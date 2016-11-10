Хороший мальчик, 2016

- В июне 2016 года фильм «Хороший мальчик» получил Гран-при 27-го фестиваля «Кинотавр»

- Съёмки картины длились 28 дней. Большинство сцен снималось на берегу Химкинского водохранилища в заброшенной спортивной школе «Старт»

- Для участия в финальной сцене было привлечено 500 подростков

- Семён Трескунов и Михаил Ефремов играли вместе в экранизации пьесы «На дне» Максима Горького

- На роль главной героини Ксюши продюсеры искали актрису в интернете. В итоге была выбрана Анастасия Боагтырёва, которая является студенткой Московского театрального колледжа. Это её первая роль в кино

- Семён Трескунов пробовался на роль Коли ещё в 11 лет, однако тогда был слишком мал для неё. К его счастью, проект был перенесён, и к моменту его повторного запуска Семён как раз достиг необходимого возраста

- Идея фильма "Хороший мальчик" родилась у Романа Кантора и Михаила Местецкого в 2010 году

- Проект получил финансовую поддержку со стороны государства в 2015 году, тогда же прошли и съёмки

- Роль Алисы Денисовны могла сыграть Светлана Ходченкова

- Фёдор Бондарчук, Сергей Пускепалис, Михаил Пореченков и Владимир Машков рассматривались на роль Дронова

- У фильма было рабочее название "Как я проспал всё на свете"

- Тимофей Трибунцев и Александр Яценко оба отказались от ролей в фильме "Хороший мальчик" в пользу проекта "Монах и бес"

- Роль Писуна мог сыграть Александр Ревва

- В фильме герои Хабенского и Ефремова являются бывшими одноклассниками, однако разница в возрасте у актёров равна восьми годам

- Герой Семёна Трескунова не должен был танцевать во время танцевального баттла, однако актёр не удержался и вышел на танцпол. Именно эта сцена попала в фильм

- Звукорежиссёром фильма стал Роберт Сидоли, который приехал из Италии, потому что всегда хотел поработать в России. Он известен тем, что сотрудничал с Микеланджело Антониони на съёмках картины "За облаками"

- Некоторые сцены были досняты спустя 6 месяцев после завершения официальных съёмок