Выбор, 2016

Продюсер Росс Кац, который работал вместе с Софией Копполой над такими культовыми картинами, как «Трудности перевода» и «Мария-Антуанетта» недавно переквалифицировался в режиссёра. Его дебютом в широком прокате стала картина «Взрослые новички», а спустя два года на экраны выходит новая молодёжная драмеди «Выбор». Главные роли в ней сыграли известные молодые актёры, среди которых Тереза Палмер из фильма «Тепло наших тел», Бенджамин Уокер, которого недавно можно было увидеть в ленте «В сердце моря», а также Мэгги Грейс из сериала «Остаться в живых» и Александра Даддарио» из «Настоящего детектива». Интересно, что сценаристом картины выступил Николас Спаркс, который написал самые трогательные мелодрамы современности: «Дорогой Джон», «Спеши любить» и «Дневник памяти».
Ветеринар Трэвис Шоу работает в небольшом прибрежном городке Уилмингтоне в клинике своего отца Шепа. Он очень близок со своей любимой сестрой Стеф, а также имеет большой успех у женщин, особенно с местной девушкой по имени Моника.
Однажды в соседний дом переезжает вместе со своим парнем Райаном студентка медицинского колледжа по имени Габи Холланд. Сперва Трэвис производит на нее крайне неприятное впечатление, а сам он, напротив, влюбляется в нее с первого же взгляда. Когда Райану временно покинуть город, Трэвису удается растопить сердце Габи. Но сможет ли она выбрать между двумя мужчинами, когда Райан вернется?
Любовь? Серьезные отношения? Ответственность? Семья? Закоренелый холостяк Тревис Паркер считает, что все это не для него. У него есть отличная работа и верные друзья. Он увлекается охотой, рыбалкой, занимается экстремальными видами спорта — и избегает серьезных отношений. Но не родился еще на свет человек, которому удалось бы уйти от настоящей любви… Когда в доме по соседству поселяется тихая, замкнутая Габи, жизнь Тревиса меняется.