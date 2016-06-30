Romcom Shorts 2016, 2016

Романтическая комедия – великий жанр с репутацией, слегка подмоченной бездушными, сделанными по лекалам поделками. Ведь это только кажется, будто снять смешное кино про любовь с хэппи-эндом, легко. Берутся многие, получается у избранных. Коллекция из восьми романтических комедий Америки и Европы восстанавливает справедливость: только безупречные образцы ромкомов, придуманные с фантазией, свежим юмором, здоровой порцией эротики и безобидным хулиганством. Вечная и изрядно потрепанная тема отношений мужчин и женщин до сих пор дает простор остроумию и дарит сюрпризы. Легко, весело, оригинально!