Альдабра: Путешествие к таинственному острову, 2016

Ничто не способно остановить человека на пути к исследованию чудес нашей огромной и загадочной планеты. Речь в фильме дебютанта Стива Лихтага «Альдабра: Путешествие к таинственному острову» пойдёт, как вы уже догадались, об атолле, то есть коралловом острове, относящемся к государству Сейшеллы. Он известен тем, что там обитает колоссальное количество гигантских сухопутных черепах. С 80-х годов прошлого века он является уникальным памятником природы и входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поражает воображение не только его уникальная популяция, но также то, что его территория не подверглась влиянию цивилизации.

Съёмочная группа во главе с дебютирующим режиссёром Стивом Лихтагом проделала огромную работу по изучению флоры и фауны острова, и теперь они готовы поделиться с вами этой редкой информацией в формате красочного семейного фильма. Его главными героями станут не только множественные обитатели воды и суши, но даже конкретные персонажи. Среди них гигантская черепаха Элви, морская черепаха Тори и необыкновенный краб Бакстер. Вместе с ними вас ждёт незабываемое приключение в картине «Альдабра: Путешествие к таинственному острову».