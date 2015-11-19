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Альдабра: Путешествие к таинственному острову Альдабра: Путешествие к таинственному острову
Киноафиша Фильмы Альдабра: Путешествие к таинственному острову
Aldabra: Once Upon an Island

Альдабра: Путешествие к таинственному острову, 2016

2016 / Чехия
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ничто не способно остановить человека на пути к исследованию чудес нашей огромной и загадочной планеты. Речь в фильме дебютанта Стива Лихтага «Альдабра: Путешествие к таинственному острову» пойдёт, как вы уже догадались, об атолле, то есть коралловом острове, относящемся к государству Сейшеллы. Он известен тем, что там обитает колоссальное количество гигантских сухопутных черепах. С 80-х годов прошлого века он является уникальным памятником природы и входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поражает воображение не только его уникальная популяция, но также то, что его территория не подверглась влиянию цивилизации.

Съёмочная группа во главе с дебютирующим режиссёром Стивом Лихтагом проделала огромную работу по изучению флоры и фауны острова, и теперь они готовы поделиться с вами этой редкой информацией в формате красочного семейного фильма. Его главными героями станут не только множественные обитатели воды и суши, но даже конкретные персонажи. Среди них гигантская черепаха Элви, морская черепаха Тори и необыкновенный краб Бакстер. Вместе с ними вас ждёт незабываемое приключение в картине «Альдабра: Путешествие к таинственному острову».

- Музыку к фильму написал Роберт Йиша, посвятивший этой работе четыре года и придумавший для каждого животного свою музыкальную тему в исполнении Симфонического оркестра, состоящего из 90 человек

- За всё время, проведённое съёмочной группой на Альдабре, материала набралось на 30 часов

- Фильм озвучил известный чешский актёр Ольдржих Кайзер, снявшийся за свою карьеру в нескольких десятках фильмов

Присоединяйтесь к полной приключений 3D экспедиции к берегам таинственного острова Альдабра, затерянного в водах Индийского океана. Этот атолл, куда редко ступает нога человека, до сих пор является домом для сообщества экзотических животных. Скрестя пальцы, Вы будете наблюдать, как детеныши черепах выползают на смертоносные отмели, изобилующие акулами. Замрете в удивлении, смотря на крупнейших в мире наземных крабов, карабкающихся на пальмы в поисках сочных кокосов. Задержите дыхание при виде гигантского морского окуня, бесстрашно охраняющего древние обломки корабля против воли пытливых аквалангистов. Узнаете о среде обитания гигантских доисторических черепах. Исследуйте остров, который поднялся над морем только для того, чтобы его вновь поглотили океанские течения и неумолимое повышение уровня океана. Познакомьтесь с нашими героями - мудрой черепахой Элви и мамой Тори,  кокосовым раком Бастером, водной птичкой Снупер и многие другими! Эта история полна азарта, эмоций и неожиданных поворотов. Откройте для себя остров Альдабра, прежде чем он будет потерян навсегда!

 

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 3 ноября 2016
Премьера в мире 19 ноября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Стив Лихтаг
Стив Лихтаг
В ролях
Ольдржих Кайзер
Ольдржих Кайзер
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Постер фильма Альдабра: Путешествие к таинственному острову 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Название фильма грешит неточностью, причём, даже в оригинале. Альдабра — это не остров, а второй по величине в мире атолл: группа из 46 островов, окружающих неглубокую лагуну. Впрочем, упрекать создателей не буду, они же вовсе не стремились сочинить ещё один научный труд, посвящённый хорошо сохранившейся экосистеме Сейшельского архипелага — для этого там давно обустроена специальная станция с дюжиной сотрудников. Но и рекламный ролик-открытка с завораживающими видами не был их целью…
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