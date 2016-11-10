Хороший мальчик, 2016

Фильм «Хороший мальчик» является третьим полнометражным проектом режиссёра Оксаны Карас («Репетиции», сериал «Пропавшие без вести»). Сценарий к картине написал Михаил Местецкий («Тряпичный союз») совместно с Оксаной Карас и Романом Кантором. В главной роли снялся Семён Трескунов («Призрак», «На дне»). Также в съёмках «Хорошего мальчика» приняли участие Константин Хабенский («Географ глобус пропил», «Небесный суд»), Михаил Ефремов («Всё наоборот», «Слушатель») и Александр Паль («Парень с нашего кладбища», «Без границ»).
В центре сюжета картины «Хороший мальчик» девятиклассник Коля Смирнов. Его биография кажется просто безупречной, а все вокруг отзываются о нём с большой теплотой. Но только внезапно Коля влюбляется в свою учительницу, хотя не так давно пытался завести роман с дочкой директора, с которой вместе танцует польку. А с директором у героя просто отличные отношения. В итоге происходит большой переполох, из которого Коле придётся выкручиваться.
- В июне 2016 года фильм «Хороший мальчик» получил Гран-при 27-го фестиваля «Кинотавр»
- Съёмки картины длились 28 дней. Большинство сцен снималось на берегу Химкинского водохранилища в заброшенной спортивной школе «Старт»
- Для участия в финальной сцене было привлечено 500 подростков
- Семён Трескунов и Михаил Ефремов играли вместе в экранизации пьесы «На дне» Максима Горького
- На роль главной героини Ксюши продюсеры искали актрису в интернете. В итоге была выбрана Анастасия Боагтырёва, которая является студенткой Московского театрального колледжа. Это её первая роль в кино
- Семён Трескунов пробовался на роль Коли ещё в 11 лет, однако тогда был слишком мал для неё. К его счастью, проект был перенесён, и к моменту его повторного запуска Семён как раз достиг необходимого возраста
- Идея фильма "Хороший мальчик" родилась у Романа Кантора и Михаила Местецкого в 2010 году
- Проект получил финансовую поддержку со стороны государства в 2015 году, тогда же прошли и съёмки
- Роль Алисы Денисовны могла сыграть Светлана Ходченкова
- Фёдор Бондарчук, Сергей Пускепалис, Михаил Пореченков и Владимир Машков рассматривались на роль Дронова
- У фильма было рабочее название "Как я проспал всё на свете"
- Тимофей Трибунцев и Александр Яценко оба отказались от ролей в фильме "Хороший мальчик" в пользу проекта "Монах и бес"
- Роль Писуна мог сыграть Александр Ревва
- В фильме герои Хабенского и Ефремова являются бывшими одноклассниками, однако разница в возрасте у актёров равна восьми годам
- Герой Семёна Трескунова не должен был танцевать во время танцевального баттла, однако актёр не удержался и вышел на танцпол. Именно эта сцена попала в фильм
- Звукорежиссёром фильма стал Роберт Сидоли, который приехал из Италии, потому что всегда хотел поработать в России. Он известен тем, что сотрудничал с Микеланджело Антониони на съёмках картины "За облаками"
- Некоторые сцены были досняты спустя 6 месяцев после завершения официальных съёмок
Коля Смирнов втюрился в училку. Она же самая красивая в школе! Из училок, разумеется. Но как же быть с Ксюшей, ученицей старших классов? Она тоже очень красивая. Коля мечтал о ней ещё вчера, просто боялся подойти. Она же дочка директора! Впрочем, что в этом особенного? Директор теперь Колин друг — у них даже появились какие-то делишки. Хотя не понятно, какие ещё «делишки» могут быть у директора школы с учеником девятого класса? Ведь ему ещё нет и пятнадцати!
И как, спрашивается, в такой обстановке подготовиться к дню школы? Какие ещё танцы?! Какой Рахманинов?!! Тут, как назло, кто-то поджег компьютерный класс. Не по годам проницательный Коля, кажется, догадывается, кто это мог сделать, но в самый ответственный момент расследования папа Коли объявляет в семье переход на систему 12/36. И это окончательно путает все планы.
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