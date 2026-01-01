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Скоро в прокате «Моана»
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1 января 1955
Заколдованный мальчик
, Владимир Полковников, Александра Снежко-Блоцкая, СССР
Храбрый заяц
, Иван Иванов-Вано, СССР
Снеговик-почтовик
, Леонид Амальрик, СССР
Петушок – Золотой гребешок
, Петр Носов, СССР
23 марта 1955
Пес и кот
, Лев Атаманов, СССР
Остров ошибок
, Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг, СССР
24 марта 1955
Трубка и медведь
, Александр Иванов, СССР
Это что за птица?
, Евгений Мигунов, СССР
Юля-капризуля
, Всеволод Щербаков, СССР
Упрямое тесто
, Владимир Дегтярев, СССР
29 марта 1955
Два друга
, Виктор Эйсымонт, СССР
1 апреля 1955
Попрыгунья
, Самсон Самсонов, СССР
19 апреля 1955
Надежда
, Сергей Герасимов, СССР
29 апреля 1955
Тревожная молодость
, Александр Алов, Владимир Наумов, СССР
5 мая 1955
Васек Трубачев и его товарищи
, Илья Фрэз, СССР
19 июля 1955
Звезды на крыльях
, Исаак Шмарук, СССР
15 августа 1955
Княжна Мери
, Исидор Анненский, СССР
25 августа 1955
Всё, что позволят небеса
, Дуглас Сирк, США
8 сентября 1955
Солдат Иван Бровкин
, Иван Лукинский, СССР
15 сентября 1955
Необыкновенный матч
, Борис Дежкин, Мстислав Пащенко, СССР
21 сентября 1955
Поцелуй убийцы
, Стэнли Кубрик, США
31 октября 1955
Дело
, Геннадий Казанский, Николай Акимов, СССР
21 ноября 1955
Двенадцатая ночь
, Ян Фрид, А. Абрамов, СССР
24 ноября 1955
Ночь охотника
, Чарльз Лотон, США
2 декабря 1955
Весенние голоса
, Эльдар Рязанов, СССР
12 декабря 1955
Максим Перепелица
, Анатолий Граник, СССР
Тень у пирса
, Михаил Винярский, СССР
26 декабря 1955
Педагогическая поэма
, Алексей Маслюков, Мечислава Маевская, СССР
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