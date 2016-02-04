Выбор, 2016

Продюсер Росс Кац, который работал вместе с Софией Копполой над такими культовыми картинами, как «Трудности перевода» и «Мария-Антуанетта» недавно переквалифицировался в режиссёра. Его дебютом в широком прокате стала картина «Взрослые новички», а спустя два года на экраны выходит новая молодёжная драмеди «Выбор». Главные роли в ней сыграли известные молодые актёры, среди которых Тереза Палмер из фильма «Тепло наших тел», Бенджамин Уокер, которого недавно можно было увидеть в ленте «В сердце моря», а также Мэгги Грейс из сериала «Остаться в живых» и Александра Даддарио» из «Настоящего детектива». Интересно, что сценаристом картины выступил Николас Спаркс, который написал самые трогательные мелодрамы современности: «Дорогой Джон», «Спеши любить» и «Дневник памяти».

Ветеринар Трэвис Шоу работает в небольшом прибрежном городке Уилмингтоне в клинике своего отца Шепа. Он очень близок со своей любимой сестрой Стеф, а также имеет большой успех у женщин, особенно с местной девушкой по имени Моника.

Однажды в соседний дом переезжает вместе со своим парнем Райаном студентка медицинского колледжа по имени Габи Холланд. Сперва Трэвис производит на нее крайне неприятное впечатление, а сам он, напротив, влюбляется в нее с первого же взгляда. Когда Райану временно покинуть город, Трэвису удается растопить сердце Габи. Но сможет ли она выбрать между двумя мужчинами, когда Райан вернется?