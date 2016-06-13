КиноафишаФильмыЛошади в окнах: Поэтическое персидское просветление Рози Мин
Лошади в окнах: Поэтическое персидское просветление Рози Мин
Window Horses: The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming18+
Юный канадский поэт вместе с родителями отправляется в Иран, чтобы выступить на фестивале поэзии.
СтранаКанада
Продолжительность1 час 25 минут
Год выпуска2016
Премьера в мире13 июня 2016
13 июня 2016
Россия
12+
ПроизводствоNational Film Board of Canada (NFB), Stickgirl Productions, Téléfilm Canada
Window Horses: The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming, Window Horses, La vie en Rosie - L'épopée persane de Rosie Ming, Panjere asbha, Ventanas con caballos, Window Horses: A Epifania Poética Persa de Rosie Ming, Άλογα στο παράθυρο, Лошади в окнах: Поэтическое персидское просветление Рози Мин, 詩人當自強