Постер мультфильма Лошади в окнах: Поэтическое персидское просветление Рози Мин
Лошади в окнах: Поэтическое персидское просветление Рози Мин

Window Horses: The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Юный канадский поэт вместе с родителями отправляется в Иран, чтобы выступить на фестивале поэзии.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 13 июня 2016
Дата выхода
13 июня 2016 Россия 12+
Производство National Film Board of Canada (NFB), Stickgirl Productions, Téléfilm Canada
Другие названия
Window Horses: The Poetic Persian Epiphany of Rosie Ming, Window Horses, La vie en Rosie - L'épopée persane de Rosie Ming, Panjere asbha, Ventanas con caballos, Window Horses: A Epifania Poética Persa de Rosie Ming, Άλογα στο παράθυρο, Лошади в окнах: Поэтическое персидское просветление Рози Мин, 詩人當自強
Режиссер
Энн Мари Флеминг
В ролях
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Все актеры и съемочная группа
Сейчас мультфильм не показывают в кино

Отзывы о мультфильме

