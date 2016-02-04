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Выбор, 2016

2016 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Продюсер Росс Кац, который работал вместе с Софией Копполой над такими культовыми картинами, как «Трудности перевода» и «Мария-Антуанетта» недавно переквалифицировался в режиссёра. Его дебютом в широком прокате стала картина «Взрослые новички», а спустя два года на экраны выходит новая молодёжная драмеди «Выбор». Главные роли в ней сыграли известные молодые актёры, среди которых Тереза Палмер из фильма «Тепло наших тел», Бенджамин Уокер, которого недавно можно было увидеть в ленте «В сердце моря», а также Мэгги Грейс из сериала «Остаться в живых» и Александра Даддарио» из «Настоящего детектива». Интересно, что сценаристом картины выступил Николас Спаркс, который написал самые трогательные мелодрамы современности: «Дорогой Джон», «Спеши любить» и «Дневник памяти».

Ветеринар Трэвис Шоу работает в небольшом прибрежном городке Уилмингтоне в клинике своего отца Шепа. Он очень близок со своей любимой сестрой Стеф, а также имеет большой успех у женщин, особенно с местной девушкой по имени Моника.

Однажды в соседний дом переезжает вместе со своим парнем Райаном студентка медицинского колледжа по имени Габи Холланд. Сперва Трэвис производит на нее крайне неприятное впечатление, а сам он, напротив, влюбляется в нее с первого же взгляда. Когда Райану временно покинуть город, Трэвису удается растопить сердце Габи. Но сможет ли она выбрать между двумя мужчинами, когда Райан вернется?

  • Фильм основан на одноименном романе Николаса Спаркса и адаптирован в сценарий Брайаном Сайпом. Это одиннадцатая книга Спаркса, которая была экранизирована.
  • «Щенки», использованные в фильме, на самом деле являются чихуахуа.
  • Сын Клинта Иствуда, Скотт Иствуд, первоначально был задействован в этом фильме, но был заменен Томом Веллингом. Взамен он получил роль в экранизации другой книги Спаркса, картине «Дальняя дорога».
  • В фильме есть сцена, где Бен говорит с Эбби о пожилой паре, которая когда-то ставила пластинки и танцевала на улице. Скорее всего, он имеет в виду Ноа и Элли из книги Спаркса и ее одноименной киноадаптации «Дневник памяти». Герой упоминает, что они до сих пор живут в доме престарелых.

Любовь? Серьезные отношения? Ответственность? Семья? Закоренелый холостяк Тревис Паркер считает, что все это не для него. У него есть отличная работа и верные друзья. Он увлекается охотой, рыбалкой, занимается экстремальными видами спорта — и избегает серьезных отношений. Но не родился еще на свет человек, которому удалось бы уйти от настоящей любви… Когда в доме по соседству поселяется тихая, замкнутая Габи, жизнь Тревиса меняется.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 апреля 2016
Премьера онлайн 5 мая 2016
Премьера в мире 4 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Магнум Пикчерз
Режиссер
Росс Кац
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Бенджамин Уокер
Бенджамин Уокер
Том Уэллинг
Том Уэллинг
Все актеры и съемочная группа
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Дорогой дневник Николаса Спаркса, который спешил сделать выбор Прежде чем говорить о сюжете фильма «Выбор», стоит сделать акцент на том, что снят он по мотивам одноимённого романа Николаса Спаркса. Преданная армия его поклонниц, начиная ещё с 90-х, с нетерпением ожидает не только его новых романов, которые автор штампует чуть ли не каждый год, но и очередной экранизации любимых произведений. Если названия фильмов «Спеши любить», «Дневник памяти»,…
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20 апреля 2016 17:01
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