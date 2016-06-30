Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Romcom Shorts 2016 Romcom Shorts 2016
Киноафиша Фильмы Romcom Shorts 2016
Romcom Shorts 2016

Romcom Shorts 2016, 2016

2016 / США / Канада / Нидерланды / Франция / Великобритания / Аргентина
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Романтическая комедия – великий жанр с репутацией, слегка подмоченной бездушными, сделанными по лекалам поделками. Ведь это только кажется, будто снять смешное кино про любовь с хэппи-эндом, легко. Берутся многие, получается у избранных. Коллекция из восьми романтических комедий Америки и Европы восстанавливает справедливость: только безупречные образцы ромкомов, придуманные с фантазией, свежим юмором, здоровой порцией эротики и безобидным хулиганством. Вечная и изрядно потрепанная тема отношений мужчин и женщин до сих пор дает простор остроумию и дарит сюрпризы. Легко, весело, оригинально!

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 30 июня 2016
Премьера в мире 30 июня 2016
Возраст 18+
Прокатчик Utopia Pictures
Похожие фильмы
Rom Com Shorts 2
Rom Com Shorts 2 (2017)
0
Короткие истории о любви 3
Короткие истории о любви 3 (2015)
0
Постер фильма Romcom Shorts 2016 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Приложение киноафиши