один раз.

“Поезд в Пусан” – это первый игровой фильм режиссера Ён Сан-Хо. Все предыдущие его работы были анимационными.

Сохи, которая играет персонажа Джин-Хи — бывшая участница популярной южнокорейской кей-поп группы “Wonder girls”.

В Южной Корее фильм посмотрели более 11 миллионов зрителей.

“Поезд в Пусан” — первый южнокорейский фильм, который пересек отметку в один миллион долларов в сингапурском прокате.

Премьера фильма состоялась в секции Полуночных показов Каннского кинофестиваля 13 мая 2016 года.

7 августа фильм установил рекорд, как первый корейский фильм 2016 года, преодолевший отметку в 10 миллионов зрителей.

В мировом прокате “Поезд в Пусан” собрал более 93 миллионов долларов.

Анимационный приквел “Станция «Сеул»”, также срежиссированный Ён Сан-Хо, был выпущен менее чем через месяц после выхода “Поезда в Пусан”.

Первый южнокорейский фильм, вышедший в широкий прокат в Индии. Показы осуществлялись сразу на четырех языках, но среди них не было корейского: английский, хинди, тамильский, телугу.

Съемки длились менее четырех месяцев: с 26 апреля по 19 августа 2015 года.

“Поезд в Пусан” стал самым кассовым южнокорейским фильмом в Гонконге, Малайзии и Сингапуре.

Фильм удостоен звания “Выбор критика” от ведущего кинокритика газеты “Нью Йорк Таймс” Жаннетт Катсулис.

Полная версия фильма имеет хронометраж 120 минут, в международном прокате была 118-минутная версия, продолжительность картины в Индии составила 116 минут.

Изначально режиссер фильма Ён Сан-хо опроверг предположения о том, что у фильма будет продолжение, но в 2019 году начал работу над сиквелом “Поезд в Пусан: Полуостров”,который вышел в прокат в 2020 году.

Это не первый фильм ужасов, действие которого происходит в поезде. В 1972 году был снят фильм “Ужас в Транссибирском экспрессе” (другое название — “Поезд ужасов”).

Из-за загадочных вспышек вируса объявлено чрезвычайное положение. Скоростной поезд-экспресс в Пусан стал временным убежищем для тех, кто смог вырваться из охваченного загадочной эпидемией Сеула. Случайные пассажиры не предполагали, что их билет на этот поезд станет счастливым, но вот надолго ли- добро пожаловать на борт и постарайтесь остаться в живых.

8.0 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 24 ноября 2016
Премьера онлайн 17 июня 2021
Премьера в мире 13 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Ён Сан-хо
Ён Сан-хо
В ролях
Кон Ю
Кон Ю
Ма Дон-сок
Ма Дон-сок
Чон Ю-ми
Чон Ю-ми
Чхве У-щик
Чхве У-щик
Ан Со-хи
Ан Со-хи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поезд в Пусан 4 постера
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Поезд в Пусан
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В прокат выходит очередной осенний зомби-муви, в этот раз корейского производства, –  «Поезд в Пусан». Примечательным его делают два факта. Первое – после показа в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля он сорвал долгие овации. Второе – фильм является не просто отдельным проектом, а сиквелом мультфильма (именно сиквелом, а не игровым ремейком), что в мировой кинопрактике встретишь нечасто (если вообще встретишь). Кадр из фильма…
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alex 27 ноября 2016, 20:12
Миленький фильм о том, как прошёл день рождения маленькой девочки.
Забавно смотреть на "приболевших" с корейской внешностью. От этого только хорошие… Читать дальше…
Андрей 29 ноября 2017, 15:15
молодцы корейцы, и северные и южные!
фильм интересный, качественный!
актёры прекрасно играют! особенно, когда с поездов ходячие прыгают! как будто… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
У режиссера «Поезда в Пусан» есть идеи для следующего фильма в рамках франшизы По его словам, новая лента будет ближе к оригинальному хоррору, чем к «Полуострову».
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29 ноября 2021 10:16
Англоязычный ремейк «Поезда в Пусан» обзавелся названием Действие западной версии развернется на пути в Нью-Йорк.
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19 ноября 2021 14:24
Звезда «Поезда в Пусан» Ма Дон-сок сыграет главную роль в американской адаптации сериала «Ловушка» Актер сыграет опытного детектива, распутывающего заговор группы высокопоставленных лиц.
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20 апреля 2021 12:53
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